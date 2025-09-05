Viernes, septiembre 5, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

UPAEP y CCE exigen al gobierno reformar la FGE para evitar la liberación de delincuentes

Patricia Gutiérrez Rodríguez

La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigen al gobierno de Puebla modificar el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado (FGE), con el objetivo de poner fin a la liberación de delincuentes reincidentes y fortalecer la impartición de justicia.  

Tras el reciente asesinato de Efrén Ramírez, propietario de Joyerías London, ambas instituciones llamaron a transformar de forma urgente las estructuras y procesos dentro de la fiscalía, así como mejorar la coordinación con jueces y ministerios públicos para que los responsables enfrentan las consecuencias legales sin salir rápidamente en libertad.  

En una postura conjunta, Rubén Contreras, vicepresidente del CCE, señaló que la reincidencia criminal es consecuencia de una fiscalía débil y falta de vigilancia en la aplicación de la ley.  Reclamó al gobierno el diseño de una reforma que obligue a jueces y ministerios públicos a cumplir cabalmente con su función, evitando que personas detenidas por delitos graves y violentos continúen en las calles.   

Contreras enfatizó que el sistema judicial debe eliminar las “puertas giratorias” que favorecen la impunidad y la repetición de delitos en Puebla. 

En el mismo sentido, Emilio Baños, rector de la UPAEP, consideró indispensable reforzar los mecanismos de denuncia y crear sistemas efectivos de seguimiento de carpetas de investigación, para lograr resultados tangibles en la administración de justicia.   

Baños subrayó que la inseguridad afecta directamente la economía y el bienestar social, y sostuvo que sólo con una fiscalía robusta e independiente se podrá garantizar la tranquilidad para las familias poblanas y una auténtica cultura de legalidad.  

Para lograr estos objetivos, empresarios y universidades plantean la conformación de un Consejo Estatal de Seguridad y Justicia, integrado por ciudadanía, sindicatos, sector educativo y cámaras empresariales.  

El nuevo órgano buscaría prevenir delitos y asesorar a las víctimas, además de asegurar que las indagatorias sean bien integradas y concluyan en sentencias justas.  

La iniciativa también contempla instalar sistemas de vigilancia y monitoreo conectados al C5 en las colonias donde la violencia y el robo han repuntado.  

Desde la Conferencia Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Beatriz Camacho Ruiz, su presidenta, insistió en fortalecer la inteligencia institucional y combatir la infiltración de grupos criminales en los cuerpos de seguridad, como un pilar complementario al perfeccionamiento de la fiscalía.  

Reiteró que la sociedad debe exigir cambios profundos y vigilar la actuación de servidores públicos responsables, con especial énfasis en garantizar que ningún delincuente reincidente evada la acción de la justicia. 

