Una resolución injerencista

El jueves pasado, 10 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la cual la defensa de los intereses de las empresas europeas establecidas en México, se disfrazó con una condena a los crímenes cometidos contra los periodistas en nuestro país; además, se sostiene que el presidente Andrés Manuel López Obrador “utiliza con frecuencia una retórica populista para denigrar e intimidar a los periodistas independientes”.

La resolución, asegura que la intención del presidente López Obrador, de realizar la reformas electoral, al sistema judicial y al sector energético, “incrementan las dudas sobre la estabilidad de las reglas, la certeza jurídica y los derechos de las empresas extranjeras en el país, lo cual deja a la suerte las inversiones extranjeras realizadas por compañías europeas”, esto sí no les gustó a los eurodiputados, pues les resulta inaudito anteponer los intereses nacionales a los del capital extranjero, y eso sí que no. Pero no es todo, la resolución aprobada por los, seguramente, bien informados diputados europeos de la situación nacional, ofrece una visión apocalíptica del país provocada por la violencia que, dicen, o alguien les dijo, prevalece en todo el país (La Jornada, 11/03/22: 9).

El documento aprobado por el Parlamento Europeo, nos remitirnos al viejo tango de Santos Discépolo, titulado Cambalache, en aquella parte que dice: “que falta de respeto, que atropello a la razón”, palabras que caen como anillo al dedo para caracterizar en unas cuentas palabras el documento aprobado por los diputados europeos (que, sin duda, pueden ubicar a México en el mapa), en plena crisis bélica en la cual está involucrada la Unión Europea, que no puede controlar a la Organización del Atlántico del Norte (OTAN), lo que pone al borde de un conflicto mayor a toda la humanidad. En esta situación, verdaderamente delicada, es curioso el interés que ponen los legisladores europeos sobre la situación que, ellos dicen o les dictaron, se vive en México. ¿Por qué el dichoso Parlamento Europeo, no condena a quienes ven la guerra en Ucrania como un jugoso negocio o a la OTAN que financió 450 millones de euros en armas para Ucrania? ¿Por qué el Parlamento Europeo, no impide las maniobras militares en Noruega, y deja que los mexicanos nos ocupemos de nuestros asuntos?

Es difícil saber cuánto tiempo estuvieron, o estuvo en México, quien o quienes redactaron el mentado documento aprobado por os eurodiputados, pero la visión sesgada de la realidad mexicana, y sus coincidencias con quienes son los teóricos más relevantes del bloque opositor (entre otros, Brozo, Lili Téllez y Gabriel Quadri), nos permite especular si él o los redactores sirvieron de amanuenses a la derecha mexicana, desesperada por el apoyo del 66 por ciento que mantiene el presidente López Obrador como uno de los gobernantes con el mayor apoyo popular en el mundo.

En el delirate documento, hay dolosas intenciones, por ejemplo, se soslaya un hecho fundamental: los lamentables crímenes cometidos contra los periodistas, indignantes y preocupantes, no son crímenes de Estado, no se han cometido para eliminar a opositores políticos o líderes sociales (como si ocurre en otros países), o para silenciar a diaristas opositores a la Cuarta Transformación, como sugiere, sin hacerlo explícito, el doloso documento, notorio es que ninguno de los periodistas asesinados pertenecía a quienes usan el periodismo como coartada para enriquecerse, que han dicho, dicen y seguirán diciendo, lo que quieran sin ser perseguidos.

Cierto, esos crímenes nunca debieron haber sucedido, pero su resolución y prevención es un asunto interno una exigencia levantada por los mexicanos a quienes nos compete y así se ha hecho, incluso, algunos de esos crímenes se han resuelto con la lentitud característica del sistema judicial que, por eso, entre otras cosas, debe ser reformado. Reiteramos, en ninguna de las investigaciones de esos crímenes ha Estado involucrado el Estado, como sí ocurrió en Ayotzinapa, por mencionar tan solo uno de los muchos sucedidos en el antiguo régimen.