Urgen ingenieros a la construcción de “libramientos metropolitanos” en Puebla

Es urgente la construcción de por lo menos tres “libramientos metropolitanos” ante el envejecimiento de las vías rápidas que dan salida a la ciudad de Puebla y sus municipios conurbados, enfatizó el Colegio de Ingenieros Civiles de Puebla, al indicar que los nuevos distribuidores viales deberían ubicarse en las salidas a Tlaxcala, Atlixco y Amozoc.

Una de las vías rápidas que ya fue rebasada es el Periférico Ecológico; sin embargo, cuenta con ramificaciones que fueron pensadas cuando fue diseñado, en el año de 1993, las cuales pueden aprovecharse, explicó Efraín Ruiz Meneses, integrante del Colegio de Ingenieros Civiles de Puebla.

En entrevista con La Jornada de Oriente, señaló que la arteria en cuestión, la cual fue construida para circular a 100 kilómetros por hora, ya fue rebasada en su objetivo ante el avance de las zonas urbanas que provocan saturación en el tránsito de vehículos.

Sin embargo, explicó que el Periférico cuenta con 11 distribuidores viales y 12 diamantes, es decir, cruceros, el primero da paso a ocho diferentes direcciones mientras que el segundo, a cuatro; así como con derecho de vía adquirido para que las administraciones posteriores a su inauguración, en el 1997, no tuvieran problemas con posibles ampliaciones.

En ese sentido, el ingeniero señaló que las autoridades deben pensar en una solución para el rápido envejecimiento de las vías que dan salida a la capital de Puebla y a sus municipios conurbados, por ejemplo, la construcción de “libramientos metropolitanos” que den salida hacia Tlaxcala, Atlixco y Amozoc.

Explicó que es posible conservar las “radiales” que ya existen y buscar involucrar, en una primera instancia a 17 municipios de Tlaxcala que se encuentran en la Zona Metropolitana, pues miles de personas viajan a diario en ambos estados.

“El siguiente libramiento metropolitano es ver la estructura vial de Tlaxcala, que pudiésemos ligar para dar un libramiento metropolitano”, comentó.

Refirió que otro libramiento podría conectar con Atlixco, para lo que sería necesario adquirir el derecho de vía del Periférico hacia ese municipio, lo que es posible que represente un problema social, sin embargo, señaló que es necesario realizarlo pues si se dejan pasar más años será más difícil encontrar la solución.

Un tercer proyecto de ese tipo debe dar salida hacia el municipio de Amozoc, indicó Meneses, quien refirió que podría haber una cuarta vía que conecte de forma más directa a la capital con el aeropuerto de Huejotzingo.