Una reconciliación por encima de las víctimas

Oscar Ochoa

En recientes días durante un acto protocolario en el Campo Militar No. 1 víctimas y familiares de la Guerra Sucia acudieron a presentar sus testimonios, como parte de la apertura de instalaciones y archivos de las fuerzas armadas a la Comisión que investiga el periodo conocido como Guerra Sucia. En su intervención el general Luis Crescencio Sandoval, jefe del Ejército intervino declaró: “con orgullo les expreso que López Obrador autorizó a inscribir los nombres de militares fallecidos con motivos de los hechos del pasado en el monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas, como un tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber aun a costa de su vida”.

Este hecho provocó abucheos y consignas con pancartas en cartulinas que llevaban familiares y víctimas porque para este gobierno el ejército es el pueblo uniformado, sin importar las acciones contra el pueblo de esta institución pilar del Estado. Al parecer los soldados también son víctimas de la guerra, pero esta visión acrítica y simplista no encuentra fundamento político, ético ni histórico. Porque de entrada no se reconoce las causas de la lucha de los movimientos que desde los 60s se levantaron contra gobiernos represivos y autoritarios. El acto protocolario que sirvió de marco para estas palabras son un simulacro que aparenta zanjar el pasado de terror y violencia que desataron los gobiernos de entonces, a los cuales les lava la cara el actual presidente.

De nada sirve que la hija de Lucio Cabañas se tome la selfie con López Obrador, como si esto restituye las vidas y los agravios de tantos años por parte de las fuerzas armadas bajo las órdenes de gobiernos que declararon la guerra a los pueblos, movimientos y personas que apoyaron las rebeliones. Pero bajo la óptica del irreconciliable conflicto de clases, que desde la caída del Muro de Berlín parece haber desaparecido con el epitafio del fin de la historia, dichos pueblos, movimientos, colectivos e individuos claman la recuperación de la memoria, el fin de la impunidad y la vigencia de una historia vigorosa y llena de conflictos locales, globales y sobre todo entre clases.

Los movimientos, ejércitos y grupos armados no se lanzaron contra un sistema porque tuvieron la ocurrencia, la súbita idea de tomar las armas; tomaron las armas cuando todas las vías, incluida la electoral, dejó de tener sentido para ellos pues no solucionaba las causas de su rebeldía. La realidad económica, social, política y cultural que viven los condenados de la tierra lleva por lo general un matiz de violencia, porque violento es ya el saqueo y despojo a campesinos y obreros de su territorio y fuerza de trabajo para sufrir de por vida estas condiciones.

Los soldados y todas las fuerzas militares y policiacas existen para mantener las relaciones de poder de un orden económico, social y jurídico que sustrae la riqueza del trabajador para dejarla en manos del patrón y del gobernante. Contra este orden es que se levantaron los Gamis, los Genaros, los Lucios, los del 68, los del 71, los de Acteal, de El Charco, de Ayotzinapa y todos los movimientos que por razón y por derecho toman el camino de la clandestinidad o la rebelión. Cuidarse del militarismo es una necesidad porque donde no crece la conciencia de clase y no emerge el poder popular anidan las pifias que desvían el proceso armado, esto lo saben quienes toman el camino más difícil.

Resulta de vital importancia colocarnos del lado honesto de la historia al juzgar actos como el referido porque no existe cosa tal como la reconciliación de clases, y menos la de los enemigos históricos. Este acto resulta tan nefasto como el proclamado fin de la historia. Desafortunadamente, este acto puede resultar contraproducente para el Ejecutivo, no por los agraviados de siempre, los pobres levantiscos, sino por las esferas empresariales y militares que tampoco parecen muy convencidas de la proclama presidencial que cada vez tiene menor convocatoria.

¿Desaparecer… así nomás?

Al maestro Alberto López Limón, in memoriam

Yiria Escamilla

Parte 2: ¿Quién mata? ¿Quién desaparece?

En el contexto de la “guerra” contra el narcotráfico, la desaparición de personas en el territorio nacional se hizo costumbre. Buscar a los desaparecidos no es interés de los gobiernos, son cifras, notas de periódicos, si bien les va. Solo las familias, con carencias e impericia, se profesionalizan en una búsqueda, muchas veces inútil, de sus desaparecidxs.

La consolidación de la alianza de las diversas mafias del narcotráfico con el Ejército y la Marina, a través del Estado. Sí, así de claro: El Ejército y la Marina controlan al gobierno, se han apoderado del Estado y han sido ubicados en lugares estratégicos y no lo soltarán.

¿De qué otra manera se explican los miles de desaparecidos y desparecidas? Parece que esta administración pejista, sella esa alianza con arras de oro.

De 1965 a 1990, las desapariciones responden a motivaciones políticas en su mayoría. Después de 2006 se llevaron a cabo en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado”, declarada por Felipe Calderón. Enrique Peña Nieto reconoció, en 2012, que la guerra contra el narco iniciada por su predecesor Calderón, había propiciado graves abusos por parte de las fuerzas de seguridad. En el año 2014, al presentar el Plan Nacional de Derechos Humanos, se dijo que había alrededor de 22 mil personas de las cuales no se sabía su paradero desde el año 2006 (Human Rights Watch, 2015).

Ahora las cifras son apabullantes:

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, muestra que -desde el 15 de marzo de 1964 (cuando comenzaron los censos) a la fecha- se desconoce el paradero de 100.012 personas. De estas, cerca del 75% son hombres. Los cinco distritos que registran el mayor número de casos son Jalisco (14.871), Tamaulipas (11.971), Estado de México (10.996), Nuevo León (6.222) y Veracruz (5.736).

Los hombres suelen desaparecer con mayor frecuencia que las mujeres, y representan poco más del 50% de todos los casos de desaparición. Pero, el grupo de edad que prevalece dentro de mujeres desaparecidas es el de 12 a 17 años (22%), en el caso de los hombres el grupo de edad más grande es el 30 a 44 años (16%).

La vulnerabilidad en los rangos de edad de las mujeres que están en mayor peligro es cuando son adolescentes (edad reproductiva) mientras que los hombres cuando son adultos jóvenes (edad productiva).

Las cifras de personas localizadas con vida varían por estado, por género y por año. Pero la localización con vida ha disminuido drásticamente, independientemente de cualquier variante.

Al parecer, según los deficientes registros, las desapariciones políticas se cargan hacía los varones (no hay registros de tortura o asesinato, menos aún de castigo a los responsables) en las primeras décadas.

En el periodo de Felipe Calderón, entre el 1 de diciembre del 2006 y el 7 de marzo del 2009, el número de mujeres desaparecidas y no localizadas se ubicó en 476. Con Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre del 2012 y el 7 de marzo del 2015, se tiene registros de 2,418 mujeres desaparecidas y no localizadas. En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, del 1 de diciembre del 2018 hasta el 7 de marzo del 2022, se contabilizaban 4,267 mujeres y niñas desaparecidas y no localizadas.

Desde 2006 en México todos los días desaparecen 14 personas. ¿Quién las desparece? El narco-Estado. No hay más.

Grupos herederos del Paramilitarismo (en territorios indígenas)

El fenómeno del paramilitarismo ha sido denunciado desde hace décadas como una forma en la que los aparatos estatales se han encargado de la represión y la contención de los movimientos sociales.

Históricamente en América Latina, han sido señalados como cuerpos integrados por personas civiles que fueron pagados, entrenados y armados por ejércitos nacionales y que responden a los intereses estatales.

En el caso mexicano, los ejemplos paradigmáticos han estado en Chiapas y Guerrero, donde, con el

paso del tiempo, estos grupos han sido activados y desactivados según los fines de los grupos políticos locales, especialmente, aunque en la época de la Guerra Sucia y en la guerra contra el EZLN fueron parte de una estrategia del gobierno federal.

De acuerdo a lo que hemos documentado desde IPRI, en México podemos observar cambios en las formas en las que estos grupos operan actualmente. En Chiapas, han sido señalados los hijos de aquellos paramilitares que fueron entrenados por el ejército y que ahora controlan a grupos armados que mantienen el asedio contra las comunidades. Hemos documentado que entre los actores estatales o con poder político, especialmente en la región de los Altos de Chiapas, hay personas que tienen relaciones familiares con perpetradores de la Masacre de Acteal y que ahora son señalados por estar al frente de asociaciones armadas que reproducen prácticas compartidas por sus padres para el uso de armas y la implementación de acciones de contrainsurgencia. Es decir, personas que inhiben el ejercicio de los derechos colectivos que tienen los pueblos indígenas y la organización comunitaria.

En el caso de Guerrero, se han ubicado a grupos que representan las reminiscencias de la Guerra Sucia, de alianzas con caciques, sicarios y policías. Estos grupos usan al C.O. para crear terror y mantener algunas prácticas de contrainsurgencia e intentos de guerra irregular. Esto para la imposición de alianzas políticas de control territorial, de instancias políticas y recursos públicos. De acuerdo a nuestra documentación y a los relatos que acompañan este informe, en donde operan estos grupos herederos del paramilitarismo hay fuertes vínculos con los poderes locales, especialmente con los gobiernos municipales y estatales. Además, hemos identificado que en el fondo se trata de conflictos agrarios no resueltos.

Capítulo del INFORME GRUPO NÚCLEO Indigenous People Rights Internacional (IPRI: Derechos Internacional de los Pueblos Indígenas) MX 2 0 2 1.

—En las sociedades humanas no hay poder político sin dominación. Pero nadie quiere ser mandado —incluso si son numerosos los ejemplos de situaciones en las que la gente acepta la dominación. Si examinamos, desde un punto de vista histórico la mayor parte de las sociedades que conocemos, constatamos que la estructura política es inestable. No hablo de las sociedades no históricas— de sociedades primitivas. Su historia no se asemeja en nada a la nuestra. Pero todas las sociedades que pertenecen a nuestra tradición han conocido la inestabilidad y la revolución.

Entrevista de Michel Foucault con M. Dillon, Campus Report, núm. 6, 1979

