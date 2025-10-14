Martes, octubre 14, 2025
NoticiasEstado

Urge reubicación en Huauchinango: Damnificados piden ser movidos de zonas de riesgo

El gobernador Alejandro Armenta dijo que la presidenta fue testigo de la petición, a la que consideró positiva para evitar futuras tragedias

Armenta Mier confirmó este lunes que la principal demanda de los damnificados en Huauchinango es la reubicación de sus viviendas
Armenta Mier confirmó este lunes que la principal demanda de los damnificados en Huauchinango es la reubicación de sus viviendas
Yadira Llaven Anzures

El gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó este lunes que la principal demanda de los damnificados en Huauchinango es la reubicación de sus viviendas, luego de que las intensas lluvias revelaran el grave riesgo que representa habitar en las laderas de las barrancas.

En conferencia de prensa, el mandatario dijo que la reubicación se perfila como una medida crucial para evitar futuras tragedias.

De regreso de la gira por la Sierra Norte, Armenta Mier señaló que la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al sobrevolar la zona, constató la existencia de viviendas ubicadas peligrosamente en las laderas.

Leer también: Disturbio tropical provocó que en Huauchinango cayeran 487 milímetros de agua en 72 horas: meteoróloga

Dijo que esta situación también se presenta en municipios como Tlatlauquitepec y otros más de las sierras Norte y Nororiental.

“Nuestra presidenta escuchó de voz de quienes viven, por ejemplo, concretamente en Nuevo Monterrey, la petición de ser reubicados”, declaró.

Incluso, afirmó que como autoridad “sentimos una reacción positiva de los vecinos de ser reubicados, y vamos a trabajar en ello”.

Censo de Bienestar y apoyo para reubicación

El titular del Ejecutivo estatal puntualizó que la reubicación se llevará a cabo a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), pero que el proceso iniciará obligatoriamente con el censo.

Expuso que el censo de daños estructurales, liderado por el delegado de Bienestar en Puebla, Rodrigo Abdala y personal de Bienestar de varios estados, ya comenzó este lunes.

Explicó que es un proceso completo que verificará si la casa es propia o rentada y el tipo de enseres perdidos.

Asimismo, informó que será el área de Bienestar federal la responsable de entregar, de manera inmediata y sin intermediarios, los recursos a las personas afectadas con base en el censo.

Te recomendamos: Sheinbaum encara a edil de Huauchinango: “Le creo más al pueblo”, ante reclamos por falta de apoyo

Una vez que se tengan los dictámenes, se plantearán las condiciones para la reubicación o reconstrucción a corto, mediano y largo plazo.

Enfatizó que las labores de auxilio, que incluyen la limpieza de casas y la apertura de caminos con cerca de 70 equipos de maquinaria pesada, buscan sentar las bases para la posterior reconstrucción y reubicación.

Hay un fondo de 200 mdp para atender contingencias

Por otro lado, Alejandro Armenta informó que el Estado tiene un fondo de desastres por más de 200 millones de pesos, pero “pondremos a disposición lo que sea necesario para atender la emergencia”.

“El gobierno del estado tiene un fondo contra desastres de más de 200 millones de pesos, pero tenemos recursos y pondremos a disposición lo que sea necesario”, puntualizó.

En ese sentido, reafirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha garantizado todos los recursos necesarios para atender la contingencia y que no existe un límite de inversión para apoyar a los damnificados.

Por lo tanto, aseveró que “nadie quedará desamparado”.

Este lunes iniciaron los censos de las viviendas afectadas en los municipios de Huauchinango y Xicotepec de Juárez, donde se registraron las mayores afectaciones en la entidad.

Leer más: Desde la zona del siniestro, Sheinbaum anuncia programa de reconstrucción de viviendas en Puebla

Temas

Más noticias

Internacional

Venezuela anuncia el cierra de sus embajadas en Noruega y Australia

La Jornada -
Afp y Ap Oslo. Venezuela anunció el lunes el cierre de sus embajadas en Noruega y Australia, y la apertura en Zimbabue y Burkina Faso como...
Internacional

EU, Egipto, Qatar y Turquía firman declaración como garantes del acuerdo sobre Gaza

La Jornada -
Afp Sharm El Sheij. Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía firmaron este lunes una declaración como garantes del acuerdo sobre Gaza, días después del inicio de...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Se eleva a 13 el número de muertos en Puebla y se reducen los desaparecidos a cuatro: Armenta

Yadira Llaven Anzures -
Durante su participación en la “Mañanera del pueblo” ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, informó sobre los...

Armenta da a conocer nombres de fallecidos y desaparecidos en Puebla

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador Alejandro Armenta Mier reveló este este lunes la identidad de 13 personas fallecidas a causa de las intensas lluvias y deslaves en...

Disturbio tropical provocó que en Huauchinango cayeran 487 milímetros de agua en 72 horas: meteoróloga

Efraín Núñez -
Un disturbio tropical provocó que en Huauchinango cayeran 487 milímetros de lluvia en 72 horas, lo que sumado con la proliferación de asentamientos irregulares,...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025