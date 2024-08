Usicamm ha limitado el desarrollo profesional de trabajadores de la educación y acceso a mejor salario: SNTE 23 y 51

La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), desde su creación, ha causado estragos a trabajadores del magisterio porque les ha limitado el acceso a un mejor salario o puesto, además de que les ha generado inestabilidad laboral, por lo que es una buena noticia que la presidente electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo apoye la desaparición del órgano administrativo.

Así lo indicaron los dirigentes de las secciones 23 y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), José Luis González Morales y Alfredo Gómez Palacios, respectivamente, al anunciar la realización de la “Consulta Nacional hacia un Sistema para la Carrera Docente Construida con el Magisterio”, la cual inició este 26 y culminará el 30 de agosto; y que en el estado de Puebla abarcará a más de 80 mil docentes

En conferencia de prensa, González Morales comento que desde que desde su creación, la Unidad ha estado lacerando a los maestros y maestras porque, entre otros temas, se ha prestado a que haya irregularidades en la entrega de plazas o de crecimiento profesional.

“En algunas ocasiones algunos compañeros externaban: es que estoy en el lugar 50 y ahora resulta que estoy en el 200; maestro, es que yo tengo el derecho para movilidad y no tengo cómo generar esa movilidad porque USICAMM me prohíbe, me limita”.