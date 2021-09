Una nación sin historia jurídica: 2 de octubre de 1968

¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie.

La plaza amaneció barrida; los periódicos

dieron como noticia principal

el estado del tiempo.

Y en la televisión, en la radio y el cine

no hubo ningún cambio de programa,

ningún anuncio intercalado ni un

minuto de silencio en el banquete.

Rosario Castellanos (1925-1974)

Estamos acostumbrados, en México, a que «la historia se escriba sin derecho y el derecho sin historia». El derecho se estudia, en las universidades y facultades, muy planamente, como si por un casillero la historia transitara aislada y, por otro, los hechos que se presentan en la sociedad sin considerar el derecho.

Tal problemática, que se ha vivido desde siempre, es lo que ha provocado que se vuelvan a presentar los casos lamentables de desapariciones, violaciones, secuestros, genocidios, politicidios, etcétera; pues, efectivamente, en los sucesos que se presentan, hay pocos cambios jurídicos o, en definitiva, no pasa nada. Por ello, se vuelve a cometer tales hechos de muerte.

De los hechos tan lamentables del 2 de octubre de 1968, escribía Jaime Sabines: «Tlatelolco será mencionado en los años que vienen como hoy hablamos de Río Blanco y Cananea, pero esto fue peor, aquí han matado al pueblo: no eran obreros parapetados en la huelga, eran mujeres y niños, estudiantes, jovencitos de quince años, una muchacha que iba al cine, una criatura en el vientre de su madre, todos barridos, certeramente acribillados por la metralla del Orden y la Justicia Social. A los tres días, el ejército era la víctima de los desalmados y el pueblo se aprestaba jubiloso a celebrar las Olimpiadas, que darían gloria a México».

Ahora bien, ¿en qué influyeron esos sucesos de octubre de 1968 para el sistema jurídico mexicano? Muchos años después, hasta el sexenio de 2000 al 2006, se constituyó una fiscalía especializada para investigar sobre esos sucesos; pero, a 20 años de creada esa fiscalía, no se sabe nada al respecto de sus investigaciones ni, menos, se tomaron medidas jurídicas para que no vuelvan a suceder esas matanzas. Por ello, comúnmente, se vuelven a cometer. Ya no es solamente el caso de Tlatelolco, sino que hay que adicionar otros hechos más en los últimos años, pasando por Aguas Blancas, Ayotzinapa, y muchos más, en los que, de igual forma, aparentemente se investiga, se abren procesos que no llegan a ninguna respuesta contundente y, si acaso, se sanciona a cualquiera para hacer ver un resultado emblemático, sobre todo, ante los medios de comunicación. Pero, al final, no hay una respuesta jurídica contundente ni, menos aún, sirven para considerar que tales experiencias permitirán un cambio en el sistema jurídico, establecer nuevas instituciones, modificar algunas otras, reformar leyes, derogar las que no funcionan. Nada de esto ocurre, como si los sucesos no se hubieran cometido. Por ello, es tan contundente lo que escribió Rosario Castellanos:

La oscuridad engendra la violencia

y la violencia pide oscuridad

para cuajar el crimen.

Por eso el dos de octubre aguardó hasta la noche

para que nadie viera la mano que empuñaba

el arma, sino sólo su efecto de relámpago.

Otro ejemplo de que el derecho y la historia están circulando por carriles paralelos es lo sucedido con el caso de corrupción presidencial en el sexenio de 2012 a 2018, denominado: «Casa blanca de Lomas de Chapultepec». Terminó en una simple reforma constitucional más y no se llegó a ningún buen puerto para acabar con la corrupción; pues, ahora, sancionar a los altos funcionarios por las faltas graves que cometan es aún más difícil que como era previo a esa reforma constitucional.

Por su parte, los otros casos tan lastimosos, como Acteal, Aguas Blancas, Ayotzinapa, San Fernando y cuantos sucesos más, no han repercutido en el derecho y se dejan a un lado, como si no hubiera pasado nada. Por ello, la historia transcurre por su cuenta y el derecho por la suya, divorcio que lo único que provoca son más muertes, desapariciones, etc. Pero, ya nos acostumbramos a vivir en una nación sin historia jurídica. (Web: parmenasradio.org).