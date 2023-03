Utilizaron el pleno del SNTE 23 para favorecer al candidato Víctor Ortiz Flores

La idea de que con el nuevo modelo de elección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) –que por primera vez en sus 80 años de existencia autoriza el voto secreto y directo de los maestros— ya no permite que haya “dados cargados”, es una visión equivocada, pues este lunes quedó en evidencia que en el SNTE 23 hay un intento de utilizar el aparato oficial para inducir un resultado a favor Víctor Ortiz Flores, el aspirante a secretario general del grupo en el poder, es decir del dirigente saliente Alejandro Ariza Alonzo.

Y al mismo tiempo, se está buscando por todos los medios descarrilar a José Luis González Morales, quien se ha convertido en el candidato de oposición, que representa un cambio para evitar que sigan al frente del SNTE 23 los mismos grupos políticos que han dominado al sindicato en las dos últimas décadas.

Aunque todavía no hay un registro oficial de los candidatos a la secretaría general, es de sobra conocido que en la elección del próximo líder del magisterio federalizado –que se realizará a finales de este mes— se reduce a dos maestros: Víctor Ortiz Flores, que representa la continuidad de la facción que ha dirigido al SNTE 23 en último sexenio, y José Luis González Morales, que es visto como el aspirante de la alternancia en el poder sindical.

Desde mediados de 2022 y hasta la fecha, Alejandro Ariza ha buscado por todos los medios dejar en su lugar a un incondicional, como parte de una obsesión que tienen todos los secretarios generales del sindicato de querer ampliar –luego de que concluye su mandato– su influencia y control de los privilegios que se obtienen estando en la cúpula gremial.

Y en ese sentido, Ariza ha emprendido por lo menos cuatro acciones, en diferentes momentos, para garantizar el triunfo –tramposo— de su “delfín” y evitar que alguien ajeno a sus intereses se quede con el manejo de la organización magisterial. Sin darse cuenta que no hay muchas condiciones para ese propósito.

- Anuncio -

Si algo caracteriza a la actual coyuntura de renovación de dirigentes en las secciones 23 y 51 del SNTE es que, como pocas veces, los secretarios generales que dejan el cargo, Alejandro Ariza y Jaime García Roque, respectivamente, se van en medio del descrédito y un fuerte rechazo de las bases magisteriales. Fueron malos secretarios generales, que se destacaron por su sumisión al gobierno del estado y el solapamiento de escándalos de corrupción y abusos de poder.

Lo cual lleva a que los llamados “candidatos oficiales” no están siendo bien vistos por las bases magisteriales.

Las trampas del grupo oficial

- Anuncio.-

El reciente esfuerzo que se vio del grupo de Ariza para para favorecer a Víctor Ortiz y dejar fuera de la contienda a José Luis Gonzáles, se vivió en el Pleno Seccional Extraordinario del SNTE 23 que se realizó este lunes.

Al igual como ocurrió en la sección 51, también en la asamblea del SNTE 23 hubo un fuerte malestar contra los dirigentes salientes por el uso discrecional y abusivo de los recursos económicos del sindicato. Para nadie es un secreto, que la mayoría de los secretarios generales entran al cargo como cualquier maestro de clase media y acaban su gestión exhibiendo una enorme riqueza.

Esa condición se intentó aprovechar en la sección 23, en donde el grueso de los delegados abucheó a Alejandro Ariza, pero ese malestar no se traslado en contra de José González Morales, quien en su calidad de Tesorero presentó un informe financiero del sindicato.

Sin embargo, aunque hubo mayoría de votos en la aprobación del informe financiero, se dice que se manipuló el acta de la asamblea –controlada por José Luis Pérez Márquez, el enviado del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE– para asentar que el documento en cuestión había sido rechazado por los miembros del Pleno Seccional Extraordinario.

La intención –al parecer– es buscar iniciarle un proceso de responsabilidad administrativa a José Luis González Morales para negarle el registro como candidato y de esa manera, dejarle el campo abierto a Víctor Ortiz Flores.

Antes de usar esta estrategia, ya hubo tres antecedentes de concretar el mismo propósito: favorecer a Ortiz Flores y frenar las aspiraciones de González Morales.

Primero: a mediados del año pasado, Ariza convocó a cuatro grupos políticos que le son incondicionales para crear una supuesta “planilla de unidad” a favor de Ortiz. No le fue suficiente para hacer crecer la popularidad de su “delfín”.

Segundo: hace un par de meses, en diferentes regiones del estado se empezaron a convocar a reuniones sindicales, con carácter oficial, para discutir los problemas que enfrenta el magisterio. Sin dar ningún aviso, se presentaba Víctor Ortiz para hacer proselitismo con los asistentes. Eso molestó a muchos maestros que se sintieron engañados.

Tercero: muchos delegados sindicales han empezado –desde hace un mes—a emplear las amenazas. Quien no apoye al “candidato oficial”, les advierten, que no se acerque al sindicato en la siguiente gestión porque no serán atendidos o favorecidos con asensos, cambios de centros de trabajo o permisos sin goce de sueldo.

No cabe duda que la democratización del SNTE es todavía un sueño guajiro.