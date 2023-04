Una patrulla de la Policía Estatal y otra de la Municipal de Puebla protegen a invasores de tierras de la colonia San José Zetina

Un hecho grave y que pasó desapercibido es que, en los últimos tres días, hubo un par de enfrentamientos muy al sur de la ciudad de Puebla, en la colonia de la Ex Hacienda San José Zetina. Ahí dos grupos chocaron utilizando palos, tubos y machetes, en lo que terminó con un saldo de 16 lesionados y 12 detenidos. Los bandos que protagonizaron estos hechos de violencia son vecinos que fueron defraudados con la venta ilegal de terreno y un núcleo de personas que protegen a los invasores de los predios.

Lo que más llamó la atención es que el grupo responsable del surgimiento de este asentamiento irregular ha contado con el apoyo de los agentes de dos patrullas, una de la Policía Estatal –con el número oficial 1826, tal como se ve en la imagen– y otra de la Policía Municipal de la capital. En lo que pareciera ser un posible caso de “compra de protección” con integrantes de instituciones públicas de seguridad.

El conflicto tiene su origen remoto en 2012, cuando una enorme extensión de tierra que perteneció a la Hacienda de San José Zetina empezó a ser objeto de operaciones de venta como predios rústicos. De tal forma que unas 60 familias –a lo largo de varios años– adquirieron predios y empezaron a improvisar la construcción de casas-habitación, sin saber que quienes les entregaron los terrenos no son los dueños legales.

Narran los pobladores que quien sería la responsable de la ocupación indebida de los predios es una mujer llamada Félix Escalona Martínez –quien se hace llamar “María Félix”, como la actriz ya desparecida–, quien a todo aquel que se le acerca, de manera amigable y solidaria, le da ha elegir terrenos en una enorme extensión de muchas hectáreas, ofreciendo todo tipo de facilidades, como es apartar la propiedad con tan solo mil pesos y ésta queda dispuesta para que, de inmediato, sea ocupada.

--

A cambio de ese simple proceso para obtener un predio, después les impondría el pago de cuotas que van de los 500 y hasta los mil pesos mensuales –adicional a los abonos por la compra de las tierras– para supuestamente tramitar la instalación de los servicios públicos, la renta de “las patrullas de la policía” y la supuesta escrituración de las propiedades.

Con el paso del tiempo, los compradores se percataron de dos situaciones:

Primera: que los terrenos en cuestión eran producto de una invasión y quienes les vendieron, no son los propietarios, siendo la razón por lo que nadie ha podido escriturar al paso de los años.

. . .

La segunda: que por ser un asentamiento irregular, es obvio que nunca han llegado los servicios públicos, incluyendo el alumbrado.

Eso ha provocado una rebelión de las familias que se sienten timadas y han recurrido a la vía legal para denunciar el fraude. Los agraviados se han agrupado en torno a un señor de nombre Zenón.

Dicho malestar llegó a oídos de los invasores de los terrenos quienes, en una confrontación con los inconformes, quisieron demostrar que todo es legal y que se utilizan correctamente las aportaciones mensuales.

Para ello, echaron mano de dos acciones: llevaron un camión particular para intentar instalar 4 postes de luz y fingir que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya estaba haciendo el tendido para dotar a la colonia de alumbrado público.

Y buscaron apoderarse de un pozo comunitario, que abastece de agua a varias colonias de la zona, para querer demostrar que el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla les había entregado en custodia la instalación hidráulica.

Las familias que ya se rebelaron no creyeron ninguna de las dos situaciones y por eso, el domingo anterior, se organizaron para impedir que un grupo de golpeadores, enviados por los supuestos invasores, tomara el control del pozo de agua.

Los dos bandos llegaron armados con machetes, tubos y palos. Luego de mucho tiempo de discusiones y provocaciones, finalmente se desató un enfrentamiento, que pudo ser frenado porque la facción del señor Zenón llamó a la Policía Estatal y pudo llegar un comando de disuasión que frenó la reyerta.

12 de los agresores fueron detenidos, quien fueron presentados ante el Ministerio Público y ahí fueron procesados por riña callejera, que es un cargo menor. Sin que la autoridad atendiera las causas de fondo que provocó la pelea campal.

Otras 16 personas necesitaron atención médica por las lesiones. Otro poco más, dicen los testigos, y ese episodio podía haber terminado con varios muertos.

No menos grave es lo que pasó este martes. Los invasores mandaron a un camión privado para instalar cuatro postes de luz, para supuestamente dar inicio a las obras del alumbrado público.

Los pobladores no se creyeron esa versión por una razón sencilla: el vehículo y los trabajadores no llevaban ni los emblemas ni los uniformes de la CFE, respectivamente.

Por eso decidieron frenar el camión y echarlo de la zona, lo que generó un nuevo enfrentamiento, que ahora no llegó a los machetazos. Sin embargo, arribó a la zona la patrulla 1826 de la Policía Estatal, para dar protección “a los trabajos de la CFE”.

Los vecinos inconformes dialogaron con los agentes y les hicieron ver que no había ni vehículos ni personal de la CFE. Que, por el contrario, era ilegal que un particular instale unos postes en la vía pública sin tener autorización de alguno de los tres niveles de gobierno. Los uniformados no entendieron los argumentos y habrían amenazado con llevarse detenidos a los quejosos.

No pasó a mayores porque los ocupantes del falso camión de la CFE decidieron retirarse al observar que el ambiente se estaba violentando.

Otra patrulla, de la Policía Municipal de Puebla, llegó en el momento en que había empujones, discusiones y un clima de crispación. Los agentes observaron y se retiraron. No intervinieron pese a que era un asunto de su competencia.

Pareciera que la policía en lugar de poner orden, se dedica a vender sus servicios a los invasores de tierras del sur de la ciudad de Puebla, que es una zona convertida en tierra de nadie.