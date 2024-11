Murió a los 37 años de una manera trágica el 29 de julio de 1890 en Francia; dos días después de haber recibido un disparo en el pecho con un revolver; dejó más de novecientas obras y mil seiscientos dibujos. Se le conoce por las misivas que le escribió a su hermano, Theo: cartas q salieron a la luz hasta 1913, veintitrés años después de su muerte. “Cuando siento una necesidad de religión, salgo en la noche y pinto las estrellas…”

Vincent Van Gogh, pintor neerlandés post-impresionista; nació en Zundert, Holanda el 30 de marzo de 1853 y comenzó a pintar en Bruselas a los veintisiete años, en 1880, en una breve, pero muy intensa carrera de diez años. “Sueño con pintar y luego pinto mis sueños”.

La vida interior de Van Gogh se conoce por al menos novecientas misivas que le escribió a su hermano menor Theo, redactadas durante dieciocho años: la primera fechada en agosto de 1872 y la última en julio de 1890, días antes de su muerte. La frecuencia de las cartas varió, es su extensión lo importante con ocho o más hojas por carta. “Desde luego q para el arte, donde se tiene necesidad de tiempo, no estaría mal vivir más de una vida.”

En ellas, Vincent habla de todo lo que le gusta, lo que le disgusta y lo que le intriga: le describe a Theo situaciones que vive a lo largo de sus múltiples cambios de residencia; le recomienda libros, le habla de su gusto por el arte y su predilección por ciertos pintores. “Bueno, mi trabajo: arriesgo en él mi vida, y mi razón se ha hundido en él, hasta la mitad.”

Le describe los dibujos o pinturas en los que trabaja, y lo que más le atrae del tema, junto a reflexiones acerca de la composición y el uso del color, y añade pequeños bocetos para que su hermano se haga una idea de su trabajo. “Yo busco ahora exagerar lo esencial, no quiero reproducir exactamente lo q tengo delante de los ojos, sino que me sirvo arbitrariamente del color para expresarme con más fuerza.”

Van Gogh al final, pintaba entre ataques, mediante trazos salvajes en total control de sus acciones, aferrándose a su trabajo como el mejor de los remedios; su único escape al torrente de pensamientos y sentimientos.

“Estoy muy triste y me siento más desgraciado de lo que puedo decir, y no sé hasta dónde he llegado, no sé qué hacer ni que pensar, pero deseo vehementemente dejar este lugar, siento tanta melancolía”.

Fuente: Vincent Van Gogh Cartas a Theo: Johanna van Gogh-Bonger, esposa del hermano de Vincent van Gogh, Theo, fue la encargada de recopilar y publicar las cartas del pintor. La primera publicación de las cartas se realizó en 1914.

