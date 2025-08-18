Una mujer muerta y un hombre herido deja riña en inmediaciones del estadio Cuauhtémoc

La tarde del viernes se registró un enfrentamiento entre integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre y miembros del grupo Doroteo Arango en las inmediaciones del estadio Cuauhtémoc. Durante la riña riña, Arely Ruiz, de 30 años, perdió la vida, mientras que Pedro Varela, de 18 años, resultó herido por impactos de arma de fuego y permanece hospitalizado en el Hospital General del Norte.

De acuerdo con la UPVA, ambas víctimas pertenecían a la organización y contaban con autorización del ayuntamiento de Puebla para comercializar alimentos en los alrededores del estadio. La agrupación acusó que el ataque fue perpetrado por integrantes del grupo Doroteo Arango, quienes presuntamente intentaron despojarlos de sus espacios de trabajo.

Según la reconstrucción de los hechos ofrecida por la 28 de Octubre, alrededor de 25 vendedores de su organización, con permiso vigente desde abril para ofrecer antojitos, fueron abordados por un grupo de Doroteo Arango.

El acercamiento derivó en roces y discusiones; en un primer momento, los comerciantes intentaron dialogar, pero los agresores no cedieron. La tensión escaló rápidamente hasta convertirse en una riña con intercambio de golpes y lanzamiento de piedras.

La situación se tornó crítica cuando, según la UPVA, varios hombres de Doroteo Arango sacaron armas de fuego y comenzaron a disparar contra sus rivales. El caos se apoderó de la zona y, tras las detonaciones, los presuntos responsables huyeron a bordo de unidades del transporte público de la ruta Puebla-Huamantla.

En el ataque, Arely Ruiz y Pedro Varela resultaron heridos. Sus compañeros intentaron trasladarlos a un hospital en una combi de la ruta número siete; sin embargo, Arely falleció dentro del vehículo debido a la gravedad de las lesiones, dejando en orfandad a su hija. Pedro, por su parte, fue ingresado de emergencia al Hospital General del Norte, donde su estado de salud permanece reservado.

Poco después de los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) confirmó el deceso de la mujer en el lugar y el traslado del joven lesionado al nosocomio.

En un primer momento trascendió que la riña había sido entre la UPVA y Antorcha Campesina; sin embargo, horas después, la primera organización desmintió esta versión, mientras que Antorcha emitió un comunicado en el que exigió castigo para los responsables del homicidio de Arely Ruiz.

Peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) realizaron el levantamiento del cuerpo de la víctima. Hasta el cierre de esta edición no se había confirmado ninguna detención relacionada con el ataque.

Por su parte, autoridades del gobierno estatal señalaron que las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido.

Finalmente, la UPVA anunció que este lunes, a las 8 de la mañana, realizará una manifestación que partirá del Mercado Hidalgo hacia Casa Aguayo para exigir justicia por el asesinato de Arely Ruiz.