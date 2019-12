Intervención ‘Un violador en tu camino’ se hace protesta global

El pasado 25 de diciembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” un grupo de feministas chilenas realizaron la intervención frente al palacio presidencial de La Moneda, la protesta se hizo viral por su originalidad y por la fuerza del mensaje.

As feminists in Paris we are responding to the call made by #LasTesis from Chili to raise our voice against femicides and rape!

The guilty one is not me, my clothes or where I was. The rapist is you, the police, the justice system, the state, the society! 👊 pic.twitter.com/1HROJyGGwm

