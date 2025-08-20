Usará EU “todos los recursos en su poder” contra el narcotráfico

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Estados Unidos empleará “todos los recursos en su poder” para frenar el tráfico de drogas, y llevar a los responsables ante la justicia, al confirmar el despliegue de tres buques estadounidenses hacia Venezuela, en una rueda de prensa este martes.

“El presidente Trump ha sido muy claro y consecuente. Está dispuesto a utilizar todos los recursos de su poder para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia”, declaró Leavitt.

Además, la funcionaria acusó sin pruebas que el presidente, Nicolás Maduro, es el líder del cártel de Los Soles y reiteró que Washington no reconoce su gobierno como “legítimo”.

“El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un narcoterrorismo. El cártel y Maduro… Esta administración no considera a un presidente legítimo. Es un líder fugitivo de este cártel, acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas”.

