Van cuatro aspirantes a titular de la ASE; el 28 de noviembre cierra proceso de registro

Román Sánchez Zamora, José Amador Tejeda Carvajal, Vinissa Morales Mina y José Manuel Domingo Durán Peña son los cuatro aspirantes a auditor del estado que se han inscrito hasta este miércoles a dos días de que cierre el registro, revelaron fuentes del Poder Legislativo.

Tejeda Carvajal fue académico de la Facultad de Contaduría Pública de la UAP; Morales Mina fue directora de Planeación Estratégica de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y José Manuel Domingo Durán Peña, integrante del Colegio de Contadores de Puebla.

Según los términos de la convocatoria el próximo 28 de noviembre se termina el periodo de registro de aspirantes, provenientes de universidades, instituciones educativas, colegios y barras profesionales afines. La evaluación de requisitos y perfiles se realizará los días 9 y 10 de diciembre, integrado la terna ese mismo día. Finalmente, la elección por mayoría calificada ocurrirá el 11 de diciembre.

El pasado 13 de noviembre Román Sánchez Zamora, académico de la Universidad Autónoma de Puebla, se convirtió este miércoles en el primer aspirante formalmente inscrito en el proceso de selección que definirá quién encabezará la Auditoría Superior del Estado. La inscripción se realizó ante la oficialía de partes del Congreso local, donde acudió acompañado de colaboradores y hasta de un mariachi.

Sánchez Zamora, economista de formación y docente-investigador en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAP, destacó al presentar sus documentos el respaldo de diversas organizaciones profesionales, como los colegios de contadores públicos y economistas.

Entrevistado tras su registro, subrayó que confía en que el proceso de selección será legal y transparente, sin favoritismos hacia ningún contendiente. El aspirante agregó experiencia como analista económico en medios y recordó su participación previa en temas públicos, al haber formado parte del Comité Ciudadano de Transparencia de Puebla de 2015 a 2017, así como haber ejercido como contralor municipal en Atlixco durante 2009.