Utiliza EU miedo y asfixia para que migrantes se vayan

El gobierno de Estados Unidos trata de empujar contra la pared a las personas migrantes regulares e irregulares, para forzar que sientan tanto miedo y asfixia que se vean obligadas a irse, coincidieron organizaciones civiles, drama que –alertaron– se agudiza con la medida del presidente Donald Trump de revocar todos los permisos de estancia otorgados a través de la aplicación CBP One, sistema para solicitar asilo en ese país.

Alianza Américas señaló que 985 mil personas solicitantes de protección internacional lograron ingresar por esta vía desde 2023, incluidos mexicanos, pero se estima que 200 mil no habrían sido elegibles para ser asiladas y aún hay muchas más que siguen en proceso, con citas en corte para 2026. Junto con Ayudándoles a Triunfar, destacó que muchos de los extranjeros que se verían obligados a dejar ese país, incluidas familias con niños, no sólo sufrieron violencias en sus naciones de origen, a las que no pueden regresar, sino que fueron víctimas de secuestro, trata y agresiones sexuales en la ruta migratoria, como en la selva del Darién –entre Colombia y Panamá– y en su paso por México.

Daniela, venezolana, es una de las afectadas. La joven recibió el 11 de abril pasado un correo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que inicia con el mensaje: Es hora de que abandones Estados Unidos, en el que le avisa que se cancela su permiso de estancia otorgado bajo el Título 8 y la insta a que salga del país de inmediato.

El DHS advierte que si no deja territorio estadunidense, estará sujeta a posibles medidas policiales (multas y sanciones) que resultarán en su expulsión del país y que cualquier beneficio que reciba, como la autorización de trabajo, también será cancelado.

En entrevista desde Florida, su residencia actual, Daniela expresó que con ese correo el miedo se instaló en su vida y en la de muchos de los venezolanos, colombianos, mexicanos y centroamericanos que ingresaron legalmente. La confianza de estar segura en ese país, dijo, se perdió, sin importar que un juez revoque la medida puesta en marcha por Trump desde hace dos semanas. Yo veía cómo los que llegaron de mojados aquí vivían con miedo de que los agarraran, pero pensaba que si eso me ocurría tenía mis papeles para demostrar que estaba legal. Ahora ya no puedo defenderme así, mejor uno trata de no salir.

Por eso, aseguró que el viacrucis que padeció por más de cinco meses, desde que salió de Colombia, el 19 de julio de 2024, no vale la pena sufrirlo por entrar a Estados Unidos. Uno ve cómo se rompen hogares, vendes todo y vuelves sin nada.

Ella fue una de las últimas que logró ingresar con CBP One, el 15 de enero pasado, tan sólo cinco días antes de que Trump asumiera la presidencia y cancelara ese sistema. Pero para llegar a esa fecha estuvo a punto de ser secuestrada en Matamoros, Tamaulipas, donde personas armadas le exigieron 500 dólares por cobro de piso.

También fue retenida un par de veces en Chiapas: “La selva del Darién es muy dura, pero Chiapas es casi imposible de cruzar para los migrantes. Gasté mil dólares para subir de Tapachula a Ciudad de México, misma cantidad que gasté para cruzar seis países: Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala. El dinero en México lo quitan la maña y policías”.

Reflexionó que pese a ello no es vida estar en Estados Unidos con miedo a ser detenido y por eso varios han considerado regresar a sus países o a otras naciones: Yo me voy a devolver a México a finales de año. No esperaré mi cita en corte para el 10 de febrero.

Dulce Guzmán, de Alianza Américas, con sede en Chicago, calificó de inhumana la medida de Trump. Quita protección a una población que ha hecho todo lo que la narrativa dice: esperaron su turno, aplicaron (legalmente) y pasaron por procesos muy rigurosos para asegurar que no tuvieran antecedentes criminales.

Gladys Cañas, de Ayudándoles a Triunfar en Matamoros, admitió que ya hay migrantes que comenzaron a regresar a sus países, porque no resisten la persecución: Uno de ellos volvió por la frontera de México e intentó viajar en avión hacia Venezuela, pero no pudo porque no tiene pasaporte. Tardó dos meses en llegar a su país porque se fue en camión y caminando. También es un viacrucis regresar.

