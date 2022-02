VACUNA CUBANA

Los primeros días de 2022 trajeron una noticia esperanzadora y sorprendente sobre los avances científicos en el combate a la pandemia del coronavirus. Esperanzadora porque esos avances provienen de un país pequeño y pobre que con escasos recursos materiales y la inteligencia de sus mujeres y hombres de ciencia, ha desarrollado vacunas de probada efectividad en el combate al virus SARS-CoV2; sorprendente porque ese país es Cuba que, enfrentando el bestial bloqueo económico a que le somete desde hace 60 años Estados Unidos, es el único país que ha inoculado con ellas a más del 90 por ciento de su población para protegerla del riesgo sanitario. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la combinación de dos dosis del candidato vacunal Soberana 02 y una del Soberana Plus desarrolladas en la isla, en el esquema de 0-28-56 días tiene eficacia de 91.2 por ciento -alude a la capacidad de la vacuna para prevenir la enfermedad entre los inmunizados- superando por mucho el requisito fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que es de 50 por ciento.

La pandemia en Cuba podría haberse visto como una guerra biológica de exterminio considerando sus peculiares circunstancias frente a Estados Unidos: el bloqueo económico, población de apenas 11 millones de personas con ingresos muy limitados, país con dificultades para suministrar electricidad en sus ciudades, que obtiene bajas cosechas de caña de azúcar y papa, y el turismo como principal fuente de ingresos en picada por la presencia del virus. Su gobierno siempre supo que en esas condiciones no tendría capacidad económica para adquirir vacunas en el mercado internacional y que, aunque la tuviera, el bloqueo la haría imposible. A pesar de todas esas adversidades los cubanos desarrollaron sus propias vacunas y han logrado inmunizar a la casi totalidad de su población como ningún otro país. ¿Dónde está el secreto? En su socialismo consolidado. Cuba cuenta con servicios sanitarios universales y la alta ciencia está a cargo del Estado.

El nivel de contagio y letalidad mostrados hasta ahora por el virus en la gran mayoría de los países obedece, básicamente, a dos factores humanos más que víricos: uno, el real, inducido, o aparente atraso en el conocimiento de la biotecnología; y, dos, el desmantelamiento que los gobiernos de orientación capitalista -neoliberales- vinieron haciendo mediante la privatización de la infraestructura hospitalaria y los servicios públicos de salud con el objetivo de privilegiar la medicina privada, en un esquema que mira la salud como negocio y no como derecho humano. La posibilidad del atraso científico real en esta materia choca frontalmente con la presencia omnímoda, avasallante, de los increíbles progresos científicos observables prácticamente en todos los ámbitos de la vida social, que la cuestionan; la historia de las guerras biológicas desatadas por Estados Unidos contra Vietnam y la Cuba posrevolucionaria, la desmienten; y la más reciente confesión del millonario Bill Gates <<Hay epidemias causadas naturalmente y epidemias causadas por bioterrorismo que incluso podrían ser mucho peores de lo que experimentamos hoy>>, termina por negarla rotundamente.

Hacer creer deliberadamente que el atraso científico y la negligencia social eran las causas fundamentales de propagación del virus y sus nefastas consecuencias, se convirtió en el preámbulo fúnebre utilizado para sembrar la idea de la vacuna como única posibilidad para la contención de la epidemia. El paso del tiempo y el descubrimiento de que las fortunas de las élites millonarias crecieron de manera exorbitante en los países más afectados por la pandemia, vinieron a exhibir la veta mercantil del engaño que ya no puede ocultarse más: comerciar con la salud de la población y hacer de la vacuna negocio para la acumulación de capital. Esta hipótesis tiene lógica correspondencia con el desmantelamiento que los gobiernos hicieron de las instituciones de salud pública, dejando en manos privadas la ciencia y la tecnología. La salud de las personas se hizo depender de los sistemas de seguridad social que cada país ofrece al trabajo formal, y de los seguros médicos privados que algunas empresas ofrecen a sus empleados. El resto de la población queda a merced de la medicina privada, a los vaivenes de su mercado, y al criterio del dinero como regla de acceso para la recuperación de la salud.

A más de dos años de desolación y muerte causadas por la pandemia, la respuesta a las dudas sobre el origen, modos de transmisión y cura del virus no la tienen las mayorías sociales, de por sí excluidas del acceso al conocimiento por diversidad de mecanismos políticos, económicos y sociales. ¿Tampoco la tenían los círculos científicos de las grandes empresas transnacionales que dominan las industrias, química, petroquímica, y farmacéutica? ¿Los gobiernos de sus países? ¿Estamos plenamente seguros que el problema de salud generado por la Covid-19 no está en la lógica perversa del problema-reacción-solución, es decir, crear un problema para asustar a la gente con la finalidad de ofrecer, luego, una solución previamente planeada sobre la reacción o efecto anticipadamente previsto? ¿Tenemos firme convicción que la pandemia no es el mecanismo de implantación de la revolución tecnológica en el mundo? La receta básica de contención de la proliferación del virus -aislamiento social o quédate en casa- está ¿coincidiendo? con las exigencias de la imposición del trabajo en casa –Home office o teletrabajo- que la revolución tecnológica está implantando en el mundo como nuevo modelo de producción social y de acumulación y concentración de la riqueza en pocas manos. (El futuro será automatizado (msn.com). Estados Unidos encabeza la lista de los hombres más ricos del planeta que son dueños de las modernas tecnologías.

Frente el repunte de contagios por la variante ómicron, los científicos cubanos anuncian que adaptarán las vacunas que tienen en uso, Abdala y Soberana (02 y Plus), para incrementar la protección contra esa variante en la dosis de refuerzo. ¿Cuba es una potencia en biotecnología? Si el criterio de verdad para contestar esta pregunta son los resultados de su trabajo científico y los beneficios para su población considerando que, a diferencia de las empresas trasnacionales de la biotecnología, no contó con las mismas posibilidades de obtención de los insumos necesarios para su elaboración; la respuesta contundente debe ser sí. Cuba aún espera aprobación de la OMS para sus vacunas, únicas en producirse con materiales de un solo país. Estas vacunas se exportan únicamente a Irán, Vietnam, Venezuela y Nicaragua; países con los que Estados Unidos ha tenido conflictos derivados de la decisión de no aceptar la intromisión de este país en los asuntos internos de aquellos. Hace muchos años que la medicina cubana es reconocida como de las mejores del mundo, no sólo por su eficacia sino por ofrecer alternativas de sanación para males declarados sin cura: cáncer, diabetes, vih. La solidaridad de sus brigadas médicas en países que han caído en desgracia -África durante el brote del ébola- no tiene parangón en el mundo. En marzo de 2020 Cuba aceptó recibir al crucero británico MS Braemar, varado en el Caribe con más de un millar de personas a bordo, cinco casos de coronavirus confirmados y docenas de sospechosos, luego que fuera rechazado en los puertos de varios países.

Tras la etiqueta de “país comunista” usada bélicamente por Estados Unidos para justificar el bloqueo económico, sus ataques mediáticos e intentos de intervención; está un país lleno de gente alegre, amable y solidaria. Cuba no sólo es una potencia en biotecnología; es el baluarte moral del mundo cuyo desempeño científico acredita que el coronavirus con todos sus efectos perniciosos en contagios, pérdida de vidas, aislamiento social, abatimiento de las economías, y degradación de la convivencia humana, es un instrumento para lucrar con el dolor humano. Que por encima del humanismo que exigen los tiempos de pandemia, los países poderosos han antepuesto mezquinos intereses económicos, políticos, y prejuicios ideológicos. Cuba enseña que los graves males que afectan a una sociedad no deben ser tasados en dinero ni quedar sujetos a las leyes del mercado cuando el interés social requiere que sean resueltos mediante la acción del Estado.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 14 de febrero de 2022.

JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO