Unión de Ejidos, en contra de carretera Xalitzintla-Amecameca; señala que provocaría baja en la producción agrícola

La Unión Nacional de Ejidos Forestales y Agropecuarios (UNEFA) se pronunció en contra de la construcción de la carretera de Santiago Xalitzintla a Amecameca, ya que se pondría en riesgo la captación de agua e incluso la producción de maíz y frutas en la zona cercana al volcán Popocatépetl.

Así lo indicó su dirigente, Leobardo Ortiz Fuentes, quien señaló en entrevista con La Jornada de Oriente que la carretera que planea el gobierno del estado de Puebla atravesaría o impactaría a aproximadamente 27 ejidos y ninguno de los ejidatarios ha sido informado hasta ahora del proyecto.

Sostuvo que este último solo tiene vertientes negativas, la primera de ella por los riesgos propios de la actividad volcánica.

Mientras que en segundo lugar, se afectaría la captación de agua, generando reducción en la disponibilidad de la misma en los municipios aledaños al coloso e incluso el impacto sería para los habitantes de la ciudad de Puebla, a los cuales se les abastece del líquido de pozos en Santa María Acuexcomac.

“Nosotros estamos en contra de ese proyecto que se haga, por los mantos acuíferos, los humedales y por todo lo demás. Y la otra, por el impacto ambiental que puede generar, no hay un proyecto como tal, nada más como dice el gobierno, coludido con los municipios, lo van a hacer, las imposiciones siempre se dan. Ahí no hay un proyecto debidamente establecido, de sustentabilidad, de viabilidad, no lo hay”.