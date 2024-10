Una Genealogía de las Resistencias

Oscar Ochoa

Cuenta la Historia de los pueblos que en el sepelio de Rubén Jaramillo (asesinado por soldados el 23 de mayo de 1962) se encontraban algunos estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, entre ellos un joven delgado y muy serio de nombre Lucio Cabañas Barrientos. La actitud de este normalista parecía estar tomando una lección de vida que más adelante cobraría pleno sentido en su quehacer revolucionario en la guerra que lanzaría contra el Estado Mexicano y su élite político-militar.

Tal historia de los pueblos, que bien podría llamarse Genealogía* de las Resistencias, nos habla también de otros profesores como Arturo Gámiz García, caído en combate el 23 de septiembre de 1965; o del profesor Genaro Vázquez Rojas, quien fuera líder sindical del magisterio guerrerense y al ver el recrudecimiento de la represión contra el movimiento no tuvo otra opción que tomar las armas.

Esta genealogía nos recuerda que son los pueblos los que se organizan y de entre ellos surgen personas sensibles, inteligentes, audaces que se atreven a decir no. Las rápidas transformaciones no se dan por generación espontánea, ni por un orden mecánico. El espíritu revolucionario surge por muchas circunstancias, y muchas veces converge entre aquellos que siendo pueblo buscan la transformación de la conciencia, la reafirmación de la memoria y la expresión de la voluntad: todo esto de manera colectiva.

Ahora, esta genealogía reclama conciencias, memorias y voluntades que en su momento condensaron en los contingentes los Maestros Comandantes, y recupera las luchas contra la injusticia que desde la fundación de este país se gestaron en tierra caliente, las Costas Chica y Grande. Los pueblos de Tierra Adentro han recuperado la confianza en el futuro, no gracias a los gobiernos que el capital impone, sino por sus propios esfuerzos y su lucha diaria.

Esto es lo que los estudiantes, las madres y padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa han demostrado después de 10 años de la represión de un ejército coludido con la macrocriminalidad. Los estudiantes y la población de esta región, al igual que de otras tantas, han descubierto que los gobiernos de todo color son gerentes de la patronal, y que de oponerse a la nueva versión de la verdad histórica serán criminalizados. Pero la soledad oficialista ha dejado en claro que los de abajo sólo se tienen a sí mismos, que la rabia de ellas y ellos es la misma de las familias buscadoras, de ecologistas y activistas desaparecidos y asesinados por tantas causas, que ahora entienden que sólo cuentan con sus propias fuerzas.

Esta genealogía reclama los vacíos de poder y las ausencias de los desaparecidos porque anticipa lo que viene con la gobernanza liberal de la 4T: un despojo sin precedente acompañado del ejército, cuerpos policiacos y grupos paramilitares. Bajo esta pauta se están dando los conflictos actuales: la lucha por la vida, el territorio, el agua, los bienes naturales, sociales y culturales de los pueblos frente a un sistema político, económico, social, cultural y tecnológico que privilegia el presente como realización del consumo, sin atisbos del futuro porque sabe de antemano que sólo hay una distopía global en ciernes.

El presente es nuestro, y el futuro también porque no hemos abandonado la memoria de los maestros, estudiantes, campesinos, obreros, colonos, ecologistas, madres, padres, hermanas, hijas, abuelas, niñas, niños, migrantes y otros que nos enseñaron que la realidad siempre se puede cambiar, siempre.

*Genealogía: estudio del origen y procedencia de algo.

¿Desaparecer… así nomás? Parte 28:

Ellos lo tienen todo. Nosotros todavía el sueño revolucionario.

Yiria Escamilla

Queremos todo, lo siempre ajeno,

lo nunca nuestro, lo tomaremos.

Mario Benedetti y Daniel Viglietti

Los estudiantes del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) que en los finales de los 80´s, dimos la lucha contra la reforma universitaria de Jorge Carpizo en la Universidad Nacional Autónoma de México, retomamos los versos del epígrafe que es un poema dedicado a Salvador Allende. Miles logramos defender la gratuidad en la educación y se realizó un único Congreso Universitario, cuyas demandas, incluía destinar el 1% del PIB a la educación. Nuestro referente revolucionario, además de Cuba, siempre fue Chile. Una parte de esa generación se sumó a las luchas revolucionarias latinoamericanas y, otra tanta, se creyó el cuento de la democracia sin proceso revolucionario, y se incorporó al reformismo. La actual presidenta, pertenece a esa última posición. Después de la ruina de Carlos Imaz (ex esposo de Claudia y parte de los llamados Reyes Magos, trío de dirigentes machines históricos del CEU), la mafia de la “izquierda” reformista la guareció para ser usada en el momento oportuno. Y ese momento es ahora que lo tiene todo.

Y de verdad, que lo tiene todo: un congreso sobre representado por un partido de Estado, el control “civil” del Ejército, el aniquilamiento del Poder Judicial, todo en una sola persona, la mayoría de los gobiernos de los estados y una herencia económica que incluye al narcotráfico. Y se preparó el escenario para que mantenga el control, aún sin la tutoría presencial del Peje (el home office está contemplado en la reforma laboral).

Desaparecer al poder judicial

Las consecuencias de la destitución de los jueces, magistrados y ministros (federales y locales) serán catastróficas. Es prácticamente la desaparición de uno de los 3 poderes de la Unión. Los justiciables pagarán muy caro el costo político de la inexperiencia, de los nuevos narco-jueces, y con ello todo el trabajo para sensibilizar al poder judicial sobre derechos humanos y la perspectiva de género.

La incidencia de la justicia en el ámbito de las desapariciones es considerable:

Constitucional: Realizar control constitucional de leyes en la materia. Controlar vía amparo las actuaciones de todas las autoridades. Crear criterios interpretativos en torno a las leyes y jurisprudencia.

Procesal penal: Controlar de oficio las actuaciones de agencias de seguridad e investigación de delitos.

Penal: Establecer la responsabilidad de los acusados de desaparición. Disuadir a los desaparecedores sentenciados de repetir su conducta y a los potenciales victimarios de ejecutarla por la vía del ejemplo aleccionador. Emitir un discurso oficial que documenta el fenómeno. Decidir las compensaciones que los victimarios deben a las víctimas.

Civil/Familiar: Mitigar las afectaciones en la esfera jurídica de las víctimas de desaparición.

General: Difundir la cultura jurídica y de los derechos humanos, dar visibilidad al problema.*

Todo, todo, con la reforma judicial hace retroceder la búsqueda de justicia para todos y, entre ellos, a las familias de los y las desaparecidas, más allá de las tesis jurisprudenciales, los tiempos de los procesos, las instituciones, lo que permeará ahora será el control de los grupos financieros de la delincuencia organizada que ahora tendrá otro de los poderes en las manos.

¿Y los sueños?

Nuestro escenario no es prometedor: Viejos luchadores (que actualmente reciben la beca del bienestar) que dieron la vida por la revolución, esa que solo alcanzó para la apertura democrática partidaria, defienden esos incipientes asomos reformistas, tanto como defienden esos 6000 pesos bimestrales. Críticos de la democracia burguesa que no reconocen a la base trabajadora como la primera afectada de las nuevas reformas y nos ignoran. Un ejército zapatista deslavado y que dejó pasar al narco a los territorios autónomos, los grupos guerrilleros disminuidos y/o desaparecidos, organizaciones sociales cooptadas por migajas, los militantes y activistas amarrados en puestos, las Ong’s destruidas, periodistas amenazados o asesinados, los colectivos desbalagados… nos desaparecieron.

La herencia está dada y esta presidenta patriarcal (feminista no es), ella obedecerá sin chistar. La pregunta será: ¿A quién? Desde luego, que al “pueblo sabio” no, aunque siga en su narrativa manipuladora. Dos pasos atrás en nuestra ya pobre democracia burguesa. Lo único seguro es que esto no es el socialismo con el que soñamos.

Como diría José Emilio Pacheco; Hoy somos todo aquello contra lo que luchamos cuando teníamos 20 años, ¿verdad, Claudia? A menos que algo pase y nos despertemos.

*Tomado de un cuadro de Poder Judicial y desaparición de personas en México de Javier Yankelevich.

Masacre cultural

Por Alfredo Grande//Pelota de trapo

Que yo recuerde, aceptando que cada vez recuerdo menos pero curiosamente sufro más, la batalla cultural era para que pudiera advenir el hombre nuevo. Palabras del Che y cantos de Viglietti. Todavía el genérico hombre lo incluía todo. Lo que exige que hablemos hoy de la mujer nueva y el hombre nuevo.

Análogamente, deberíamos re-editar el célebre “El hombre mediocre” de José Ingenieros, como “El hombre y la mujer mediocre”. Pero lo que fue fue, aunque ahora no lo sea. ¿Por qué nuevo? Porque la cultura de un capitalismo global, sobre todo post derribo de la Unión Soviética, era lo viejo. Un viejo lozano pero viejo al sostener las ideas clásicas de un individualismo a prueba de balas grupales.

En esas luchas se asesinaron militantes, líderes, pueblos enteros. Con tal de no perder hegemonías, las burguesías podían enfrentarse entre ellas. Luego vendría el festín del reparto del mundo. Ganadores y perdedores. Como dice una hermosa canción del grupo ABBA, el ganador se lleva todo. Se lo llevó y se lo sigue llevando.

Por eso más que batallas es una guerra cultural. Y más que guerra yo hablo de masacre. Porque en una guerra hay combatientes. No siempre desde el comienzo. Pero la guerra es cuando hay respuesta del agredido. Lo digo de otra manera: para que haya boxeo se necesitan 2 boxeadores. Si me revientan a trompadas no estoy boxeando. Me están masacrando. La diferencia creo que vale la pena establecerla, porque siempre sigo la advertencia de Sigmund Freud: “empezamos a ceder en las palabras y terminamos cediendo en las cosas”. Un ejemplo actual es la palabra “seguridad”. Se llama fuerzas de seguridad justamente a las encargadas de vulnerarla. Por acción, omisión o ambas. Los únicos seguros son los que integran las fuerzas de seguridad. Porque tienen el monopolio más preciado: el de la fuerza pública. O sea: la fuerza bruta pero legal. Cualquier forma de legitimidad te la debo.

La masacre cultural no es reconocida como tal. Es una derrota. Pero no solamente. Hay que insistir en la masacre cultural. Y cuando digo cultural, no digo intelectual. La cultura abarca todo el quehacer humano. El que escribe sobre la revolución y el que inscribe su lucha revolucionaria. Hay una cultura represora que aún es hegemónica. Pero hay multiples culturas de liberación. Que han tenido sus consignas, sus verdades, sus enseñanzas, sus arengas escritas con tiza y carbón. Cuando no había Tik Tok ni trolls ni toda la dominación digital que padecemos.

Lo dije al principio del texto: cada vez recuerdo menos. Por eso intentaré esas verdades que formaron parte de décadas de nuestra batalla cultural por el mundo nuevo.

Los únicos privilegiados son los niños. Masacrada

Detrás de cada necesidad hay un derecho. Masacrada

Una patria justa, libre y soberana. Masacrada.

La tarea de todo revolucionario es hacer la revolución. Masacrada

Traigamos arcilla para el hombre nuevo. Masacrada

Y pagarán su culpa los traidores. Masacrada.

El pueblo unido jamás será vencido. Masacrada

Sean realistas. Pidan lo imposible. Masacrada.

La imaginación al poder. Masacrada

Con democracia se come, se educa, se cura. Masacrada

Capitalismo serio y derechos humanos. Masacrada.

Arriba los pobres del mundo. Masacrada.

Se alcen los pueblos con la Internacional. Masacrada

Todos unidos triunfaremos. Masacrada

El pueblo nunca se equivoca. Masacrada

La masacre cultural incluye que la Libertad sea una palabra vaciada por la variante argenta del fascismo. Dicho mejor: termina de vaciar, porque la libertad de morirse de hambre no es libertad: es esclavitud. Y hace más de 40 años que niñas y niños sin niñez tienen hambre. De comida, pero no sólo. Los narcos saben más que los progres, muchas izquierdas y los nacionales y populares de esas hambres. Los soldaditos son una identidad, siniestra quizá, pero identidad. Y la identidad y la autoestima son importantes. Fundamentan el sentido de la propia vida. Cuando el hambre de identidad es saciada puede empezar a pensarse en dignidad.

Mi generación aún puede darle dignidad a la vida. Y en cada masacrado descubrir un rebelde. Y en cada rebelde descubrir un combatiente. Y en cada combatiente descubrir un revolucionario. No puedo asegurar que venceremos. Podemos empezar por esta consigna:

30.000 detenidos desaparecidos masacrados en Argentina (y más de 100.000 desaparecidos en México): Presentes. Ahora y siempre

¡Lucharemos!

EN EL FUTURO

Cuando nuestra sociedad sea

básicamente justa

o sea

socialista

en las conversaciones de la cervecerías

a la hora de las confesiones íntimas

más de alguno dirá con la mirada baja

“yo tuve propiedad de los medios de producción”

Como cuando hoy decimos

“yo tuve sífilis”

“ yo tuve tendencias aberradas en lo sexual”.

Roque Dalton (Poemas Clandestinos)

