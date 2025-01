Un mejor mañana

Oscar Ochoa

Desde Chiapas hasta Palestina el terror es la marca de estos tiempos; y más que las contradicciones, lo evidente son los efectos de un libre mercado desenfrenado, con Estados cómplices o timoratos a las represalias de magnates que se ufanan de violar leyes y violentar poblaciones.

De Norte a Sur, las masacres son noticias y estadísticas que si ya no provocan indignación o asombro entre nosotros es por nuestra conversión en consumidores irrefrenables de un presente que es novedad tan decadente como inmediata. En todas las latitudes se respira el espíritu del ser unidimensional, aquel que denunciara hace más de medio siglo Herbert Marcuse: Un ser humano agobiado por falsas necesidades que lo alienan de su vida material y espiritual.

Y, sin embargo, de entre los escombros del futuro alcanzado emerge el corazón de las rebeldías: un espíritu que se conmueve con las masacres de niños y mujeres en Palestina, en las voces de jóvenes que lanzan campañas para boicotear empresas e instituciones pro-sionistas. Es justo en el centro de los deportes-espectáculo (en los partidos de fútbol) donde aparecen las mantas gigantescas en apoyo al pueblo palestino, y en apoyo a la resistencia en territorio ocupado por las fuerzas sionistas (paralelo ejemplar de las resistencias ante la ocupación nazi en Europa).

También en México, la simulación del cambio, promovida por el mismo régimen político es cada vez más evidente; y sus personeros incurren en actos y discursos cada vez más similares al priismo que dicen rechazar. Los políticos que ayer eran enemigos acérrimos de la 4T hoy son encumbrados en la cúpula de este movimiento, con acceso a puestos de gobierno, provocando el distanciamiento acelerado con sus bases.

Nuevamente, la reedición de un Caballo de Troya que se erigió a los dioses de la democracia permitió la entrada de los políticos de antes y las ganancias obscenas de los multimillonarios que, con el mentado neoliberalismo, se enriquecieron a costa de la pobreza de todos. Ahora estos “empresarios ejemplares” que prodigan prestigio y autoridad por todo el territorio, pretenden que olvidemos a mineros sepultados por la negligencia de patrones y gobiernos, a mujeres encerradas por el inventario de mercancías mientras la tienda se incendiaba, a los muertos por buscar a sus desaparecidos, a los asesinados por luchar, a los desaparecidos por emigrar…

Sí, hay un mejor mañana, pero no es con estos gobiernos, con estos Estados capitalistas, con estos partidos que lo lograremos. Los movimientos sociales y políticos recuperan lo que hemos olvidado, y es la experiencia de las luchas pasadas, presentes que se proyectan hacia el vacío que nombramos futuro. Es con saltos cualitativos que despertaremos de este letargo normalizante que nos pide más obediencia y consumo. Sí hay un mejor mañana y está en las manos de los que hoy luchan por su territorio, cultura, trabajo y hogar. Este futuro nace en las manos de las madres buscadoras, migrantes, obreros, campesinos, estudiantes y artistas que hacen de su oficio una forma de resistencia al olvido en forma de presente.

Para entender la situación en municipios como Zumpango*

Todos se preguntan ¿con quién está vinculado Gamboa, que aún con pruebas documentadas de quema de boletas, no pudieron anular las pasadas elecciones en Zumpango? Dicen que tuvo que comprar a la fiscalía especializada en materia de delitos electorales con 300 millones de pesos para que pudiera seguir Morena, que porque es cabecera de municipio con 68 localidades y una población de 159 mil 647 habitantes; que porque ha sido la capital económica de la región, sobre todo en el sector terciario; que porque la federación le otorga recursos y los presidentes municipales se los quedan y no los invierten en obras para la población; que porque han ganado mucho con el boom del sector inmobiliario y desde que llegó el aeropuerto, se está dando el proceso de gentrificación en todo el territorio, apoderándose de las tierras de la gente. Que sobre todo, desde el 2022, el gran boom fue el narcogobierno y una profunda descomposición social en el territorio.

Algunos estudiosos del tema dicen que, de los 2 mil 477 municipios del país, el 90% están vinculados al narcotráfico, ya que en ellos corren ríos de dinero destinado a la narcopolítica, donde presidentes municipales, policías, síndicos, regidores etc., lavan dinero en áreas como: campañas electorales, obras públicas, recaudación de impuestos, servicios públicos, permisos administrativos y un largo etc., por medio de los cuales, los más de 20 delitos que conocemos, como son, cobro de piso, extorsión, secuestro, trata de personas, narcomenudeo, narcotráfico, desplazamientos, despojo, terrorismo, feminicidio, robo a transporte. Se asegura que de la delincuencia legalizada solo el 2% es detenida y el 98% sale favorecida. n medio de estos delitos, nos llama la atención que mientras capitales transnacionales traducidos en enormes centros comerciales invierten en la zona, el patrimonio de pequeños propietarios es robado por las bandas criminales.

En cada sexenio, el presidente de la república (también gobernadores y presidentes municipales), tiene vínculos con algún cartel en particular. En el caso de Obrador, medios nacionales e internacionales denunciaron su preferencia por el cártel de Sinaloa, que por eso, dicen, para congratularse con los Estados Unidos, tuvo que acordar con Rocha Moya la entrega a las autoridades estadounidenses del Mayo Zambada, que por eso, aunque hay una guerra en ese estado, lo mantienen en el gobierno, al igual que ocurrió con Fidel Herrera, Duarte y Augusto López.

Pero un “narcoestado” no puede sostenerse sólo, lo sostienen las estructuras económicas, políticas y militares del país, es decir, cámaras empresariales, senadores, diputados y magistrados. Es toda esta red criminal el andamiaje que sostiene al Estado mexicano, de manera tal que jamás se va a desmantelar esta estructura mafiosa, si con ella el Estado mantiene el control y dominio sobre los pueblos.

Pero a su vez, al modificarse los modelos de producción a nivel global, las redes criminales también se globalizaron, como dicen los estudiosos del tema, para: “generar zonas de inseguridad y terror, lograr la inmovilización social, para fortalecer la corrupción e impunidad, para impactar en la reconfiguración entre los gobiernos y los Estados, pero sobre todo, logran una gran capacidad de acumulación de capital, inherente al sistema actual. Las complejas redes criminales incluyen empresas criminales, esencialmente privadas, con capacidad para generar guerra y violencia, es el llamado modo de guerra neoliberal, que se sostiene en los pilares de la confusión y la despolitización de la violencia y la militarización estatal, que se da en un periodo formalmente democrático y que refiere al uso de la desaparición forzada y al encarcelamiento como práctica central”.

Se dice que García Harfuch está en Sinaloa, en su bunker negociando con fracciones del cártel Sinaloa (se entienden entre iguales), que los de este sexenio sería los JNG junto con los chapitos, que habrá más espectáculos propagandísticos de decomisos, detenciones a mandos medios, asesinatos.

Más allá de las versiones, nos queda claro que quienes manejan las reglas del juego no van a detener esta pesadilla, somos los pueblos los que tendremos que aprender a caminar con nuestros pies, como enseña la historia.

* Con la indagación de pobladores del municipio

Los chicos del pueblo de ayer. Los chicos del pueblo de hoy

Alfredo Grande (Argentina Pelota de Trapo). Estaba mirando cualquier cosa en la tele. No fui a la marcha por una molesta lesión en una pierna. De todos modos, intentaba enterarme de qué estaba pasando. Un periodista de un canal que no es La Nación+ se quejaba de que había niños en la marcha. Su sonsonete era: esos chicos tendrían que estar estudiando en la escuela. Cuando alguien que trabaja en un canal que NO es la Nación+ y ocupa ese lugar del sentido común reaccionario, entiendo por qué estamos como estamos.

En realidad, el chico probablemente tendría que estar comiendo. Con hambre no se puede pensar ni aprender. Y por supuesto ese energúmeno ignora o quiere no saber que toda lucha es trans generacional. Escandalizado, decía que los llevaban para enseñarles a protestar. Acertó en algo. Agarró la ruta correcta por la banquina.

La protesta social puede ser espontánea, pero también es un modelo de identificación. Digamos que es una identificación de clase. Las clases acomodadas no protestan porque están demasiado ocupadas en vacacionar, en inversiones, en el ahorro por la eliminación del impuesto país, en la eliminación del país y esas cosas.

El mandato burgués es un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Cosa: los trabajadores. Lugar: economía de penuria.

Los chicos del pueblo fue la irrupción de la niñez como sujeto político. No solamente como sujeto de derecho, que termina siendo una versión progre del Patronato. Sujeto político implica primero que el sujeto es colectivo. Y segundo que es colectivo y transformador. Tiene claro que para conseguir derechos hay que destruir privilegios. Para los ricos de la tierra eso es claramente subversivo. Obvio que lo es.

Los chicos del pueblo tienen que desarraigar su lugar y ser solamente chicos. Escuela y alienación. Generan la ludopatía y luego se escandalizan por eso. Los chicos del anti pueblo son ludópatas. Los chicos del pueblo son subversivos. Obviamente que el periodista del canal que No era La Nación ni entiende ni le importa qué significa exactamente “del pueblo”. Tampoco entiende que significa en este momento el pueblo. Reconozco que no es fácil.

Por eso la confianza, la esperanza activa, está en los chicos y chicas. El pueblo son los chicos y chicas. Un pueblo de chicas y chicos que aprenden incluso cuando pueden a veces ir a la escuela. Si la cabeza piensa donde los pies pisan como enseñó Paulo Freire, los pies de los chicos y chicas tendrán que pisar las calles.

Eso es lo que hacen cuando marchan. Eso es intolerable para las clases privilegiadas. Es intolerable que los chicos y chicas piensen. Por eso la política patía hoy es, entre otras cosas, quizá más o tan graves, un exterminio del pensamiento. Pastores electrónicos, infuencers varios, no desarrollan pensamiento. Una forma sofisticada que logra que otros piensen por uno ya es furor. Se denomina inteligencia artificial. Es totalmente artificial, pero lo de inteligencia está por verse.

Obviamente conviene volver a pensar qué es pensar. Yo creo que pensar es pisar las calles nuevamente. Como lo cantaba Pablo Milanés.

Los chicos y chicas del pueblo de hoy no son del pueblo. Son pueblo. Y el pueblo a veces se equivoca. Pero también los errores pueden corregirse. Las chicas y los chicos, pueblo de hoy lo saben.

Lo estoy viendo aunque no lo vea.

EE.UU. pide sancionar a los gobiernos que hacen uso de misiones médicas cubanas

Por Andrea Puccio/ Italia

Extractamos esta nota de periodista italiana, sobre otra de las formas perversas que superan el bloqueo económico y adquieren formas de guerra integral de Estados Unidos contra el pueblo cubano y su gobierno. Mientras el pueblo sufre carencias, ataques cibernéticos y sabotajes, su manifiesta solidaridad con el mundo mantiene su “amor eficaz” enviando misiones médicas a países del mundo que carecen o son insuficientes sus servicios médicos. Si bien eso da ingresos que ayudan a las familias de esos médicos, su capacidad de solución y experiencia son muestras de lo que bien sembró la revolución cubana, Como lo dicen los pioneritos cubanos sobre otro médico revolucionario : Seremos como el Ché.

Estados Unidos coloca a Cuba en todo tipo de listas malas, una de las cuales es la lista de países que se dedican a “la trata de personas”. La isla caribeña fue incluida en esta lista por la Casa Blanca debido a las misiones de médicos cubanos por el mundo, incluida Italia.

Para presionar a los gobiernos de países considerados amigos de Cuba, que recurren a médicos cubanos para abordar la escasez de personal médico, María Werlau, directora ejecutiva del Archivo Cuba, pidió sanciones a los ministros de salud de los países aliados del régimen cubano. Según ella, estos países deberían ser sancionados porque han asumido misiones médicas que han sido clasificadas como trata de personas. La solicitud realizada por Werlau tuvo lugar en una audiencia del Subcomité de Salud Global, Derechos Humanos Globales y Organizaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que aborda “los abusos a los derechos humanos que ocurren a diario en Cuba”. Según Werlau, se deberían implementar restricciones de viaje y sanciones, según la Ley Helms-Burton, para combatir este tipo de trata de personas, y sancionar a los ministros de salud pública de los países aliados.

Pidió también condicionar el financiamiento de Cuba por parte de la Organización Panamericana de la Salud, a declarar que México ha violado el acuerdo con Estados Unidos y Canadá para la asunción de estas misiones médicas, a prohibir la mayoría de los intercambios científico-técnicos con la isla y el financiamiento de las instituciones cubanas.

Las misiones médicas cubanas y otras misiones de trabajo han sido denunciadas como trata de personas durante años por Estados Unidos y otras organizaciones financiadas directamente con fondos federales estadounidenses. La intención des privar a Cuba de los ingresos económicos que las propias misiones proporcionan. Ingreso económico que se utiliza para financiar el sistema de salud gratuito de los cubanos a diferencia del de Estados Unidos.

Se basa en informes parciales del gobierno estadounidense y las organizaciones que financia.

La sección Cuba del informe afirma falsamente que hay “fuertes indicios de trabajo forzoso” por parte del gobierno cubano en “su programa de misiones médicas en el extranjero”, ya que La Habana obligaría a los médicos cubanos a ejercer en el extranjero fuera de su voluntad. Conozco decenas de médicos que han llevado a cabo más de una misión médica en el extranjero, pero ninguno de ellos me ha dicho nunca que se vio obligado a participar en dichas misiones. Según el informe revelado por la organización derechista española Prisoners Defenders, médicos, enfermeras y otros profesionales serían amenazados y sometidos a tipos de violencia, incluida violencia sexual, por parte de funcionarios del gobierno cubano si se negaran a participar en las misiones.

El presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, declaró que en España y Europa se presentan espectáculos artísticos, deportivos, misiones médicas y que los profesionales se encuentran “en estado de trabajos forzados y de esclavitud, con pasaportes confiscados, sin mínimas libertades, y que “si decidían quedarse en España serían acusados de deserción y castigados con 8 años sin poder volver a ver a sus hijos en Cuba.”

Prisoners Defenders es la organización que elaboró un informe denunciando que no hay libertad religiosa en Cuba, basando su denuncia en sólo 56 entrevistas en las que sólo 21 personas declararon haber sufrido alguna persecución por parte del gobierno por su fe religiosa. Informe completamente poco fiable, pero que bastó para que la Casa Blanca incluyera a Cuba en otra lista de los malos, la de los países en los que no se respeta la libertad religiosa. Esa organización está presidida por el empresario cubano-español Javier Larrondo, quien en su presentación afirma tener “amplia experiencia en la implementación de proyectos pro democracia en Cuba, tanto filantrópicos como con financiación a fondo perdido”.

La petición se basa en informes totalmente parciales: uno elaborado por el propio gobierno estadounidense y otro redactado por una organización no gubernamental española financiada directamente. por los Estados Unidos.

En Italia acogimos dos misiones médicas cubanas durante el período Covid: una en Crema y otra en Turín. Ahora, médicos cubanos están en Calabria para frenar su dramática situación sanitaria.

Tres características de la situación, bases para un proyecto ecomunista

1) el capitalismo ha entrado en una fase donde está destruyendo a la humanidad [no sólo bajo su forma salarial, también por sus efectos ecológicos y climáticos] y la humanidad va a tener que elegir entre perseverar a secas o perseverar dentro del capitalismo (para extinguirse en él);

2) los capitalistas jamás admitirán su responsabilidad homicida ni renunciarán a la continuación (de su) juego, y se valdrán de los argumentos más retorcidos para convencer de la posibilidad, de la necesidad, de continuar, y también de las peores violencias si es necesario (y cada vez lo será más);

3) no hay ninguna fórmula de derrocamiento, ni siquiera de simple moderación, del capitalismo en el marco de las instituciones políticas de la “democracia” o, mejor dicho, de lo que se hace llamar así; sólo un increíble despliegue de energía política logrará evitar que el capitalismo lleve a la humanidad al límite del límite, un despliegue que suele llevar el nombre de “revolución”.

Jorge Riechmann en Ecologismo: pasado y presente (con un par de ideas sobre el futuro).

