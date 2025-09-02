Unión Ganadera Regional usurpa funciones, nombre y sello de Asociación Ganadera de Izúcar de Matamoros

La Unión Ganadera Regional de Puebla, a cargo de José Ángel Minutti Lavazzi, usurpa el nombre y sello de la Asociación Ganadera local de Izúcar de Matamoros falsificando documentos en trámites de guías y contratos de compraventa de ganado en uno de los municipios con más actividad ganadera en el estado.

Benito Conde Calleja, presidente de la Asociación Ganadera local en Izúcar de Matamoros sostuvo que los trámites expedidos de parte de Minutti violan la Ley Ganadera en el Estado en el artículo 76 al usurpar las funciones de la asociación local, llevados a cabo con apoyo del ayuntamiento de Izúcar de Matamoros.

En este medio constan algunos de los contratos de compraventa de animales así como de las guías de tránsito apócrifas; ganaderos afirman que estos documentos ilegales ponen en riesgo la legal trazabilidad y rastreabilidad de la movilización de animales en la región de la mixteca cuya economía es sostenida principalmente por el gremio ganadero.

Conde, líder de ganaderos de Izúcar afirmó que estos actos de corrupción fueron expuestos ante Ana Laura Altamirano Pérez, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Puebla, el gobernador Alejandro Armenta, autoridades federales e incluso a presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y de no detener este abuso serán denunciados en la Fiscalía General de Estado (FGE).

Y es que a pesar de que la Asociación Ganadera local en Izúcar de Matamoros es vigente desde 1994, y que la Ley Ganadera del Estado mandata que las guías de tránsito serán expedidas por las asociaciones ganaderas locales y a falta de esta por autoridades municipales, José Ángel Minutti Lavazzi representante de la Asociación Ganadera se empeña en la usurpación de funciones, esta vez detectadas desde mayo de este año.

Líderes ganaderos de la mixteca calculan que desde mayo a la fecha podrían haberse expedido al menos 600 documentos en los que se usurpan su nombre y sello, incluso se deslindaron de cualquier responsabilidad al respecto, pues hacen notar que algunos de estos son “con fines desconocidos”.

Embestida contra ganaderos opositores

Benito Conde Calleja, ahora presidente de la Asociación Ganadera local en Izúcar de Matamoros, es un ganadero de la mixteca que se pronunció en 2021 contra de la elección de José Ángel Minutti Lavazzi como presidente de la Unión Ganadera Regional del Estado de Puebla, por ser integrante de la familia que se ha mantenido en la dirigencia del gremio en los últimos 25 años, ininterrumpidamente.

Conde Calleja es parte de los ganaderos de al menos 40 asociaciones -de 70- que han abandonado la Unión Ganadera por el descontento ante la administración caciquil de la familia Minutti.

Para Conde, esta usurpación del nombre y sello de la Asociación Ganadera Local General lzúcar de Matamoros -con registro SADER No.693RNA- por la Unión Ganadera es una violación y un abuso explícito que repite con pequeñas asociaciones.

Aseguró que estos actos de la Unión Ganadera responden a la práctica caciquil a fin de mantener el poder en la región mixteca de parte de los Minutti “Ellos quieren tener el poder absoluto, yo me independice de la Unión Ganadera pero ellos siguen pisoteando a ganaderos que buscamos no ser parte de su gremio corrupto que ha sometido a autoridades pues no se entiende su permanencia si no es así”

El líder de los ganaderos de Izúcar señaló que su Asociación es absolutamente legal incluso hizo llegar a este medio documentación que acredita que en la Asamblea General Extraordinaria 2025 fue presentado el logotipo y sello que utiliza la organización en su documentación oficial dada de alta ante el Registro Nacional Agropecuario perteneciente a SADER.

A la fecha la asociación es vigente a partir del año 1994 y modificado en mayo del 2004 según obra en los libros del Registro Nacional Agropecuario sección 2° Libro 1, volumen II, A fojas 51, Número 693, resolución 110.04-GMB13/04.

A pesar de ser vigente, ganaderos independientes y algunos líderes ganaderos de la mixteca acusaron que Altamirano Pérez ha sido omisa en muchas de las solicitudes y peticiones, los que ignora entorpeciendo y accidentando la vida económica del gremio.

“Lo que nosotros procuramos como Asociación Ganadera es que siempre haya una legal movilidad de ganado y que no entren animales de dudosa procedencia, pero desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural vemos freno a nuestra actividad, pues no niegan las guías de tránsito también se entorpecen los procesos”, sostuvo Conde.

Afirmó que estas omisiones afectan a más de 250 ganaderos de la región mixteca. El líder ganadero señaló que la negligencia de la dependencia hace que se vean en la necesidad de hacer unas guías de tránsito registradas con la Asociación Ganadera del Registro Público Nacional Agropecuario, sometiéndole a él y otros ganaderos a trámites extenuantes cuando de acuerdo a la ley ganadera del estado, deben ser atendidos.