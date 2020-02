Urgencia de repensar la economía

El proceso de producción actual es fundamentalmente lineal: extraer –producir–comercializar–desechar. Producir cualquier cosa que usted consume, implica extracción de materiales de la naturaleza y esto se realiza en condiciones de extrema violencia a través de despojos y desplazamientos históricos, dañando comunidades enteras y destruyendo la madre tierra. Posteriormente se producen mercancías con los materiales extraídos, es ahí cuando se realiza el proceso de explotación, se despoja de la corporalidad viviente de las personas en el proceso del trabajo en aras de la plusvalía. La comercialización implica estereotipos y estrategias de persuasión para fomentar la demanda, real o ficticia, de las mercancías producidas y venderlas en el mercado. Una vez que se consume la mercancía, después de cierto tiempo de vida, condicionada por la obsolescencia programada, se desecha generando las toneladas de contaminación que ahogan mares, valles y montañas.

Ante la evidente incapacidad de sostenibilidad de la economía lineal, ahora políticas públicas y gobiernos, comienzan a proponer la economía circular. Con algunos ajustes se integran ahora las R’s de la sustentabilidad. El proceso expuesto líneas arriba se modifica un poco: Se sigue extrayendo y la extracción de la naturaleza continúa siendo violenta y basada en el despojo, se produce y la explotación laboral sigue violentando a las y los trabajadores, se comercializa y los intercambios siguen siendo principalmente monetarios, lo que la economía circular cuestiona, es principalmente el desecho de los productos y es aquí donde aparecen las R’s: reusar, reducir, reciclar. En lugar de desecharse la mercancía usada, se recicla para utilizar los materiales en nuevos productos. Sabemos también que no son únicamente 3 R’s. Me permito citar aquellas que conozco yo. Reflexionar, rechazar, reducir, reutilizar, redistribuir, reclamar, reparar, rediseñar y reciclar, para posteriormente poder regresar al sistema de producción.

El principal error en relación a la economía circular, es que continúa promoviendo la producción constante de mercancías. Por lo que sigue poniendo en riesgo a la madre tierra. La necesidad urgente de repensar la economía, radica en reconocer que la madre tierra es finita, que las leyes de la termodinámica nos explican, que la energía no se crea, ni se destruye solamente se transforma, pero no es finita, ya que la segunda ley nos aclara que en la transformación la energía se degrada, la degradación de la energía la mide la entropía, es decir, los niveles actuales de entropía son tan amplios que no hay forma de que la vida pueda ser sustentable y sostenible para todas las personas en el mundo. La crisis ambiental es porque no hemos sido capaces de gestionar adecuadamente los niveles de entropía y degradamos sin límites a la madre tierra. Necesitamos tener los niveles más bajos de entropía y eso será posible en la medida en que reconozcamos que el crecimiento económico causa la crisis ambiental. Es momento de repensar la economía y optar por el decrecimiento como opción para la justicia socio–ambiental. Producir y consumir menos para vivir bien.