Sábado, noviembre 8, 2025
Vinculan a proceso a Uriel Rivera por agresión a la presidenta Claudia Sheinbaum

La Jornada

Ciudad de México. Un juez de control determinó vincular a proceso a Uriel Rivera por el delito de abuso sexual en contra de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

En audiencia por cumplimiento de orden de aprehensión en las salas orales de Doctor Lavista, el Ministerio Público realizó la imputación correspondiente en contra del sujeto que fue detenido el martes pasado.

Ayer, agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplieron con la orden de aprehensión en contra del sujeto en el Reclusorio Norte.

El juez otorgó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Los hechos ocurrieron el pasado martes, mientras Sheinbaum Pardo caminaba por calles del Centro Histórico, tras encabezar la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior para la Transformación de México en la Secretaría de Educación Pública, y saludaba a algunas personas.

No obstante, Uriel Rivera fue detenido ese mismo día tras agredir a una joven en calles del Centro Histórico, a quien realizó tocamientos. Por este hecho también fue vinculado a proceso.

