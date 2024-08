Una mirada a través de la vida del olímpico Gibrán Zea

El esgrimista poblano Gibrán Zea realizó su debut olímpico en París 2024 en la prueba de sable varonil individual donde quedó posicionado dentro de los mejores 32 sablistas del mundo. En una entrevista exclusiva con la Jornada de Oriente Zea nos cuenta las experiencias que lo llevaron a convertirse en el atleta que es hoy.

¿Quién es Gibrán Zea?

El esgrimista Gibrán Zea se describe a sí mismo como una persona persistente y constante, cualidades que lo impulsaron a la justa olímpica de París 2024. Su historia en la esgrima comenzó a los siete años cuando su hermano mayor le comentó acerca de la esgrima, interesado por algo nuevo Zea abandonó el fútbol para enfocarse completamente en su disciplina actual.

Para que Gibrán pudiera especializarse en sable tuvo que ganar un campeonato nacional, Nayarit (2007), en florete para dedicarse a su arma actual, ya que esta fue la condición que su entrenador le puso para el cambio de arma.

Como sablista, la esgrima pareció más fácil de entender, si bien Zea no llegó al medallero en su primer ciclo competitivo con su nueva arma, lo hizo en el segundo donde consiguió la presea de bronce en la Olimpiada Nacional (2009) y un año después se adueñó del oro en (2010).

La migración deportiva

Las victorias y derrotas marcaron la historia del atleta poblano, en 2011 con 14 años y tras haber dado varios resultados en las distintas ediciones de la Olimpiada Nacional fue llamado por el Centro de Alto Rendimiento (CENAR), en Ciudad de México, para continuar su proceso como atleta de ese calibre. Gibrán tomó la segunda decisión más grande de su vida: dejar atrás su hogar y su familia para mejorar su técnica en otro lugar.

En su segundo año de cadete, el atleta logró clasificarse dentro de la selección nacional y salió a competencias internacionales donde observó las diferencias entre México y el resto de los países que se destacan por su nivel competitivo en esgrima tales como: Alemania, Italia y Hungría. Fue en ese momento que tomó la decisión de irse del país “que quiero irme de aquí, quiero la verdad, salir y quiero pues llegar lejos más que nada, o sea, no tanto el irme aquí, sino quiero, quiero llegar a unos Juegos Olímpicos, quiero llegar lejos, quiero ser el mejor y creo que la verdad aquí no lo puedo lograr.” así mencionó el atleta.

A los 17 años y con los ejemplos de Daniel Gómez y Úrsula González, contemporáneos olímpicos de Gibrán, que decidió emigrar a Alemania donde estuvo por tiempos intermitentes, regresó durante algunos veranos para competir en las justas nacionales, así se mantuvo de 2014 a 2017.

A causa de una lesión Gibrán volvió a migrar en 2017 a Nápoles, Italia, ciudad donde actualmente reside, bajo el cuidado de su entrenador Alberto Contorti, el esgrimista poblano se tuvo que adaptar nuevamente a la cultura, a un nuevo idioma y a una escuela de esgrima muy distinta a la alemana. Durante este tiempo y tras haber hablado con el presidente de la Federación Mexicana de Esgrima acerca de la selección nacional fue que el atleta comprendió que debía regresar cuatro veces a México para competir en clasificatorios nacionales para mantener el ranking.

A pesar de las carencias económicas la familia y el atleta no se rindieron para mantener a Gibrán en la selección nacional de esgrima. Su madre era quien se mantenía al pendiente de las justas nacionales para que su hijo compitiera en ellas, fue hasta 2018 con el apoyo del Instituto poblano del deporte (INPODE) y con su ex directora Yadira Lira Navarro que Gibrán pudo regresar al menos cuatro veces a México para competir y entrenar en la entidad federativa ya que los costos de los vuelos fueron cubiertos por el Instituto. En un contexto como el de Puebla donde la esgrima no es popular es una tarea complicada apoyar a los esgrimistas para pasar al siguiente nivel.

El camino a París 2024

Tokio 2020 fue un sueño que no se llevó a cabo por factores mentales que paralizaron a Zea, después de los pre olímpicos el atleta entró en un periodo de tristeza el cual pudo sobrellevar gracias a su familia. Gibrán decidió regresar a Italia, conoció el camino para llegar a la justa olímpica solo necesitó pulirlo.

Para París 2024 y con un corto ciclo competitivo, las competencias y el proceso para conseguir un pase a la justa olímpica marcaron un antes y un después en Gibrán. El sablista poblano pasó los últimos tres años preparándose física, mental y espiritualmente para conseguir su plaza olímpica en el campeonato preolímpico donde Zea conquistó el oro con un ataque que marcó su décimo quinto toque, el punto final para ganar un combate contundente, el cual le daría su plaza para sus primeros Juegos Olímpicos.

Juegos Olímpicos París 2024

Siendo sus primeros olímpicos, las luces, las personas a su alrededor gritando y alentando a los esgrimistas a su alrededor, para Gibrán por fin pudo digerir su presencia en los Juegos de París. La justa deportiva se llevó a cabo en el Gran Palacio, recinto que puede albergar aproximadamente 9 mil personas, incluidos jueces, atletas, medios de comunicación y público en general.

El Gran Palacio fue distinto a todas las instalaciones en las que Gibrán compitió, desde la sala de armas de su natal Puebla hasta los enormes gimnasios de justas internacionales. Por un momento el público, el ranking, la etiqueta de la esgrima fueron olvidados, el sueño se había cumplido. Cinco minutos antes de empezar el primer combate le habían explicado el protocolo de la competencia, lo que debía hacer y cómo lo debía hacer.

En la pista azul A el representante poblano hizo su debut olímpico contra el iraní Mohammad Fotouhi, mentalizado y con los gritos de apoyo de su madre, tía y novia en las tribunas junto con México observándolo a la distancia, Gibrán venció a Fotouhi con un marcador 15-13 con lo que avanzó a la segunda ronda, sin embargo durante este encuentro Zea cayó con su rodilla izquierda sobre la pista generando un esguince de segundo grado en sus ligamentos cruzados.

También podría interesarte: Inauguran los Juegos Paralímpicos París 2024

La lesión le imposibilitó moverse adecuadamente para el segundo combate contra el segundo lugar del ranking internacional Sandro Bazadaze de Georgia, Zea quedó eliminado con un marcador de 15-6.

Una vez finalizada la competencia el atleta poblano regresó a la Villa Olímpica donde recibió el mejor tratamiento de los fisioterapeutas y doctores que se encontraban allí para atender a los atletas, bajo su cuidado Zea logró recuperarse y regresó a México en óptimas condiciones.

. La realidad después de los olímpicos

El pasado 25 de agosto y tras haber sido alertado previamente el INPODE bajo el mandato del director Joaquín García Martínez le retiraron la beca económica a Zea con el pretexto que era becado de la CONADE; el apoyo del Instituto ayudaba al esgrimista para regresar a México y competir en las justas nacionales. Estos límites institucionales, burocráticos y de conocimiento de los deportes olímpicos que se llevan a cabo en México y que obstaculizan el camino de los deportistas en lugar de fomentar su talento, tales como continuar apoyando económicamente por medio de becas a los atletas dentro de los mejores 16 de los Juegos Olímpicos, sin embargo este tipo de ley no aplica en la esgrima, ya que en cada arma se otorgan 64 plazas olímpicas para que los atletas se eliminen en las diversas etapas de la competencia, a diferencia de otros deportes marciales donde solo hay 16 lugares.

Para el futuro

Gibrán regresará a Nápoles donde seguirá su preparación mental y física con la meta de prepararse para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, esto a pesar del retiro económico de la CONADE.

Un consejo para las infancias

Para finalizar el atleta otorgó varios consejos para las infancias que hoy se atreven a soñar con representar a México en unos Juegos Olímpicos:

“Pues primero que nada que les guste el deporte, que lo disfruten, que sepan que lo que están haciendo es lo que les gusta. Cualquier deporte, taekwondo, karate, boxeo, ya sea en equipo o individual, que les gusten los golpes, que los golpeen, que pierdan, que todo eso sea parte suyo y que de verdad se den cuenta que que les encante. Creo que es algo muy importante para los deportistas porque hasta el perder va a formar parte de ti para llegar más adelante. No significa que con una derrota, 10 derrotas, 15 o 30 ya se acabó todo ¿no? Al contrario, los últimos que quedan son los que llegan más lejos.”

El segundo consejo es:

“Y lo segundo creo que más que nada que sus familia estén en este lado, al lado de ellos. Tu familia, tu mamá, tu papá, tus abuelos, creo que ellos son tu primer equipo y ellos son como el principal, no quiero decir apoyo, pero pues tu principal equipo que te va a ayudar a llegar hasta donde tú quieras.”

También podría interesarte: Poblana Claudia Romero descalificada por actitud antideportiva en París 2024