Lunes, octubre 20, 2025
Unos 450 trabajadores ya se capacitan en el nuevo Hospital San Alejandro

El IMSS inició la capacitación de 450 trabajadores en el nuevo Hospital San Alejandro, aún sin fecha de inauguración oficial
Yadira Llaven Anzures

A pesar de que el Hospital San Alejandro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aún no tiene una fecha oficial de inauguración, 450 trabajadores ya fueron reubicados al nosocomio para iniciar un proceso intensivo de capacitación con el equipo de última generación, informó la titular en Puebla, María Magdalena Tinajero Esquivel.

En entrevista, la funcionaria explicó que, si bien el hospital reconstruido tras el sismo de 2017 ya cuenta con todo el equipo necesario, la capacitación del personal es crucial antes de su apertura formal.

“Están recibiendo capacitación en sitio con los nuevos equipos que se pusieron ahí. Están habilitando sus áreas y nos están apoyando para reportar fallas en el equipamiento, se están haciendo pruebas”, declaró.

Dijo que el personal médico, de enfermería y administrativo que laboraba en el antiguo San Alejandro está siendo reincorporado de forma paulatina a sus plazas, luego de haber permanecido como comisionado en otras unidades médicas durante la etapa de reconstrucción.

IMSS desmiente solicitud formal de parquímetros

Respecto a la colocación de banderolas para parquímetros en las inmediaciones del hospital, Tinajero aclaró que no se ha realizado una solicitud formal al ayuntamiento de Puebla para la instalación de este servicio.

Explicó que solo existió una “charla vía telefónica” con el presidente municipal, donde se comentó la posibilidad de los parquímetros como una medida para “mejorar la accesibilidad” a los pacientes y usuarios, especialmente aquellos en situación de urgencia.

Sin embargo, enfatizó que la decisión final sobre el estacionamiento rotativo es competencia exclusiva del municipio.

Por otro lado, informó que el Hospital de La Ceiba, en Xicotepec, afectado por el desbordamiento del río San Marcos, será reabierto hasta dentro de tres semanas.

Tinajero Esquivel descartó la reubicación del nosocomio y adelantó que la rehabilitación total se logrará en un plazo de dos a tres semanas, comenzando por el restablecimiento paulatino del área de Urgencias.

Mientras tanto, señaló que se están cuantificando los daños materiales y levantando actas de los equipos siniestrados.

Los pacientes que requieren atención especializada han sido trasladados al hospital de Xicotepec del IMSS Bienestar, donde se ofrecen servicios de medicina interna, cirugía, ginecología y urgencias.

Finalmente, comentó que el hospital de La Ceiba mantiene por ahora solo un consultorio, la sala de choque y una unidad médica móvil en operación.

