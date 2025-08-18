Lunes, agosto 18, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Una mujer muerta y un hombre herido deja riña en inmediaciones del estadio Cuauhtémoc

UPVA responsabiliza al grupo Doroteo Arango por ataque

Isaí Pérez Guarneros

La tarde del viernes se registró un enfrentamiento entre integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre y miembros del grupo Doroteo Arango en las inmediaciones del estadio Cuauhtémoc. Durante la riña riña, Arely Ruiz, de 30 años, perdió la vida, mientras que Pedro Varela, de 18 años, resultó herido por impactos de arma de fuego y permanece hospitalizado en el Hospital General del Norte.

De acuerdo con la UPVA, ambas víctimas pertenecían a la organización y contaban con autorización del ayuntamiento de Puebla para comercializar alimentos en los alrededores del estadio. La agrupación acusó que el ataque fue perpetrado por integrantes del grupo Doroteo Arango, quienes presuntamente intentaron despojarlos de sus espacios de trabajo.

Según la reconstrucción de los hechos ofrecida por la 28 de Octubre, alrededor de 25 vendedores de su organización, con permiso vigente desde abril para ofrecer antojitos, fueron abordados por un grupo de Doroteo Arango.

El acercamiento derivó en roces y discusiones; en un primer momento, los comerciantes intentaron dialogar, pero los agresores no cedieron. La tensión escaló rápidamente hasta convertirse en una riña con intercambio de golpes y lanzamiento de piedras.

La situación se tornó crítica cuando, según la UPVA, varios hombres de Doroteo Arango sacaron armas de fuego y comenzaron a disparar contra sus rivales. El caos se apoderó de la zona y, tras las detonaciones, los presuntos responsables huyeron a bordo de unidades del transporte público de la ruta Puebla-Huamantla.

En el ataque, Arely Ruiz y Pedro Varela resultaron heridos. Sus compañeros intentaron trasladarlos a un hospital en una combi de la ruta número siete; sin embargo, Arely falleció dentro del vehículo debido a la gravedad de las lesiones, dejando en orfandad a su hija. Pedro, por su parte, fue ingresado de emergencia al Hospital General del Norte, donde su estado de salud permanece reservado.

Poco después de los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) confirmó el deceso de la mujer en el lugar y el traslado del joven lesionado al nosocomio.

En un primer momento trascendió que la riña había sido entre la UPVA y Antorcha Campesina; sin embargo, horas después, la primera organización desmintió esta versión, mientras que Antorcha emitió un comunicado en el que exigió castigo para los responsables del homicidio de Arely Ruiz.

Peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) realizaron el levantamiento del cuerpo de la víctima. Hasta el cierre de esta edición no se había confirmado ninguna detención relacionada con el ataque.

Por su parte, autoridades del gobierno estatal señalaron que las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido.

Finalmente, la UPVA anunció que este lunes, a las 8 de la mañana, realizará una manifestación que partirá del Mercado Hidalgo hacia Casa Aguayo para exigir justicia por el asesinato de Arely Ruiz.

Temas

Más noticias

Internacional

Encabeza Rodrigo Paz Pereira la carrera presidencial de Bolivia, según sondeo

La Jornada -
La Paz. El senador centrista, Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), lidera de momento la carrera presidencial en Bolivia, con 31.3 por...
Internacional

Europa y secretario de la OTAN se unirán a Zelensky para reunión con Trump

La Jornada -
Kiev. Mandatarios europeos y el secretario general de la OTAN anunciaron este domingo que acompañarán al presidente Volodymir Zelensky a Washington para las conversaciones...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Disputa por seis áreas de “cuida coches” desató violencia entre la 28 de Octubre y la Doroteo Arango en el Cuauhtémoc

Patricia Méndez -
La disputa por la asignación de seis áreas destinadas a cuidar vehículos y no para la venta de alimentos fue el detonante del conflicto...

Niega Antorcha Campesina estar involucrada en riña en inmediaciones del estadio Cuauhtémoc

Isaí Pérez Guarneros -
Luego de que diversos medios de comunicación difundieran que presuntos integrantes de Antorcha Campesina participaron en el enfrentamiento armado registrado esta tarde en las...
00:00:56

Una mujer asesinada y un hombre herido deja riña entre Antorcha y la UPVA en inmediaciones del estadio Cuauhtémoc

Isaí Pérez Guarneros -
La tarde de este viernes, presuntos integrantes de Antorcha Campesina y de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre protagonizaron una...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025