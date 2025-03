UPVA y Antorcha Campesina no tienen ni un solo permiso de transporte, se dedican a timar a concesionarios: Tanús

Las puertas del gobierno del estado de Puebla “están cerradas” para las organizaciones Antorcha Campesina y la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, reveló la secretaria de Movilidad y Transporte (SMT), Silvia Tanús Osorio, por lo que hizo un llamado a los transportistas a no ser timados por ambas agrupaciones que no tienen una sola concesión en el transporte público.

“Con los transportistas habrá diálogo y acuerdos, lamentablemente se dialogó con Antorcha y la 28 de Octubre, una organización política que está entorpeciendo el trabajo del gobierno en todos sus aspectos”, acusó.

En ese sentido, informó que se tomó la decisión de no atenderlos como grupos que representen a transportistas, porque ni Antorcha ni la 28 de octubre tienen una sola concesión.

Cuando se hizo el anuncio de que se va a realizar la revista vehicular, la funcionaria estatal señaló que ambas agrupaciones se dieron a la tarea de tratar de crear frentes con diversos concesionarios para que no se lleve a cabo esta acción que por ley corresponden.

Te recomendamos: Queda prohibida la emisión de concesiones en Puebla hasta lograr el ordenamiento del transporte público

Por esta razón, Tanús Osorio hizo un llamado a los transportistas que no se dejen engañar, pues en la Secretaría de Movilidad y Transporte “hemos dejado de recibir a esos personajes porque no representan a nadie, una gente que no tiene una procesión no puede representar a los concesionarios”.

Dijo que esta situación ha ocasionado ataques en medios y redes sociales contra su persona, lo cual advirtió no lo va a permitir.

“El señor gobernador fue muy enfático, Antorcha Campesina tendrá las puertas cerradas de la dependencia en tanto no cumpla con la ley, lo mismo la 28 de Octubre, se les pidió, se le suplicó que no invadieran rutas que no les corresponde, pero hicieron caso omiso y al convenio firmado”, recalcó.

Ante lo expuesto, la titular de la SMT afirmó que ahora se tendrá que aplicar la ley.

Hizo un llamado a los concesionarios que “no se dejen engañar”, porque ni Antorcha ni la 28 los van a poder proteger.

Silvia Tanús explicó que desde el gobierno del estado “no estamos haciendo un acto injusto, estamos aplicando la ley y precisamente esta revista vehicular corresponde a lo que dicta la Ley de Transporte”.

Incluso, pidió a los medios de comunicación que se difunda “que no vamos a recibir a ningún representante de cualquier organización que no tenga un título de concesión que lo ampare como tal”.