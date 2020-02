Una fiscalía que sí sirva, exige la Red Mexicana de Franquicias para Puebla

Una Fiscalía General del Estado que realmente funcione, pide la Red Mexicana de Franquicias (RMF) para esta entidad federativa, ya que aunque las carpetas de investigación se abren, no se realizan pesquisas.

Así lo indicó Enrique Vargas Medina, vicepresidente de Comunicación Institucional de la agrupación, en el marco del proceso de elección del nuevo fiscal.

El empresario, en conferencia de prensa, reconoció que hay deficiencias en la FGE, que van desde la falta de hojas hasta la carencia de vehículos oficiales y de gasolina para que agentes ministeriales y los Ministerios Públicos puedan realizar su trabajo.

Sin embargo, dijo que eso no debería ser una limitante para que la institución sea eficaz, ya que actualmente las carpetas abiertas no avanzan porque simplemente no hay investigación.

Vargas Medina apuntó que en el combate a los delitos también deben de participar las autoridades municipales y estatales, las cuales han presentado fallas en temas básicos como la operación de cámaras de videovigilancia, con las que se debería estar identificando a los delincuentes para capturarlos de manera inmediata.

“No podemos concebir que cuando se presenta una denuncia tenga uno que esperar ocho horas, cuando muchas cuestiones sobre la desaparición de una persona pueden estar sucediendo, desde que esté sometida a una tortura, a una violación o incluso a la muerte, al desmembramiento, al desollamiento, a la vejación”.

La Red Mexicana de Franquicias también demandó a los diputados locales dejar de tomar decisiones con base en su futuro político y pensando en las elecciones del 2021, sobre todo porque Puebla no merece tener una fiscalía como la actual.

Enrique Vargas Medina exigió a los legisladores que sean sensibles a la situación en la que se encuentran los ciudadanos, principalmente las mujeres y niños.

En el encuentro con medios de comunicación sostuvo que el Congreso del estado tiene en este momento una responsabilidad histórica con Puebla y si decide que continúe Gilberto Higuera Bernal al frente de la FGE, los representantes del pueblo tendrán que asumir el costo político.

Por su parte, Francisco Lobato Galindo, presidente de la RMF, comentó que la civilidad de una sociedad se puede medir por la forma en que proteger a los más vulnerables.

Pero actualmente los niños y las mujeres, lamentó, son como nunca en la historia de México víctima de todos los niveles de violencia.

Al respecto y ante el incremento en los casos de feminicidio en el país, pidió que se dejen de “repartir culpas” y que el gobierno federal sea parte de la solución y no del conflicto.

Agregó que es momento de que el presidente Andrés Manuel López Obrador demuestre que tiene capacidad de escuchar las demandas ciudadanas y actuar en consecuencia.