Jueves, noviembre 27, 2025
NoticiasEstado

Van cuatro aspirantes a titular de la ASE; el 28 de noviembre cierra proceso de registro

Román Sánchez Zamora, José Amador Tejeda Carvajal, Vinissa Morales Mina y José Manuel Domingo Durán Peña son los cuatro aspirantes a auditor

4 aspirantes a auditor del estado se han inscrito hasta este miércoles, a 2 días de que cierre el registro, revelaron fuentes del Legislativo
4 aspirantes a auditor del estado se han inscrito hasta este miércoles, a 2 días de que cierre el registro, revelaron fuentes del Legislativo
Efraín Núñez

Román Sánchez Zamora, José Amador Tejeda Carvajal, Vinissa Morales Mina y José Manuel Domingo Durán Peña son los cuatro aspirantes a auditor del estado que se han inscrito hasta este miércoles a dos días de que cierre el registro, revelaron fuentes del Poder Legislativo.

Tejeda Carvajal fue académico de la Facultad de Contaduría Pública de la UAP; Morales Mina fue directora de Planeación Estratégica de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y José Manuel Domingo Durán Peña, integrante del Colegio de Contadores de Puebla.

Según los términos de la convocatoria el próximo 28 de noviembre se termina el periodo de registro de aspirantes, provenientes de universidades, instituciones educativas, colegios y barras profesionales afines. La evaluación de requisitos y perfiles se realizará los días 9 y 10 de diciembre, integrado la terna ese mismo día. Finalmente, la elección por mayoría calificada ocurrirá el 11 de diciembre.

El pasado 13 de noviembre Román Sánchez Zamora, académico de la Universidad Autónoma de Puebla, se convirtió este miércoles en el primer aspirante formalmente inscrito en el proceso de selección que definirá quién encabezará la Auditoría Superior del Estado. La inscripción se realizó ante la oficialía de partes del Congreso local, donde acudió acompañado de colaboradores y hasta de un mariachi.

Sánchez Zamora, economista de formación y docente-investigador en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAP, destacó al presentar sus documentos el respaldo de diversas organizaciones profesionales, como los colegios de contadores públicos y economistas.

Entrevistado tras su registro, subrayó que confía en que el proceso de selección será legal y transparente, sin favoritismos hacia ningún contendiente. El aspirante agregó experiencia como analista económico en medios y recordó su participación previa en temas públicos, al haber formado parte del Comité Ciudadano de Transparencia de Puebla de 2015 a 2017, así como haber ejercido como contralor municipal en Atlixco durante 2009.

Sánchez Zamora también afirmó que su trayectoria en transparencia, rendición de cuentas y administración pública lo respalda para optar por la responsabilidad de la ASE. Detalló que sus propuestas y apoyos fueron integrados en la documentación remitida al Legislativo.

Temas

Más noticias

Nacional

Avanza privatización, mil 500 ejidos ceden tierras y concesiones de agua a desarrollos privados

La Jornada -
Alrededor de mil 500 ejidos y comunidades, que concentran concesiones de agua, dejaron de tener una actividad agropecuaria predominante, para destinar sus tierras a...
Nacional

BdeM recorta a 0.3% desde 0.6 estimado de crecimiento para 2025

La Jornada -
Braulio Carbajal Ciudad de México. El Banco de México (BdeM) recortó su estimado de crecimiento puntual de la economía para 2025 a 0.3 por ciento desde...

Últimas

Últimas

Relacionadas

SMET instalará mesa de análisis de sentencias con perspectiva de género con el Poder Judicial a partir de diciembre

José Carlos Avendaño -
La titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Tlaxcala (SMET), Nydia Cano Rodríguez informó que a partir del 1 de diciembre...

FGE desistió presentar testimonios y pruebas documentales contra López Zavala

Martín Hernández Alcántara -
Ayer trascendió que en la audiencia celebrada este martes, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla se desistió de 32 testimonios que aún...

FGE habría desistido de presentar 32 testimonios y pruebas documentales contra Javier López Zavala

Martín Hernández Alcántara -
Ha trascendido que en la audiencia celebrada este martes, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla se desistió de 32 testimonios que aún...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025