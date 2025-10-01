Martes, septiembre 30, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Unidad de RUTA atropella y mata a una estudiante de la BUAP en la 11 Sur

Martín Hernández Alcántara

Una joven estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), identificada como Jimena Santa Flores Rivera, perdió la vida la noche de este martes 30 de septiembre tras ser atropellada por una unidad del sistema de transporte RUTA en la estación Torrecillas, ubicada sobre la 11 Sur, en la ciudad de Puebla.

Jimena, de 23 años de edad, fue arrollada en el sitio y, pese a la llegada de los servicios de emergencia, se confirmó su fallecimiento en el lugar de los hechos. La noticia provocó conmoción entre la comunidad universitaria y usuarios del sistema de transporte público.

Ha trascendido que la BUAP ya brinda acompañamiento legal a los deudos de Jimena a través de su equipo jurídico institucional, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia en este caso.

