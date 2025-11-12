UPAEP sede del Maxibaloncesto 2025

UPAEP fue presentada oficialmente como sede del Campeonato Nacional de Maxibaloncesto FIMBA México 2025, evento que reunirá a 340 equipos provenientes de 27 estados del país, del 13 al 17 de noviembre, en distintas sedes de la Institución.

El torneo contempla categorías desde +29 hasta +79 años, con 169 equipos femeniles y 171 varoniles, lo que representa la participación de 2,328 jugadores que harán vibrar las duelas con su experiencia y amor por el deporte ráfaga.

Como parte de la competencia, el nido UPAEP albergará 102 partidos y cinco finales, mientras que otros encuentros se realizarán en el Gimnasio J y en las Preparatorias UPAEP.

Además, la comunidad universitaria tendrá una participación especial con dos equipos conformados por egresados de Águilas UPAEP.

Irene Hernández, representante institucional, destacó la relevancia del evento como un espacio de reencuentro y convivencia: “Como Institución nos complace recibir este tipo de eventos que además nos permiten reencontrarnos con nuestros egresados. Como sede habrá juegos en el nido, el gimnasio J y Prepas UPAEP”.

Por su parte, Juan Morales, jugador de UPAEP entre 1982 y 1987, expresó la emoción que representa volver a las canchas universitarias: “Es un honor regresar a la duela que pisamos hace 40 años. Podemos revivir destellos de aquellos partidos y lo que empezó como un juego se convirtió en un deporte, se hizo pasión y ahora es un estilo de vida para nosotros”.

El maxibaloncesto FIMBA 2025 contará también con la presencia de leyendas del basquetbol mexicano, entre ellas Elsa Hayashi, Olivia Carrillo, Verónica y Sulema Arroyos, José Luis Arroyos, Arturo Guerrero, Manuel Raga, Enrique Ortega y Samuel Campis, quienes acompañarán este encuentro de generaciones que han marcado historia en el deporte nacional.