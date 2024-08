“Vamos a pagar, pero según el avalúo; será lo justo”, anuncia AMLO a campesinos que mantienen bloqueada las autopistas en Puebla

A mes y medio de que concluya el sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió este jueves que los campesinos que mantienen el bloqueo en las autopistas que comunican con Puebla, en demanda de la indemnización de sus tierras, buscan dinamitar la transición de su gobierno, por lo que anunció, sin dar cifras, “vamos a pagar, pero según el avalúo, será lo justo”.

Durante la conferencia de prensa mañanera, el mandatario federal pidió a los campesinos que acepten las condiciones que son justas y también que estén tranquilos, porque no se les va a reprimir.

“No somos autoritarios, pero tampoco vamos a ceder a chantajes”, dijo de manera tajante, tras revelar que han propuesto una mesa de diálogo con los labriegos, pero “por ningún motivo aceptan y nosotros no podemos ser rehenes de quien buscan lucrar, porque entonces sería lo mismo de antes”.

Al cumplirse dos días de bloqueo de la autopista México-Puebla y Arco Norte, señaló que los campesinos que “están actuando con mala influencia de estos abogados que quieren lucrar, porque se está atendiendo la petición”.

Sin embargo, el mandatario federal reveló que los ejidatarios y los abogados a cargo de su defensa jurídica, que encabeza Jorge Portilla Alba, han rechazado el diálogo.

Explicó que hay que tener en cuenta que la expropiación de tierras en la región de Santa Rita Tlahuapan, se ocasionaron cuando se construye la autopista Puebla-México, hace décadas, “y ellos han mantenido la demanda de que no se les pagaron sus terrenos o no les pagaron bien”.

“Yo conozco Santa Rita Tlahuapan, ahí me quedé a dormir cuando el éxodo por la democracia, es por Río Frío, pertenece a Puebla, y me conocen bien. Yo creo que más que al abogado, quien supuestamente los está defendiendo”, mencionó.

“Para poder pagar un daño tenemos que hacer un avalúo, hay una instancia del gobierno federal encargada de hacerlo; se hace el trabajo, se tiene el dinero para pagarle a los campesinos, pero dicen los abogados que no están de acuerdo con los avalúos, quieren más”, declaró.

-¿Ellos están dinamitando las mesas de negociación y la transición de su gobierno? -le cuestionó un periodista.

-Sí, nosotros no podemos pagar más de lo que se establece en un avalúo. Están queriendo abusar, porque nosotros no reprimimos, es mejor convencer, persuadir que reprimir.

El presidente aprovechó para hacerle un llamado, por segunda ocasión a los campesinos, que no se dejen manipular por sus abogados.

Por lo tanto, Andrés Manuel dejó en claro “estamos dispuestos a pagar, pero según el avalúo”, por lo que pidió a los ejidatarios que entiendan la situación.

“Se está buscando un arreglo legal; decirles a los campesinos que ayuden y que no se dejen manipular, porque sí se afecta mucha gente que no pueden transitar aun cuando se están desviando los vehículos por vías alternas”, señaló.

Insistió que su gobierno “no vamos a ceder, violando lo que está establecido en las normas, porque además no se debe de olvidar que el presupuesto es dinero del pueblo y no estoy de acuerdo con lo que sentenciaba un antiguo político de que conflicto que se resuelve con dinero, no es conflicto, porque antes todo era así”.