Una burla el pago anual anticipado a Concesiones Integrales, califican usuarios sin agua

Decenas de usuarios denunciaron en redes sociales que pese a haber realizado el pago anual anticipado del servicio de agua potable en octubre y noviembre de 2024, la empresa Concesiones Integrales no los surte de líquido, por lo que tienen que erogar hasta mil 200 pesos quincenales para comprar pipas y cubrir sus necesidades.

Los afectados califican como “fraudulento” el actuar de la empresa, al subrayar que no funciona el pago anticipado que tanto promovieron en medios de comunicación electrónicos en octubre y noviembre de 2024.

“Así el fraude de Agua de Puebla. Ni el pago anticipado que tanto piden funciona, es una farsa.

No se hagan guajes”, posteó en su cuenta de X la Colectiva por el Bienestar Social, mensaje que acompañó de una fotografía del recibo de una usuaria donde se comprueba la compra de una pipa con costo de mil 200 pesos.

La denuncia enseguida provocó una serie de opiniones para expresar el repudio por el pésimo servicio que brinda la concesionaria en toda la ciudad.

“Igual llevo bastante tiempo sin agua y dinero invertido en pipas. Me dicen que es falla general pero es lo único. No hay solución. Tengo una vecina a la que dos veces le ha traído pipas Agua de Puebla (…) Sobre la devolución de pagos por el servicio que no he recibido me dijeron que se verá reflejado en la boleta pero no me lo pueden devolver porque hice el pago anticipado.