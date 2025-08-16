Una mujer asesinada y un hombre herido deja riña entre Antorcha y la UPVA en inmediaciones del estadio Cuauhtémoc

La tarde de este viernes, presuntos integrantes de Antorcha Campesina y de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre protagonizaron una riña en inmediaciones del estadio Cuauhtémoc, previo al partido de futbol entre el Club Puebla y San Luis, en la que se registraron lanzamientos de piedras y detonaciones de arma de fuego.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) confirmó que, en el lugar de los hechos, falleció una mujer cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, mientras que un hombre resultó herido por impactos de bala.

Según testigos, los integrantes de ambas organizaciones iniciaron un enfrentamiento verbal que pronto escaló a agresiones físicas, incluyendo el lanzamiento de piedras entre ambos grupos. Sin embargo, la situación se descontroló cuando comenzaron a escucharse disparos de arma de fuego.

Hasta el momento, las autoridades no han podido precisar si los disparos provinieron exclusivamente de una de las organizaciones o si hubo participación armada por parte de ambas.

Actualmente, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del ayuntamiento de Puebla y de la SSP mantiene acordonada la zona y ha establecido diálogo con algunos comerciantes afiliados a la UPVA.

El cuerpo sin vida de la mujer permanece en el lugar, en espera del arribo de peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), quienes se encargarán del levantamiento del cadáver y de realizar las primeras diligencias.

De manera preliminar, se reportó que algunos de los agresores habrían huido a bordo de camiones del transporte público de la ruta Puebla-Huamantla.

Por su parte, la directiva del Club Puebla informó que el partido no ha sido cancelado y aseguró que ya se cuenta con presencia policial suficiente para garantizar la seguridad en el lugar.

Finalmente, recomendó a los asistentes que lleguen en vehículos particulares estacionarse en el estacionamiento de Parque Puebla y acudir al estadio a pie.