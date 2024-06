Vamos a transformar la ciudad de Puebla de la mano del gobernador Armenta: Chedraui al declararse ganador de la contienda electoral

Vamos a transformar la ciudad de Puebla de la mano del gobernador Alejandro Armenta Mier, afirmó José Chedraui Budib, al declararse ganador de la contienda electoral.

En conferencia de medios en conjunto con Armenta Mier, candidato a la gubernatura, el también empresario afirmó que hay encuestas “serias” que le dan el triunfo en la elección de este domingo.

Después de las 19:30 horas Chedraui Budib llegó al Hotel Grand Fiesta Americana de Puebla, en la zona de Angelópolis, acompañado por su familia e integrantes de la planilla de regidores, así como por su coordinador de campaña, Gabriel Biestro Medinilla.

En el lugar, donde también estuvo el equipo de Alejandro Armenta, así como dirigentes de Morena, se declaró como ganador de las elecciones al señalar que empresas demoscópicas le dan una ventaja amplia.

“Hay que dejarlo muy claro, ganamos en Puebla capital. Encuestas serias nos dan números amplios, nos dan la ventaja amplia, los que decidieron fueron los ciudadanos. Con el gran liderazgo de quien sin duda será nuestro próximo gobernador, Alejandro Armenta. Él no ganó, arrasó”, expuso.

Agradeció a los partidos que conforman la coalición encabezada por Morena que lo acompañó en los dos meses de campaña, al tiempo de agregar que cumplirá todas sus promesas.

“Vamos a transformar a Puebla y se lo dije a todo mi equipo, ya ganamos y no podemos defraudar la palabra que empeñamos. Se va a cumplir todo lo que dijimos en campaña porque ya estamos hartos de que la gente diga, no regresan y no cumplen. De la mano de las y los regidores, de la síndica y de nuestro próximo gobernador, sin duda, Alejandro Armenta”, expuso.

Destacó que este domingo la coalición Sigamos Haciendo Historia va a celebrar, al igual que los poblanos que salieron a votar, “muy pronto Puebla tendrá la transformación que tanto se merece”, indicó.

Más tarde hablamos largo y tendido, suelta al emitir su voto

Por la mañana, previo a emitir su voto en una casilla ubicada en el Bulevar Hermanos Serdán, el candidato expresó que por la noche hablaría largo y tendido.

El abanderado de la coalición Morena-PT-PVEM-PNA-Fuerza por México dijo sentirse tranquilo y confiado de que los resultados de la jornada de este domingo le iban a favorecer.

La casilla ubicada en la escuela Carmen Serdán fue el escenario donde también votaron Fernando Manzanilla Prieto, exsecretario de Gobernación estatal, y el exgobernador Melquiades Morales Flores.

Esta casilla fue una de las más concurridas, por lo que tanto el candidato como la mayoría de los votantes tuvieron que hacer fila y esperar más de 30 minutos para emitir su sufragio.

José Chedraui, acompañado de su familia, expresó tras votar que “respetará” los resultados de la elección de este domingo.

Manifestó su compromiso con la democracia y la importancia de mantener la calma durante el proceso electoral. Posteriormente, el candidato se dirigió junto con su familia para estar al pendiente del desarrollo de la votación.

El clima en la casilla fue de orden y alta participación, reflejando el interés de los ciudadanos en esta jornada electoral. Los votantes, a pesar de la espera, se mostraron decididos a ejercer su derecho al voto y contribuir al proceso democrático de su ciudad.

La confianza y tranquilidad expresada por Chedraui Budib se suma a un ambiente electoral donde la ciudadanía y los candidatos esperan que el proceso se desarrolle en paz y transparencia. Las declaraciones de Chedraui resaltan su disposición a aceptar los resultados y su compromiso con un proceso electoral justo y equitativo.

El candidato emitió su sufragio, luego de que este fin de semana afirmó que su cuenta de Twitter fue hackeada.

“De acuerdo a expertos en ciberseguridad, la cuenta personal de X de Pepe Chedraui, fue bloqueada debido a un ataque denominado “Zero-Day”. Un agente externo detectó una vulnerabilidad en la plataforma y envió denuncias masivamente mediante automatización”, informó su equipo de prensa.

Agregó que esta medida de seguridad es una respuesta preventiva mientras la plataforma X trabaja en la solución para restaurar la integridad del servicio, por lo que ya se cuenta con número de folio.

El también exdiputado local responsabilizó a sus oponentes de pagar millones de pesos a una empresa para hacer esto es un acto más de desesperación de los de enfrente.