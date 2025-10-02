Una ciudad tomada por el cine

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián —conocido en euskera como Zinemaldia— es el más importante de cuantos tienen el español como lengua oficial. Se celebra cada año a finales de septiembre y constituye una buena oportunidad para críticos de cine o cinéfilos que quieran atiborrarse de cine y de paso aprovechar un viaje por uno de los lugares más bonitos de Europa.

En los medios locales, al festival también se le llama “el Zinemaldi”, porque en euskera la “a” final ya hace las veces de artículo. Con cualquiera de sus nombres, el certamen impregna la ciudad de cine y conversaciones cinéfilas durante más de una semana.

Desde Madrid, llegar a San Sebastián consume más de cinco horas si vas en coche, tren o autobús. Existen vuelos directos, bastante caros, y otros que aterrizan en Bilbao, desde donde puedes tomar un bus que toma una hora hacia la también conocida como Donosti o Donostia.

Esta fue mi segunda vez por allí. Tengo la suerte de contar con familia que me dio hospedaje y me ahorró unos ochenta euros por día, lo que se suele pagar por un hotel barato. Programé en línea alrededor de veintidós películas en siete días. Algunas contaron con la presencia de sus directores y otras incluyeron conversatorios. El festival se organiza en varias secciones: la Oficial, donde compiten los estrenos por la Concha de Oro; Perlak, que reúne títulos premiados en otros festivales y candidatos al Premio del Público; New Directors, dedicada a las óperas primas; y Horizontes Latinos, para el cine hecho en América Latina.

Mis días en San Sebastián transcurrieron entre salas de cine, ruedas de prensa y los tradicionales bares aledaños a los recintos. Allí, lo normal es hacerte un hueco entre decenas de turistas y gente de la industria del cine para pedir en la barra un trago (la cerveza puede costar 4€, la copa de vino 3€) y algún “pintxo”, algo que es más conocido en México como “tapa española” (las hay desde 3€ y hasta de 9€). La gastronomía vasca es de las más famosas del mundo. Hay excursiones a Donostia desde cualquier rincón del planeta solo para comer una pequeña brocheta de chuletón o una pieza de pan con jamón ibérico y queso manchego.

Entre muchas personalidades, pude ver por allí al director iraní Jafar Panahi, a la directora mexicana Alejandra Márquez Abella, a críticas como Fernanda Solórzano y a actores o actrices como Eduard Fernández o Alba Flores. Está tan normalizada la presencia de figuras en el festival que suelen ir tranquilas por la calle sin que casi nadie les pida un selfie o acose con preguntas. Los periodistas tuvimos que firmar un compromiso de no-acoso.

El festival de este año estuvo atravesado por un clima que trascendía lo cinematográfico: un ambiente antibélico, solidario y combativo, donde la exigencia de un alto al genocidio en Gaza se hizo sentir en pancartas, declaraciones y gestos colectivos. En medio de esa atmósfera, escribí mucho sobre más de diez películas, pero he decidido resaltar algunas que se estrenaron allí, y de las que tuve oportunidad de hablar con sus directores.

The Fence (Claire Denis)

Claire Denis (París, 1946) es una personalidad del cine. Discípula y asistente de Wim Wenders, Jim Jarmusch y Jacques Rivette, saltó a la fama con la magnífica Beau Travail (1999), un tratado homoerótico sobre la guerra, las invasiones y la masculinidad. Sus últimas películas me parecieron un poco aburridas o pretensiosas, esta no es la excepción. Es la adaptación de la obra teatral Black Battles With Dogs, de Bernard Marie Koltès.

El filme cuenta lo que sucede durante casi veinticuatro horas en las inmediaciones de una gran construcción británica en territorio de África Occidental. Dentro viven el joven ingeniero Cal (Tom Blyth) y el jefe de obra Horn (Matt Dillon), quien recibe la visita de su prometida Leone (Mia McKenna Bruce, la tierna chica inglesa de How To Have Sex). Casi al mismo tiempo, aparece afuera de la valla de seguridad —la “fence” del título— Alboury, un misterioso hombre africano que exige que le entreguen el cuerpo de su hermano muerto ese mismo día.

Pese a que la metáfora sobre el colonialismo es atrayente, buena parte del metraje nos muestra la desesperante y seca insistencia de Alboury, quien no logra quebrantar la fortaleza inmobiliaria de la locación ni el ritmo soso de la película misma. El encierro, la oscuridad y los diálogos evocan algún filme polanskiano, pero la rigidez de la cámara, el histrionismo de los actores y los tonos ocre de la pantalla producen desesperación en los espectadores.

Al final de la función en el Kursaal, una luz alumbró al crew de la película que se puso de pie para recibir una ovación estruendosa. Vaya despropósito habría sido levantarme de la butaca, estirar los brazos y bostezar cuando pensaba que no había estado a la altura de las expectativas. Por lo tanto aplaudí, como todos.

Un poco más tarde, en rueda de prensa, acompañada de buena parte del reparto, Denis apuntó, con cierta soberbia, que su película es un reflejo de las dinámicas geopolíticas actuales. Eso no está en duda.

Franz (Agnieska Holland)

Los créditos iniciales, sobre fondo negro, dejan oír el silbido de un hombre: es Hermann Kafka, mientras corta el pelo a un infantil y temeroso Franz. Un giro de cámara lo muestra años después, en sus veintes, sometido otra vez al mismo ritual paterno. La directora Agnieska Holland establece desde el inicio una de las tensiones centrales: la sumisión de Kafka frente a su padre, la misma que en la célebre Carta al padre se convierte en confesión y herida fundacional. Allí sugiere que la verdadera rebeldía del autor de La metamorfosis no fue alzar la voz contra la autoridad, sino inclinar la frente sobre una hoja en blanco y transformarla en un territorio subversivo.

El póster de la película muestra la cara de un Kafka fragmentado en recortes horizontales, como si la identidad del escritor pudiera recomponerse y desplazarse al mismo tiempo. Esa lógica fragmentaria también estructura la narración: saltos de perspectiva, quiebres temporales y capas de realidad que se superponen. Holland juega con intertextos de la obra Kafkiana: el niño que imagina monstruos bajo la sombra del padre; el adulto que tropieza con la burocracia para encajar en la sociedad; y el espectro del Kafka ya fallecido, convertida en estatua, museo y souvenir turístico de quienes se dicen fanáticos de su figura. “Si Franz despertara hoy y viera todo lo que se ha construido a su alrededor, ¿qué pensaría?”, se preguntó horas después la directora polaca frente a la prensa.

El peso de la cinta recae en Idan Weiss, un actor que logra condensar ternura, miedo, tristeza y simpatía, como sucede al leer los textos del autor checo. En la rueda de prensa no pude apartar la vista de él: su físico me recuerda a Adrien Brody, pero su sensibilidad lo emparenta con otros de mis ídolos melancólicos, pues confesó que pensó en personajes como Ian Curtis o Kurt Cobain para interpretar a Kafka. Quise aplaudirle y correr a abrazarlo. La directora añadió a la lista a Rafa Nadal: “Le pedí que observara sus tics y manías. Nadal proyecta una grandeza introvertida que también encuentro en Franz”.

El filme permite que los personajes rompan la cuarta pared para dirigirse a quienes podrían comprender mejor a Kafka: los espectadores-lectores. Pero el mayor acierto de Holland está en provocar emociones semejantes a las que produce leer sus prosas: igual dan ganas de entrecerrar los ojos para evitar alguna escena sórdida, soltar una carcajada o una lágrima. La película recuerda que la obra de Kafka no es inabarcable: apenas tres novelas, decenas de relatos, diarios y cartas. Y, sin embargo, su influjo crítico, filosófico y estético se ha multiplicado. Esta cinta invita a hurgar en los libreros para volver a leerlo.

Al día siguiente, leí a uno de mis más admirados críticos decir que esta obra es un monumental fracaso cinematográfico, lleno de pretensiones y ocurrencias narrativas. ¿Estaré loco? O simplemente será que, como en Kafka, la verdad nunca se deja atrapar del todo.

Olmo (Fernando Eimbcke)

Antes de su proyección, gente del festival presentó con bombo y platillo al mexicano Fernando Eimbcke, recordando películas como Temporada de patos o Club sandwich. El director, visiblemente nervioso, tomó el micrófono y con voz temblorosa no acertó a decir más que un par de palabras en euskera: “kaixo” (hola) y “eskerrik asko” (gracias).

Olmo es una comedia coming-of-age ambientada a finales de los setenta. Narra un día en la vida de un adolescente mexicoamericano en Nuevo México, atrapado entre sus impulsos sexuales, el choque cultural y una familia bilingûe que persigue el sueño americano. La madre, Cecilia, es mesera y sostiene el hogar; el padre, Néstor, enfrenta una esclerosis múltiple; y Ana, su hermana, lidia con su propia rebeldía al entrar en la adultez. Olmo y su amigo Miguel están enamorados de Nina, su vecina, y ven su oportunidad cuando ella los invita a una fiesta el mismo día que el protagonista debe cuidar a su padre. Esta decisión lo empuja a una cadena de experiencias tan cómicas como dolorosas.

Como espectador, me llenó de compasión el hecho de estar ante una ñoñada mexicana de primera línea. El ritmo fluye gracias a diálogos que evocan a las películas anteriores del director y a una selección musical tan diversa como ecléctica —suenan, por ejemplo, C’mon Feel The Noise, cumbias y rancheras—. La puesta de escena y la dirección de arte están impecables; aunque las actuaciones un poco flojas; no le pesa al filme, sin embargo, el hecho de que los personajes jóvenes hablen inglés y los adultos en español, hecho que consigue establecer una barrera cultural evidente.

“Sé que es una película difícil de seguir por su carácter bilingüe, pero, aunque no lo crean, eso sucede en las familias de migrantes mexicanos en Estados Unidos”, dijo Eimbcke en el conversatorio final, aún bajo el influjo de los nervios, pues olvidó que en la sede del festival un altísimo porcentaje de las familias convive a vueltas entre el español y el euskera.

No faltaron aplausos, ni cuando terminó la función ni mucho menos cuando Eimbcke hizo mención de las inhumanas políticas migratorias de Donald Trump en la actualidad, “imagínense qué sería de Olmo y Miguel en estos días”. Jamás se le hubiera ocurrido al equipo de producción que este hecho convirtiera al filme en una forma de resistencia.

Ballad For A Small Player (Edward Berger)

Soy muy fan de Edward Berger (Wolfsburg, 1970). Desde que vi que se presentaría con su más reciente película y protagonistas en el Zinemaldi, me emocioné. Experto en adaptaciones, se hizo famoso con una sentida y verosímil del multiadaptado libro de Erich Maria Remarque, Sin novedad en el frente (2022), que le llevó a conseguir cuatro premios Oscar. Poco después, sin quererlo, anticipó el cambio de Papa en Conclave (2024), también adaptada de la obra de Robert Harris, y que ganó otro Oscar. El texto literario que atañe al filme que se estrenó en San Sebastián es de Lawrence Osborne: las expectativas eran máximas.

Berger es un director cuidadoso que se vale muchísimo de la fotografía, la música y el montaje para transmitir emociones. Esta vez volvió a recurrir a James Friend, fotógrafo con el que ganó tanto en 2022, y al habitual Volker Beltermann para la música. En la sala, a unas filas de quien escribe, acompañaban al director Colin Farrell y Fala Chen, quienes dan vida a los personajes principales: un vicioso y fanfarron ludópata que pasa sus días en casinos, y la chica misteriosa que se acerca a él sin razones aparentes.

Otro personaje es Macao, la ciudad que sirve de locación para la historia. Un entorno que parece un calco de Las Vegas, plástico, lleno de luces y mentiras; contrastado con su cultura tradicional, budista y espiritual.

Mis sensaciones al ver la película tienen claroscuros, la pantalla colores, montón de colores. El guion me parece, en principio, fallido. Los personajes no justifican del todo sus acciones. Él sigue empeñado en despilfarrar dinero y ampliar su deuda; mientras que los personajes nos preguntamos durante toda la película qué es lo que ella pretende en su rarísima relación. Lo que da luz, y mucha, es el tratamiento técnico. Los emplazamientos de la cámara y sus encuadres dicen más de los personajes que sus diálogos: lo de Farrell es una pesadilla de borrachera, lo de Chen un encuentro con la divinidad.

En la rueda de prensa, Berger afirmó que el móvil de su protagonista es la persecución de su centro espiritual; Farrell bromeó y dijo que si su personaje, el falso Lord Doyle, entrara en la sala, todos los periodistas tendríamos que salir corriendo. Lejos de eso, estuvimos abarrotados por hacerle alguna otra pregunta por tonta que pareciera. Lo que no me parece tonto es la película, aunque, otra vez, algunos críticos me llevaron la contraria.

Sobra decir que se puede hacer un análisis cinematográfico de cualquier obra y llegar a conclusiones y reflexiones opuestas. Una buena muestra fueron las películas premiadas del festival: Los domingos, de la vasca Alauda Ruiz de Azúa, ganó la Concha de Oro; Un poeta, del colombiano Simón Mesa Soto, se llevó los Horizontes Latinos; Weightless, del danés Emilie Thalund, fue la Mejor Ópera Prima; mientras que el Premio del Público fue para La voz del hind, cinta tunecina de Kaouter Ben Hania.

Mientras escribía estas líneas en el tren de regreso, oí comentarios de lamento entre pasajeros que también habían estado en la cita: “la buena era Maspalomas”, “cómo no se llevó Linklater el del público”, “Belén debió ganar”, “¿a la de Túnez la votaron porque no se entendía?”; yo solo coincidí con el que dijo un señor mayor que se ayudaba de un bastón para caminar hacia el baño: “este puto festival va a acabar con mi vida… tantos años viniendo… y tanta comida… con permiso”.