Unidos y en sinergia, 20 grabadores de Puebla y Tlaxcala integran Gráfica Monumental

“La gráfica no son los talleres institucionales ni es el gobierno, la gráfica somos nosotros”, bajo esa declaración un núcleo de 20 grabadores de Puebla y Tlaxcala se han unido en torno a un proyecto: el movimiento de identidad gráfica denominado Gráfica Monumental, que tendrá su primera acción durante estos primeros días de abril.

“Tomamos las gubias y las placas para expresarnos”, afirma Roxana López, grabadora de larga trayectoria que forma parte de este movimiento que se gesta en 2024, cuando se habilitó un taller de litografía en el cual se reunió varios grabadores que lograron hacer una sinergia, la cual se reflejó en la realización de varias salidas y bazares de gráfica en la capital y varios municipios.

Dicho taller, destaca, fue una suerte de isla de trabajo luego del sismo de 2017 y la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19, que causaron el cierre de varios talleres y proyectos independientes que se habían gestado en Puebla, como fue el propio Luciérnaga Taller que ella y Goretti Troncoso, al lado de otros artistas de Puebla, habían fundado años atrás.

De paso, la grabadora cuyo apelativo artístico es Roxanne Rx menciona que el movimiento Gráfica Monumental es también una respuesta al estado de los talleres gráficos institucionales: al cierre del Taller de Estampa Básica y Avanzada Camaxtli (TEBAC) de Tlaxcala, ya la inacción del Museo Taller Erasto Cortés (Mutec), de esta ciudad.

“En algún momento fue un grito de ¡ya basta!. El cierre del Tebac fue un detonante, pues era el centro de la gráfica en Puebla y en Tlaxcala. No hay grabador en Puebla que no le deba algo al Tebac y al maestro Enrique Pérez Martínez. Su cierre fue una bofetada a la gráfica, el que hicieron de cuenta que no existimos. Era inevitable que nosotros dijéramos que si no era por ahí, nosotros podíamos hacerlo”.