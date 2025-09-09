Martes, septiembre 9, 2025
NoticiasCultura

Valeria Guzmán compartirá la belleza poética de un entorno en apariencia hostil

Valeria Guzmán compartirá la belleza poética de un entorno en apariencia hostil
Valeria Guzmán compartirá la belleza poética de un entorno en apariencia hostil
Paula Carrizosa

Los poemas de Valeria Guzmán Pérez aparecidos en el libro Un silencio tan blanco invitan a “contemplar, con gran nostalgia y desde un ambiente claramente urbano, la naturaleza que se manifiesta y sobrevive en un paisaje en apariencia hostil”, como definió el jurado que le hizo acreedora, de manera unánime, del premio de literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco 2024.

La autora de origen ruso asentada en México estará en Puebla, acompañada por la también poeta Gina Lizeth y la artista Rosa Borrás, para presentar este volumen en el que presenta poemas que habitan espacios inundados de nieve, en apariencia inhóspitos, aunque poblados por una hermosa fauna que habita sus versos. 

Este jueves 11 de septiembre a las 18 horas en el Centro Cultural San Roque, la autora compartirá estos trazos poéticos inspirados en los paisajes de la taiga siberiana y el ártico de Alaska, con los cuales “expone bocetos vivos, delicados de un entorno colmado de blancura y silencio, en el que nos sentimos inmersos y en callada, profunda contemplación”. 

También puedes ver: Moisés Ramos propone un panorama de la poesía del siglo XX y presente de Puebla

Como se informó en la Gaceta UDG, de la Universidad de Guadalajara, emisora del premio al lado de la Feria Internacional del Libro (FIL) que se realiza en dicha ciudad, la obra de Valeria Guzmán es una incitación “a descubrir la belleza con esa mirada de asombro y respeto que invita, frente al avance civilizatorio a conciliarnos con lo otro, lo distinto, lo lejano, y volverlo familiar y entrañable”. 

Recibido en 2024, en el marco de la edición 38 de la FIL, el premio reconoció el poemario por contener “versos luminosos”, que evidencian “un lenguaje decantado que demuestra la solidez de un oficio poético”. 

Valeria Guzmán Pérez (1988) es poeta, lexicógrafa, docente y traductora. Nacida en Rusia, de madre nicaragüense y padre ecuatoriano, es residente mexicana. Es directora del proyecto Mujeres al oído, audios de escritoras ecuatorianas contemporáneas.

Entre su obra publicada se encuentran Efusiva penitente, Ofidias y Animalemas, así como la traducción del francés de Una historia del azul del poeta Jean-Michel Maulpoix y la antología Voces que cuentan. 10 narradoras ecuatorianas. Es también ganadora del Premio Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Puebla con su poemario Constelada; el Premio de Poesía Tijuana, y tres veces ganadora de los Fondos Concursables del Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador. 

Destaca que paralelo a la presentación de Un silencio tan blanco, la artista Rosa Borrás exhibirá, de manera efímera, cinco bordados que encontraron inspiración en el poemario.

Podría interesarte: La creadora teatral Thelma Cuervo conjuga teatro y poesía en Magia, su más reciente libro

Temas

Más noticias

Nacional

Disminuyeron 32% incidencia de homicidios dolosos en el país en lo que va del sexenio: Figueroa

La Jornada -
En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reporta una disminución de 32 por ciento en la incidencia de...
Internacional

Israel bombardea en Qatar a la dirigencia de Hamas; Doha condena “ataque cobarde”

La Jornada -
Doha. Israel lanzó un ataque contra los líderes de Hamas en Qatar el martes, al ampliar sus acciones militares que se han extendido por...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:39

Artista denuncia incumplimiento de la Secretaría de Arte y Cultura; titular dice que hay acompañamiento

Paula Carrizosa -
Con un paisaje sonoro de Flor del bosque de fondo, resultado de la indagación que ha realizado en torno a la destrucción y el...

Ensayo, cuento, poesía y dramaturgia habitarán el centro cultural San Roque

Paula Carrizosa -
Lo que resta de mayo y junio, el centro cultural San Roque estará ocupado por la literatura a través de cuatro talleres que llamarán...

Jalisco: detectan nuevo herbicida en la orina de 500 niños con daño renal

La Jornada -
Guadalajara, Jal. Investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) detectaron que un grupo de por lo menos 500 niños con daño renal, bajo estudio...

Más noticias

00:01:48

Electro Tlalli, proyecto que busca capacitar a jóvenes de Puebla en el diseño de microchips

Paula Carrizosa -
Electro Tlalli es el nombre del proyecto que impulsa la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación estatal (Secihti) en coordinación con el Instituto...

Histórica, inusual y poderosa, la tormenta solar que ha impactado a la Tierra

Paula Carrizosa -
Histórica, completamente inusual y poderosa. Así, es como organismos internacionales como la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en...
00:03:07

Entre el conocimiento y la curiosidad, locales experimentan el eclipse parcial de Sol en Puebla

Paula Carrizosa -
“Ahora sí ya te entendí”, fue la frase que soltó un hombre de unos 50 años de edad cuando vio proyectada en el suelo...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025