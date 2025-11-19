Miércoles, noviembre 19, 2025
Uno de los cinco muertos en “Lacoss” era extranjero; estarían vinculados al narcomenudeo y cobro de piso: SSP

La Ssa reporta que hay 7 hospitalizados por quemaduras

Yadira Llaven Anzures

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado confirmó este martes el saldo de cinco personas fallecidas, una de ellas de nacionalidad extranjera, tras el violento ataque armado ocurrido en el tabledance “Lacoss”.

El titular de la dependencia, Francisco Sánchez González, informó que las investigaciones han establecido que el móvil principal del crimen está directamente relacionado con el narcomenudeo y el cobro de piso en la capital.

Este ajuste de cuentas, presuntamente ligado a la disputa por el control de la venta de drogas en la zona de tolerancia y sus alrededores, se consumó con las cinco víctimas, incluyendo a un ciudadano extranjero, y siete hospitalizados por la gravedad de las quemaduras.

En rueda de prensa, la autoridad destacó que este tipo de hechos violentos son consecuencia de la pugna entre grupos criminales.

Sánchez González también reveló un avance crucial en la investigación al asegurar que ya se tienen identificados a los presuntos responsables del ataque, incluyendo a aquellos que participaron en la quema del establecimiento.

Aunque no se ofrecieron detalles sobre la identidad de los agresores para no obstaculizar las labores de captura, la declaración del titular de la SSP sugiere que la violencia en el “Lacoss” forma parte de una escalada de acciones planificadas por células delictivas que buscan intimidar y controlar negocios en la ciudad.

La madrugada de este martes, cinco personas, tres hombres y dos mujeres, identificadas como trabajadores del bar “Lacoss”, fallecieron por intoxicación con monóxido de carbono, tras un incendio en el establecimiento ubicado en la 11 Sur y 105 Poniente, en la capital poblana.

Otras siete personas fueron rescatadas y trasladadas a un hospital cercano para recibir atención médica.

Los centros nocturnos y bares han sido recurrentemente blanco de ataques ligados a extorsión y narcotráfico, ante la negativa de los dueños y administradores de pagar derecho de piso como una práctica de control territorial por parte del crimen organizado.

La Secretaría de Salud y el IMSS-Bienestar informaron por la tarde que siete personas permanecen hospitalizadas debido a quemaduras e intoxicación por humo.

En un comunicado, precisaron que fueron desplegadas cinco ambulancias del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) para la valoración y estabilización de las personas lesionadas.

Entre los pacientes atendidos se encuentran cuatro mujeres y tres hombres, quienes fueron trasladados a los hospitales del Norte, General de Cholula, así como al de Traumatología y Ortopedia.

Pese a las maniobras de reanimación avanzada, una mujer de aproximadamente 35 años, que presentaba quemaduras de primer y segundo grado e intoxicación por monóxido de carbono, falleció en el lugar.

Mientras que tres personas lesionadas que permanecían en la zona se retiraron por sus propios medios, sin proporcionar información adicional.

Siete personas permanecen hospitalizadas por quemaduras e intoxicación tras ataque a bar “Lacoss”

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Siete personas continúan hospitalizadas por quemaduras e intoxicación por humo luego del incendio registrado la noche del lunes –provocado por un grupo armado– en...
00:02:16

Uno de los cinco muertos en “Lacoss” era extranjero; estaría vinculado al narcomenudeo y cobro de piso: SSP

Yadira Llaven Anzures -
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado confirmó este martes el saldo de cinco personas fallecidas, una de ellas de nacionalidad extranjera, tras...

Michoacán: 20 años de violencia

La Jornada -
Morelia, Mich., Con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se alcanzó el punto más álgido de la crisis de inseguridad en Michoacán,...

