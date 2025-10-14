Urge reubicación en Huauchinango: Damnificados piden ser movidos de zonas de riesgo

El gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó este lunes que la principal demanda de los damnificados en Huauchinango es la reubicación de sus viviendas, luego de que las intensas lluvias revelaran el grave riesgo que representa habitar en las laderas de las barrancas.

En conferencia de prensa, el mandatario dijo que la reubicación se perfila como una medida crucial para evitar futuras tragedias.

De regreso de la gira por la Sierra Norte, Armenta Mier señaló que la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al sobrevolar la zona, constató la existencia de viviendas ubicadas peligrosamente en las laderas.

Dijo que esta situación también se presenta en municipios como Tlatlauquitepec y otros más de las sierras Norte y Nororiental.

“Nuestra presidenta escuchó de voz de quienes viven, por ejemplo, concretamente en Nuevo Monterrey, la petición de ser reubicados”, declaró.

Incluso, afirmó que como autoridad “sentimos una reacción positiva de los vecinos de ser reubicados, y vamos a trabajar en ello”.

Censo de Bienestar y apoyo para reubicación

El titular del Ejecutivo estatal puntualizó que la reubicación se llevará a cabo a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), pero que el proceso iniciará obligatoriamente con el censo.

Expuso que el censo de daños estructurales, liderado por el delegado de Bienestar en Puebla, Rodrigo Abdala y personal de Bienestar de varios estados, ya comenzó este lunes.

Explicó que es un proceso completo que verificará si la casa es propia o rentada y el tipo de enseres perdidos.

Asimismo, informó que será el área de Bienestar federal la responsable de entregar, de manera inmediata y sin intermediarios, los recursos a las personas afectadas con base en el censo.

Una vez que se tengan los dictámenes, se plantearán las condiciones para la reubicación o reconstrucción a corto, mediano y largo plazo.

Enfatizó que las labores de auxilio, que incluyen la limpieza de casas y la apertura de caminos con cerca de 70 equipos de maquinaria pesada, buscan sentar las bases para la posterior reconstrucción y reubicación.

Hay un fondo de 200 mdp para atender contingencias

Por otro lado, Alejandro Armenta informó que el Estado tiene un fondo de desastres por más de 200 millones de pesos, pero “pondremos a disposición lo que sea necesario para atender la emergencia”.

“El gobierno del estado tiene un fondo contra desastres de más de 200 millones de pesos, pero tenemos recursos y pondremos a disposición lo que sea necesario”, puntualizó.

En ese sentido, reafirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha garantizado todos los recursos necesarios para atender la contingencia y que no existe un límite de inversión para apoyar a los damnificados.

Por lo tanto, aseveró que “nadie quedará desamparado”.

Este lunes iniciaron los censos de las viviendas afectadas en los municipios de Huauchinango y Xicotepec de Juárez, donde se registraron las mayores afectaciones en la entidad.