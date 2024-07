Urge AMLO a la Corte a resolver sobre deuda de Salinas Pliego

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador emplazó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a resolver ya el expediente de un deudor de hacienda de miles de millones de pesos (en alusión al empresario Ricardo Salinas Pliego, cuyo nombre no mencionó): ¿van a volver a guardar el expediente? ¿Están esperando que yo me vaya? Pues aquí, dos o tres días antes vamos a decir: pues guardaron el expediente o a lo mejor no es así .

En su exigencia al Poder Judicial, López Obrador puntualizó que no estamos pidiendo que se retuerza la ley en beneficio del gobierno; al final de cuentas sería en beneficio del pueblo, porque eso es dinero del pueblo. Si se recupera va al presupuesto, y el presupuesto no es dinero del gobierno, es dinero del pueblo. No estamos pidiendo eso: lo que estamos pidiendo es que actúen de conformidad con la ley, que tengamos un auténtico estado de derecho, pero no en el discurso, no a la demagogia .