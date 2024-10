Valencia B exhibe al Tri

En principio, este partido no tenía razón de ser. ¿A qué venía traerle a la Selección un equipo español en horas bajas para su reaparición en territorio nacional? Si se trataba de congraciarse con el público de Puebla –que por cierto produjo una excelente entrada–, el obsequio despedía olor a mala leche. Y para acabarla de fastidiar, Aguirre puso sobre el campo un equipo experimental, confiado en que la debilidad del adversario todo lo permitiría.

Del Valencia se sabía lo fundamental: que viajó sin seleccionados (españoles y no españoles), requeridos por sus selecciones para cubrir la fecha FIFA; que va antepenúltimo en la liga española, lo que lo sitúa en zona de descenso (que allá si existe y afecta cada año a tres equipos, por eso España es campeón de Europa y México es lo que es); que su DT es Rubén Baraja, figura del club en otro tiempo pero que como entrenador es el clásico recurso al primerizo más a la mano; y que llegó a nuestro país hacía menos de dos días, por lo que jugaría bajo los efectos del inevitable jet lag.

El juego. Así las cosas, el Vasco decidió homenajear al público de Puebla poniendo sobre el campo a su equipo muleto con apenas dos probables titulares para taparle el ojo al macho (Montes y Romo, de los que más no se supo en el curso del encuentro, tan mal anduvieron). Tampoco quiso prescindir de su vieja costumbre de utilizar algún nacionalizado de medio pelo (el che Berterame), no se sabe si para probarlo o para enfatizar la pobreza de la bajísima producción de valores nacionales. Y, para colmo, ni él ni Rafa Márquez supieron qué hacer para dinamizar el juego deslavazado y dormilón de un combinado que era cualquier cosa menos un grupo moviéndose según un plan predeterminado.

Más facilidades no podía haber dado el visitante: de entrada, un porterito nuevo en el puesto que brindó toda clase de facilidades parea que cayeran los dos goles mexicanos, ambos de remates desde fuera del área –Alexis Vega en tiro libre (7´) y Oziel Herrera en remate a media altura (32´), muy mal defendidos ambos por un novato (Vicent Abril) que tiene idea de lo que es caminar su raya ante tiros lejanos–. Porque ya en jugada, los de Aguirre jamás supieron como llegar al área valencianista, ni con su delantera inicial (Herrera-Berterame-Martínez) ni con una más parecida a la titular (Alvarado-Raúl Jiménez-Huerta con Orbelín como presunto lanzador, que no armador ni cosa parecida, pues para ello se requiere un verdadero “10” que no existe en el futbol mexicano).

Bajo esa tónica, los chicos del Valencia fueron tomando confianza, y para el segundo tiempo suyos eran los mandos del partido, les bastó con agruparse y tocar para encontrarse cara a cara con el Tala Rangel en diversas ocasiones. Así lograron el empate –golazo angulado de Dani Gómez (42´) y media vuelta del mismo, dentro del área, luego de quitarse a Carlos Rodríguez como quien le quita un dulce a un niño (61´)–; y por un rato más estuvieron amagando con dar vuelta al resultado, hasta que, cansadísimos, decidieron echarse atrás y aguantar las tibias cargas de equipo mexicano. Luego de un montón de reemplazos, Baraja terminó jugando con su equipo Sub 23, incluidos algunos adolescentes que ni siquiera han debutado en Primera División. Pero ni así le encontró la Selección de Aguirre el hilo del encuentro.

Cuando digo selección de Aguirre me refiero también a que Rafael Márquez fue convidado de piedra, muy quieto y seriecito en su puesto mientras el Vasco se secreteaba con su auxiliar, que por cierto es de origen hispano (Toni Amor se llama, y tras él están Pol Lorente y Joseba Ituarte, españoles todos).

Justa reacción. Naturalmente, el numeroso público expresó su desagrado una vez concluido el encuentro dedicándole sonoro abucheo a este remedo de Tri. No faltarán quienes aseguren que por eso Televisa no trae la Selección a México, y hasta quien opine que Puebla no merece ser plaza de Primera División. Pero ya quisiera ver qué gestos hace la sapiente afición tapatía si en el encuentro del martes contra Estados Unidos los pupilos de Javier Aguirre la obsequian con un esperpento semejante al del sábado en el Cuauhtémoc.

Por lo pronto, quedémonos con el viejo dicho de que cada futbol tiene la Selección que se merece.

Chivas al garete. Fernando Gago, ameritado DT de origen argentino, juró por sus hijos y por la memoria de sus ancestros que no abandonaría al Guadalajara por nada del mundo. Eso fue un sábado, después de la derrota ante el Atlas. Para el miércoles, el tal Gago estaba haciendo maletas y disponiéndose a dejar el país con rumbo a Buenos Aires, donde acaba de asumir la dirección técnica del Boca Juniors. Y que nadie le pregunte por las Chivas y la crisis en que las dejó hundidas porque eso pertenece al pasado. A su pasado.

Lo que está más presente que nunca es el menosprecio de esta gente por el futbol mexicano –lo que queda de él– y sus modestas instituciones, entre las cuales el club Guadalajara presume de ser una de las más sólidas y veneradas. Aunque deportivamente hablando lleve tanto tiempo dando bandazos y arrastrando por las canchas girones de su gloriosa historia.

Discreto adiós de Nadal. Rafa Nadal, uno de los tenistas más grandes de todos los tiempos ha dicho hasta aquí llegué sin mayores alharacas, casi en la intimidad. También para los deportistas de élite el estado físico importa tanto como el talento y el tiempo marca una raya imposible de remontar, tan implacable con ellos como con cualquier simple mortal. Deja atrás una historia fascinante, protagonista de una era dorada del deporte blanco como uno de los pilares del famoso Big 3, que protagonizó al lado del suizo Roger Federer y el serbio Nolan Djokovic, único sobreviviente de la tríada que dominó la rama masculina del deporte blanco durante más de veinte años. Y esto no es ninguna fábula, este 2024 ha sido el primer año desde 2002 en que por lo menos uno de los trofeos del grand slam (abiertos de Australia, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos) no fue a parar a la vitrina de alguno de los tres gigantes. Como consolación, Djokovic –que es quien posee más títulos de los cuatro torneos máximos (24)– se adjudicó el oro olímpico en París para convertirse, junto con Nadal y el estadounidense Adre Agassi, en poseedor del llamado Golden Slam, denominación oficiosa reservada a quienes a lo largo de su trayectoria se hayan coronado en los cuatro grandes y tengan además una medalla de oro de Juegos Olímpicos.

De los 22 trofeos de gran slam que posee el mallorquín de 38 años (Manacor, 3 de junio de 1986), 14 los conquistó sobre la arcilla roja del Roland Garros (el primero en 2005, el último en 2022), 4 en el abierto de EU (entre 2010 y 2019) y los restantes en Australia (2009 y 2022) y Wimbledon (2008 y 2010). De ese tamaño es la dimensión del colosal tenista español.