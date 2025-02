Una “campañita”, señalar que dimos aval a sobrevuelos de la CIA: Sheinbaum

Al ser cuestionada sobre sobrevuelos de aeronaves no tripuladas lanzadas por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos sobre territorio mexicano para observar a los carteles mexicanos que difundieron diversos medios estadounidenses, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió en una sola frase: “es parte de esta campañita”, sin abundar más.

Por otro lado, la mandataria refirió que ayer la Fiscalía General de la República desmintió que Interpol haya cancelado la ficha en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como el propio ex mandatario tamaulipeco lo difundió el domingo pasado.

Diferentes medios estadounidenses, entre esos CNN y The New York Times, difundieron que la CIA notificó oficialmente al Capitolio del envío de estas aeronaves no tripuladas que sobrevuelan territorio mexicano, para observar a los principales objetivos que encabezan las organizaciones mexicanas del crimen organizado. Algunos de estos medios reportan que estas acciones tienen el aval y el conocimiento del gobierno de México.

