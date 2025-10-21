Martes, octubre 21, 2025
Unión de Ejidos plantea inversión pública del 40% en el campo para equilibrar subsidios del T-MEC

Unefa plantea inversión pública de 40% para equilibrar subsidios del T-MEC y dar condiciones justas al campo mexicano frente a EU y Canadá.
Unefa plantea inversión pública de 40% para equilibrar subsidios del T-MEC y dar condiciones justas al campo mexicano frente a EU y Canadá. Foto: Es Imagen
Patricia Gutiérrez Rodríguez

La Unión Nacional de Ejidos Forestales y Agropecuarios (Unefa) propondrá, durante la consulta sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que se realizará este miércoles en Puebla, que el gobierno federal participe con hasta 40 por ciento en la inversión agropecuaria. Según la organización, esta medida permitiría equilibrar los subsidios y apoyos agrícolas que Estados Unidos y Canadá otorgan a sus productores, generando condiciones de competencia más justas para el campo mexicano.

El presidente de la Unefa, Leobardo Ortiz Fuentes, explicó que la propuesta busca crear un fideicomiso de inversión compartida entre el Estado y los productores, de modo que el gobierno mexicano asuma un papel activo en la producción, transformación y comercialización agrícola. “Queremos que el gobierno forme un fideicomiso y sea socio de los productores en un 30 o 40 por ciento. Solo así la producción será rentable y competitiva dentro del T-MEC”, afirmó.

Ortiz Fuentes señaló que actualmente el acuerdo comercial favorece a los socios del norte porque cuentan con fuertes subsidios gubernamentales, mientras México destina apenas 0.7 por ciento del presupuesto nacional al campo. Con la coinversión pública, explicó, el Estado podría inyectar capital y tecnología nacional a la producción, hacerla más eficiente y elevar su capacidad de exportación bajo reglas justas.

Lee: UNEFA pide reducir 50% las importaciones de maíz para que el precio del grano mexicano se eleve

“Mientras Estados Unidos y Canadá respaldan económicamente a sus agricultores, el mexicano paga impuestos sin recibir incentivos proporcionales; es imposible competir así”, subrayó. Añadió que en Europa los gobiernos participan en la agroindustria como socios y no como simples reguladores, lo que genera estabilidad y crecimiento en el sector.

La Unefa plantea que esta coinversión se complemente con un comité financiero integrado por productores y funcionarios públicos, encargado de supervisar el uso de los recursos y garantizar su retorno. Ortiz insistió en que la propuesta no busca subsidios a fondo perdido, sino inversión sujeta a rendición de cuentas.

El líder agrario afirmó que la medida además fortalecería la base de 32 mil 675 núcleos agrarios que controlan 160 millones de hectáreas de propiedad social, los cuales podrían operar bajo esquemas productivos similares a las cooperativas europeas o los kibutz de Israel. Este modelo, comparó, ha permitido a Israel alcanzar un 80 por ciento de avance agrícola, frente al 20 por ciento logrado por México.

La Unefa considera que para equilibrar las ventajas dentro del T-MEC, México debe reformar su política interna de comercialización agrícola, priorizando la venta nacional antes de importar granos y alimentos básicos. Ortiz reclamó que “cada revisión del tratado termina beneficiando a Estados Unidos y Canadá, mientras México no defiende su producción”.

El dirigente concluyó que la fuerza fundamental para sostener el campo mexicano y competir de verdad en el T-MEC son los núcleos agrarios, pues representan la estructura legal y social que permitiría aplicar esta política de inversión compartida.

