VAYA EQUIPO, TAN ESPECIAL

Soy futbolero recalcitrante, como bien lo saben quienes me conocen. Sin embargo, también me gusta mucho el beisbol, deporte al que el cine norteamericano ha revisado en films genuinamente disfrutables. Dos en específico cuentan entre mis favoritos: Moneyball (2011), de Bennett Miller –al que varias veces me he referido en este espacio– y El campo de los sueños (Field of dreams; 1989), de Phil Alden Robinson, con Kevin Costner oyendo voces que le piden construir un campo de beisbol en medio de la nada, sin tener idea del porqué. Hoy quiero hablar de una cinta beisbolera más: Un equipo muy especial (A league of their own; 1992), dirigida por Penny Marshall, basada en los eventos reales que cruzaron por la creación de la All-American Girls Professional Baseball League (AAGPBL), según lo descrito en las líneas siguientes…

Año de 1943. La 2ª Gran Guerra está en pleno y su desahogo en el Pacífico reclama la presencia de millones de varones, de todas las edades. Mientras tanto, en “casa” –EEUU, desde la óptica de la historia– las añoranzas no se hacen esperar. Así como las mujeres suspiran por sus esposos, hijos, padres y hermanos, por igual los fanáticos lo hacen por su deporte favorito: el beisbol, el juego norteamericano por excelencia. Pero no sólo son los fans quienes anhelan tener, de nuevo, batazos y atrapadas, carreras y emociones, en hazañas consecuentes. También, por supuesto, los empresarios, que –sin los admirados big leaguers en el país– lánguida y desesperadamente ven como se les escurren, de entre las manos, las millonarias ganancias de tiempos mejores. Pero bueno: ¿y no será que la solución está en formar una liga de mujeres? ¿No será que, a lo mejor, esas solitarias damas interesan al público y puede rehacerse el negocio? Inténtese, pues.

Lo anterior es lo que perfila la línea argumental de Un equipo muy especial, con un atractivo reparto: Tom Hanks (Jimmy Dugan), Geena Davis (Dottie), Madonna (Mae) Rosie O´Donnell (Doris) y Lori Petty (Kit), con Petty muy sobresaliente. Algunos de estos personajes son de la vida real –con nombre y apellido– mientras que otros están más bien “inspirados” en esos partícipes del momento. Se trata pues de la crónica sobre un grupo de mujeres que, unidas por un espíritu gigante y por el uniforme de su equipo (las Rockford Peaches), develan sus temperamentos, anhelos, frustraciones y situaciones particulares, desde la premisa el show debe seguir, pero impulsadas más bien –sin clara conciencia de ello– por el íntimo, recóndito sueño de dar a sus vidas un sentido generado por ellas mismas. Así, nada de gratuito tiene el título original de la película; estas chicas buscan, con toda el alma y cueste lo que cueste, algo que en verdad les “pertenezca”.

Melodrama inteligente, sensible, mesurado hasta donde se puede, Un equipo muy especial es, detrás de una fachada que tal vez lo denota poco, una cinta triunfadora. Y su triunfo, en rigor, menos tiene que ver con lo formal cinematográfico, y más en cambio con matices de la naturaleza humana en tiempos difíciles, lo cual sin duda es el blanco al que apunta el film, a partir de la notable puntería de su directora, que atina justo en el centro. Mencioné ya que el núcleo de la película –la creación de una liga profesional femenil de beisbol– sucedió en efecto en aquel 1943 estadounidense. De ahí que Penny Marshall la dedique a todas aquellas mujeres que jugaron en la liga. Damas que, tal como se nos muestra, hicieron respetar su género y condición, como resultado de una creciente autoestima. Además y por añadidura, lograron que los sarcasmos, desdén y burlas de los machistas y escépticos se trocaran en reconocimiento, admiración y sincero respeto.

Me dicen que son varias las plataformas de streaming en las que está disponible Un equipo muy especial, en caso de que –a partir de este comentario– ustedes quieran verla. Enfatizo que vale mucho la pena, con su entrañable historia y espléndidas actuaciones.