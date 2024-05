Alistan Vabieka Fest, festival donde las mujeres son hacedoras de humor y no su objeto

Las mujeres como hacedoras de humor y no como objeto del humor, que hacen “risistencia”, que desdramatizan, que con humor sanan, que enseñan que la risa y hacer reír no es sinónimo de fracaso en la vida adulta, que entretener no es algo burdo ni hacer humor esta fuera de la “buena conducta” que se supone deben guardar las mujeres, que en este caso sonríen y ríen, a boca jarro, como payasas.

Las mujeres y el humor que guía su labor como payasas son precisamente el centro del quinto Vabieka Fest, festival internacional de payasas que será del 26 de mayo al 1 de junio con varias apuestas: el no sólo visibilizar a las payasas de México e Iberoamérica, sino el acercarlas a un público que podrá escuchar nuevas narrativas del humor en voz de sus hacedoras.

Irazema Hernández, Verónica Pérez. Karen Tlahuizo y Karen Elizabeth Robles, dos payasas y dos gestoras, son las impulsoras de este proyecto gestado alrededor de hace siete años que ha ido sumando experiencias y saberes para alimentarlo.

“Nos motiva seguir contribuyendo a este cambio de paradigmas, de cuestiones de género, del trabajo de la mujer dentro de la comicidad. Es muy importante reconocer el trabajo no sólo de las artistas, sino el de las gestoras y profesionales que se han unido al proyecto”, como señaló Verónica Pérez, cofundadora y productora del festival acompañada de Gabriela Palacios, directora de los Doctores Apapacho, proyecto de clown hospitalario con 15 años de trabajo que se suma al festival.

Durante una rueda de prensa, expuso que la premisa principal es la mujer como hacedora de humor y no como objeto, por lo que Vabieka es una plataforma en donde las mujeres tienen un escaparate para hacerse escuchar y mostrar su trabajo, y exponer “nuevas miradas y firmas de plantear el humor”, un aspecto que es poderoso para plantear la reflexión e ir cambiando los paradigmas que rodean y limitan a la mujer.

De paso, la gestora expuso que Vabieka es la unión de voluntades de sus gestoras y payasas; de las propias artistas, las familias y los amigos; de las instituciones -como las secretarías de Cultura federal y estatal, así como el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, Alas y Raíces, el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos; así como de la iniciativa privada -con Concepta espectáculos, Gestora Mx, Ricachá Estudio, CAE conciencia y artes escénicas, Apapachos, Veinte 20 Comunicación solidaria, Reevolta, los foros culturales Karuzo y Las nahualas, Musa cultura visual, El Breve Espacio y Teatro Proyecto; además de proyectos aliados como las redes colombiana y mexicana de payasas, la asociación civil Igualdad ni más ni menos, entre otros más.

“Ser un proyecto autogestivo es tener muy altos estándares de las payasas, de los foros, del público y de nosotros mismas”, apuntó Verónica Pérez, al acotar que a lo largo de estos años el festival ha ido mutando: de visibilizar el trabajo de las mujeres haciendo humor hasta dignificar su trabajo de las mujeres como hacedoras, gestoras y profesionales.

En ese sentido, Irazema Hernández, directora de Desarrollo y Organización del festival menciono que al igual que en 2023, Vabieka obtuvo el apoyo del estímulo Profest de la Secretaría de Cultura federal, con el cual pueden reconocer a las artistas invitadas con honorarios: “es dignificar el trabajo de las mujeres haciendo cultura”, algo que tiene repercusiones en el gremio y en el público.

La payasa de formación y oficio continuó que con ese apoyo federal se puede hacer llegar este festival que es de calidad, que tendría un costo alto si se presentara en otros formatos. Por tanto, dijo, Vabieka ocupará espacios abiertos, en foros alternativos e independientes, con propuestas que hablan de la vida de las mujeres.

“Las payasas hablan de lo que somos como mujeres, de lo que vivimos, soñamos, de las maternidades, de las menstruaciones, del cuerpo y sus prejuicios, de política y situaciones sociales. Es un humor sobre lo que se vive, sin replicar rutinas, sino con una construcción de discursos hechos a partir de lo que nos inquieta y nos mueve como mujeres”, expuso Hernández.

En ese sentido, Karen Tlahuizo, directora artística, mencionó que en Puebla el festival será del 26 de mayo al 1 de junio, con dos extensiones: el 28 de mayo en Santa Cruz Alpuyeca, en Cuauhtinchan; y el 29 de mayo en el Palacio de cultura de Tlaxcala capital, además del 8 y 9 de junio en Acatlán de Osorio.

Esta vez, continuó la payasa, serán 25 artistas invitadas: 16 de compañías más tres proyectos de gestión, con la participación de artistas locales, nacionales e internacionales, provenientes de Argentina, Colombia, Cataluña, Francia, Perú y México, siendo de este país originarias de Guadalajara, Tlaxcala, Ciudad de México y Puebla.

Destacó la presencia de Cía. Pepa Plana, de Cataluña; Maia Lopardo y Paulina Lospajaros, de Argentina; Iman Lizarazu, de Francia; Cía. El Baúl, de Colombia; Hilda Tovar, de Perú; y Paula Salamanca, con quien habrá un conversatorio y una exposición.

“No son propuestas inalcanzables, son payasas que necesitan al público para enriquecer el trabajo. Vabieka es un espacio de impulso de las nuevas propuestas”, expuso Tlahuizo, cuyo nombre de su payasa es Son, además de Dj SetSon, Sonia Noticias y la Doctora Son.

Resalta, como expuso Mariana Quechotl, de Veinte 20 comunicación solidaria, que como parte del festival será estrenado un documental que retrata el otro lado del Vabieka: el de sus hacedoras, quienes invierten un año entero en su organización para ser una propuesta de calidad, para que no solo sea un proyecto para intervenir espacios sino para cambiar perspectivas y paradigmas. En esta producción se incluyen los testimonios de las payasas participantes que dejan ver que el festival es verdaderamente sororo, con una transacción que no es económica sino de apoyo y gestión. “Documenta la parte romántica del festival. Es difícil no romantizar estos proyectos, pero si hay algo difícil es verlo objetivamente como una propuesta más, cuando es un festival que tiene corazón”, mencionó su realizadora.

Para saber los horarios, las sedes y las fechas de los talleres, las presentaciones y los demás actos del Vabieka Fest se puede ingresar a su sitio electrónico www.vabiekafest.org así como en Instagram, X y Facebook como Vabieka Fest.