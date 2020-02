Se movilizan universitarios en distintos puntos de Puebla vs. violencia

La de este miércoles será recordada como una mañana de protesta estudiantil, pues contingentes de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), de la Universidad Autónoma del Estado de Puebla y de otras instituciones de educación superior, se han manifestado en diferentes puntos de la capital estatal, repudiando la violencia e inseguridad que azotan a la entidad y exigiendo justicia por el asesinato de tres de sus compañeros y un chófer de Uber a manos de presuntos miembros del crimen organizado.

Desde las 10 de la mañana, en el Área de la Salud hay una asamblea de alumnos de la mayoría de las unidades académicas de la Máxima Casa de Estudios y de la institución católica de enseñanza profesional.

El acceso ha sido restringido a los medios y toda persona ajena al movimiento. Solo se permite el acceso a los alumnos que se acrediten como tales con credencial en mano.

Pocos minutos después de las 10:00 de la mañana una columna de medio millar de educandos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP arribaron tras marchar del Área Centro a la de la Salud.

Los estudiantes de medicina portan sus emblemáticas batas blancas, pero muchos de sus compañeros de otras escuelas, facultades e institutos van ataviados de negro, en señal de luto.

Alumnos de Medicina de la UPAEP marcharon desde su campus central, en el Barrio de Santiago, al Congreso local. Hubo propuestas en ese contingente de ingresar al edificio del Poder Legislativo para interrumpir la sesión en la que se va a elegir al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

No obstante, la mayoría de los estudiantes se pronunció por continuar la protesta, aunque un grupo proponía quedarse frente al inmueble oficial y otros regresar al campus central de la UPAEP, donde se esperaba un mensaje del rector, Emilio Barrios Ardavín.

No hicieron ni una cosa ni otra. Tras varias discusiones, la columna de los alumnos de la institución católica se encaminaron al zócalo. Pero su indecisión no debe ser mal juzgada, pues es natural en cualquier manifestación genuina y espontánea, muestra fehaciente en que detrás de este movimiento no hay “mano negra”, orquestadores o padrinazgos.

Al llegar al zócalo de la Angelópolis a los estudiantes de la UPAEP ya los esperaban en la encrucijada de la Avenida Juan de Palafox y la 2 Norte-Sur, un contingente de estudiantes del Área Centro de la UAP: la Facultad de Filosofía y Letras, las preparatorias Zapata y Lázaro Cárdenas, amén de Psicología.

Al principio cada grupo clamaba sus consignas por su lado, pero después se fusionaron en un solo clamor: “¡UPAEP y UAP, unidos por la paz!”.

Juntos entonaron el himno nacional y luego, tras más o menos media hora de hacer pases de lista por los cuatro asesinados y clamar consignas, los alumnos de la UPAEP decidieron retirarse a su campus central y se despidieron de sus compañeros de la Máxima Casa de Estudios entre vítores y abrazos.

Apenas se habían marchado los de la UPAEP, una columna pequeña pero vigorosa los sustituyó: se trató de los alumnos de la Universidad Politécnica Metropolitana, a quienes sus compañeros de la UAP brindaron un recibimiento igual de caluroso.