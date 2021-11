Una candidatura para Lencho

La elección de 2018 dejó en manos del INE un tesoro: el mapa del voto en México, susceptible de variedad de aristas de análisis y sus correspondientes implicaciones político electorales. Ahí están reflejadas las posibilidades de avance o retroceso de partidos y coaliciones para futuras elecciones. La posesión privilegiada de esta información es oro molido para el binomio que detenta la representación legal del instituto depositada en el consejero presidente y la secretaría ejecutiva, respectivamente, a cargo de Lorenzo Córdova y Edmundo Jacobo Molina que despliegan, de consuno, el discurso político electoral y el manejo técnico y tecnológico que los entrelaza y soporta. Reflectores y sombras. El valor político de esta información y su manejo mediático y técnico está perfectamente medido tanto por ese binomio como por el espectro opositor, razón por la cual se ha generado entre ellos la misma relación que, en un mar embravecido, se da entre el náufrago y la tabla salvadora; separados, la tabla es madera inútil y el náufrago un condenado a su suerte; saben que sólo la ayuda mutua puede salvarlos del tempestuoso oleaje. Cuando el temporal amaine, tendrán un punto de discordia: la definición de una candidatura presidencial para el 2024, a la que aspira Lencho y de la que está necesitada la oposición; mientras ese momento político llega, caminan juntos dándose respaldo mutuo.

En carta publicada en julio de 2020, en el diario Reforma, treinta intelectuales acusaron al presidente de la república de que “Invocando una supuesta cuarta transformación…desacredita la autoridad de los órganos especializados como el INE y ataca toda forma de expresión que no se identifique con su visión política”. Circunscribieron tal aseveración dentro del amplio marco del proceso electoral que, en ese entonces, se aproximaba: “Pensamos que es imperativo corregir el rumbo y recuperar el pluralismo político y el equilibrio de poderes que caracterizan a la democracia constitucional. La única manera de lograrlo es mediante una amplia alianza ciudadana que, junto con los partidos de oposición, construya un bloque que, a través del voto popular, reestablezca el verdadero rostro de la pluralidad ciudadana en las elecciones parlamentarias de 2021. Es necesario que esta alianza obtenga la mayoría para asegurar que la Cámara de Diputados recobre su papel como contrapeso constitucional al Poder Ejecutivo y obligar al gobierno a respetar la pluralidad democrática”.

El cobijo opositor permitió que el INE entrara en uno de los conflictos más ríspidos con el gobierno federal con la finalidad de preservar sus privilegiados emolumentos, aventajadas prerrogativas laborales, y abultados presupuestos de funcionamiento, en franca contravención al régimen de austeridad en el ejercicio presupuestal de los cargos públicos que impulsa el gobierno federal. Más que ningún otro funcionario, Lorenzo Córdova ha sostenido diversas escaramuzas verbales con el presidente, que provienen de sus diferencias de visión sobre la conducción del organismo electoral. Llegado al cargo de consejero electoral del todavía IFE durante la gestión de Felipe Calderón, a Córdova le tocó conocer la desaseada elección de 2012 que llevó a la presidencia a Enrique Peña; posteriormente, ser actor principal en la transformación institucional del organismo que lo convirtió en INE; y presidiéndolo, ocuparse de la elección de 2018 que ganó Andrés Manuel López Obrador. Con esos antecedentes resulta fácil advertir que, aun cuando su condición de titular del organismo electoral le obliga legalmente a la imparcialidad en todos los actos políticos que emanen de su cargo, objetivamente Córdova ha ido deslizando sus posiciones políticas y su confrontación con el presidente hacia el espacio político calificable de opositor con demérito de la imparcialidad que requieren los procesos de elección popular en los que ya puede decirse que la casa también juega.

Su belicosidad frente al presidente de la república ha hecho crecer el egocentrismo de Córdova motivando que, en su reciente visita a la Cámara de Diputados, hasta llegara preparado para el debate con la bancada de Morena llevando consigo un ejemplar del libro Cuentos de futbol del que, invocando un extracto de El árbitro, de Eduardo Galeano, les recalcó la frase “cuanto más lo odian, más lo necesitan”; un autoelogio descontextualizado pero suficiente para recordarle a la oposición que, si no lo aprecian bien, podría dar el salto con quienes, según él, lo odian pero lo necesitan. Oportunamente el espacio dedicado a La rayuela, del periódico La Jornada, hizo notar que la expresión usada por el presidente del INE fue sacada de contexto: En el texto citado por el consejero presidente, el maestro Galeano también escribió: el árbitro “es el abominable tirano que ejerce su dictadura sin oposición posible y el ampuloso verdugo que ejecuta su poder absoluto con gestos de ópera”. Este veleidoso juego de posturas políticas e intelectuales, en su oportunidad, cobrará la factura a semejanza de la fábula popular del perro de las dos tortas.

Por su ubicación institucional y sus posibilidades políticas de influencia electoral, Lencho se cree y siente imprescindible para la oposición, sin analizar íntegramente la composición política de los personajes que la conforman. En persecución de sus personales aspiraciones ha buscado hacerse notorio recurriendo a la confrontación con el presidente o quitando candidatos a gobernadores. Su reciente comparecencia en la Cámara de Diputados, llena de exabruptos y dislates, acreditó su intención de construirse una candidatura de aspiración presidencial. A la petición de reducir los salarios en el INE, respondió que la Cámara aprobó una excepción para que los consejeros electorales ganen más que el Presidente; para realizar la consulta de revocación de mandato, urgió a que se entreguen al instituto 3 mil 830 millones de pesos bajo una especie de chantaje: “No pongan en riesgo la revocación porque esto podría implicar que el Presidente dejara o continuara su mandato”; e, imitando al presidente de la Suprema Corte de Justicia, sostuvo: “Mis compañeros consejeros y yo vamos a defender la autonomía e independencia del instituto, incluso de sus detractores y sus principales beneficiarios”.

Sin embargo, durante su intervención, Lencho no pudo ocultar los límites de sus posibilidades como actor político. Al decir que la “inversión en democracia” ha permitido que las elecciones ya no sean un problema; que la democracia como forma de gobierno debe cuidarse y preservarse; y, su expresión más reveladora: “Cuando no se favorece a ciertos intereses, se disiente”; puso en evidencia que para él la democracia no se construye, se le invierte; ¿monetización de la democracia? Olvidó que la democracia no es forma de gobierno, sino régimen político (estructura jurídica y sistema de vida dice el artículo 3º Constitucional); y, de manera involuntaria -pues fue expresión mordaz hacia Morena- reveló la auténtica razón que motiva a la oposición -y a él mismo- a disentir y confrontar con el proyecto político del presidente de la república: no favorecer sus intereses. Si bien las crónicas de la comparecencia en la Cámara de Diputados anotan que los panistas lo arroparon durante toda la comparecencia y le hicieron valla para acompañarlo hasta su salida, a Córdova debe quedarle claro que ese apoyo se debe a que, por el momento, marchan juntos contra el mismo adversario; pero no significa una adhesión a sus aspiraciones. Si no desea terminar su aventura de rijosidades electorales con el papel de tonto útil, haría bien en tener presente que en la oposición hay muchos nombres: Claudio X. González, Ricardo Anaya, Ricardo Salinas, Margarita Zavala, Arturo Zaldívar, Ricardo Monreal y otros, que en las actuales circunstancias políticas del país creen tener cualidades y merecimientos suficientes para disputar la candidatura presidencial para el 2024.