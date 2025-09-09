Valeria Guzmán compartirá la belleza poética de un entorno en apariencia hostil

Los poemas de Valeria Guzmán Pérez aparecidos en el libro Un silencio tan blanco invitan a “contemplar, con gran nostalgia y desde un ambiente claramente urbano, la naturaleza que se manifiesta y sobrevive en un paisaje en apariencia hostil”, como definió el jurado que le hizo acreedora, de manera unánime, del premio de literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco 2024.

La autora de origen ruso asentada en México estará en Puebla, acompañada por la también poeta Gina Lizeth y la artista Rosa Borrás, para presentar este volumen en el que presenta poemas que habitan espacios inundados de nieve, en apariencia inhóspitos, aunque poblados por una hermosa fauna que habita sus versos.

Este jueves 11 de septiembre a las 18 horas en el Centro Cultural San Roque, la autora compartirá estos trazos poéticos inspirados en los paisajes de la taiga siberiana y el ártico de Alaska, con los cuales “expone bocetos vivos, delicados de un entorno colmado de blancura y silencio, en el que nos sentimos inmersos y en callada, profunda contemplación”.

Como se informó en la Gaceta UDG, de la Universidad de Guadalajara, emisora del premio al lado de la Feria Internacional del Libro (FIL) que se realiza en dicha ciudad, la obra de Valeria Guzmán es una incitación “a descubrir la belleza con esa mirada de asombro y respeto que invita, frente al avance civilizatorio a conciliarnos con lo otro, lo distinto, lo lejano, y volverlo familiar y entrañable”.

Recibido en 2024, en el marco de la edición 38 de la FIL, el premio reconoció el poemario por contener “versos luminosos”, que evidencian “un lenguaje decantado que demuestra la solidez de un oficio poético”.

Valeria Guzmán Pérez (1988) es poeta, lexicógrafa, docente y traductora. Nacida en Rusia, de madre nicaragüense y padre ecuatoriano, es residente mexicana. Es directora del proyecto Mujeres al oído, audios de escritoras ecuatorianas contemporáneas.

Entre su obra publicada se encuentran Efusiva penitente, Ofidias y Animalemas, así como la traducción del francés de Una historia del azul del poeta Jean-Michel Maulpoix y la antología Voces que cuentan. 10 narradoras ecuatorianas. Es también ganadora del Premio Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Puebla con su poemario Constelada; el Premio de Poesía Tijuana, y tres veces ganadora de los Fondos Concursables del Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador.

Destaca que paralelo a la presentación de Un silencio tan blanco, la artista Rosa Borrás exhibirá, de manera efímera, cinco bordados que encontraron inspiración en el poemario.

