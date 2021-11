Un desastre las últimas cifras de la economía mexicana. Las consecuencias de la reforma a la subcontratación

El sistema ha logrado convencer a una

gran parte de la ciudadanía de que debe

<<sacrificarse en beneficio de la

reconstrucción de la macroeconomía>>”

Ricardo Forster

El último trimestre en México, según los datos del Inegi, de julio a septiembre de 2021 descendió el PIB un 0.2 por ciento, y si bien, los resultados del mes de octubre de 2021 aún no se visualizan, es evidente que la inercia es un descenso en la economía del país. Particularmente se sostiene por Inegi que esto se debe a una disminución de la actividad del sector de los servicios que es uno de los más importantes de la actividad económica mexicana, y una de las causas desde luego de este desastre económico la reforma de la subcontratación.

La reforma en cita, está cumpliendo el primer mes de vigencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2021, que corresponde a las modificaciones a la ley federal del trabajo, el código fiscal de la federación, la ley del Impuesto al Valor Agregado, ley del Impuesto Sobre la Renta, la ley del Seguro Social y la ley del Infonavit, que regulan entre todas ellas la sub-contratación y prohíbe la denominada “terciarización”. Los resultados de esa reforma pésimamente redactada son evidentes: una caída de la economía nacional, en plena post-pandemia.

La pésima redacción de la reforma a la ley federal del trabajo en los artículos 12 al 15, la falta de precisión de lo que se está restringiendo, y la incapacidad de las autoridades del trabajo y fiscales para brindar seguridad jurídica en la interpretación de esas disposiciones, está provocando un problema muy grave en la economía nacional, particularmente en el amplio sector de los servicios, pues es claro que por donde quiera que se le vea: “cada quien interpreta como se le ocurre esa reforma laboral-fiscal” Y el resultado está a flor de piel, empresas que no requieren inscripción en la secretaría del trabajo se les está exigiendo por parte de sus propios clientes, estos que sin comprender se convierten en responsables solidarios de las obligaciones laborales y fiscales de esos proveedores, lo cual ocasionará graves consecuencias en un par de años, a quienes están exigiendo esa condición de registro sin que verdaderamente proceda. Sin embargo, por el temor que ha sembrado las políticas mediáticas de fiscalización, las declaraciones al aire de muchos servidores públicos, la incertidumbre de la redacción de la ley, es lo que está causando ese desastre económico en el país, algo así, como si no fuera suficiente lo que sucedió en México el año pasado con la pandemia, que con los propios datos de INEGI, para el final de 2020, se cerraron un millón de empresas en México y pareciera que las aún sobrevivientes están a punto de tomar el mismo camino.

Desde luego que, en la palestra de los altos funcionarios públicos, de las autoridades laborales y las fiscales, no se está viviendo lo que está pasando en la calle, que es la misma realidad que sucede con la inseguridad pública, como sino existieran todas las tragedias que se están viviendo día por día. Pero, lo que dice la realidad del país es que gracias a esa reforma fiscal–laboral, que por cierto es más fiscal que laboral por las consecuencias que provoca el incumplimiento de la “reforma laboral”, es que se observa una serie de indecisiones en los negocios, en las operaciones del día a día, basta con observar que ya de suyo por el sector de la construcción está prácticamente cerrada la actividad de la construcción, que es bien sabido para los que tienen una mínima noción de la economía, que es el detonante de la misma, en parte porque contrata un sinnúmero de personas, provoca un movimiento masivo de personal y ese sector tan golpeado por la pandemia, ahora le corresponde este golpe con esta reforma laboral–fiscal que está provocando que no haya prácticamente movimiento en ese sector hasta en tanto alguien pone orden con la claridad de esa norma, que desde luego no serán ni las autoridades fiscales, menos aún las laborales, y las jurisdiccionales, es decir tribunales y juzgados, estos están prestos, pero para dentro de tres años, cuando florezcan las multas, créditos fiscales y delitos de quienes hayan sobrevivido a esta imprudencia legislativa que ha sido la reforma laboral fiscal, que sí, guarda buenos propósitos, pero el mundo no está para buenos propósitos, sino para normas claras, y sobre todo para que se brinde seguridad jurídica por parte del Estado, que es lo mínimo que se le espera que otorgue a la población, y pues aquí sucede exactamente todo lo contrario.

En tanto sucede algo al respecto, mientras, hay un gran sector de la población parado, sin trabajar, sin recibir sueldos, sin recibir pagos de sus clientes, sin ingresos, sin echar a andar proyectos y sin iniciar nuevas actividades. Es decir, estamos viviendo un claro estancamiento económico, pero paradójicamente con inflación, pues la tasa mensual promedio se encuentra al 6 por ciento, lo cual es inaudito para los últimos años en México, ya que estuvo incluso a la mitad en no hace muchos años, desde luego que si nos comparamos con Argentina, que cerrará el año con una tasa del 50% de inflación, pues como dicen los corrillos políticos: “vamos bien”, en este desastre económico. (Web: parmenasradio.org).