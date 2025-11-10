Un cierre a todo tren

Tan apretada se presentaba la situación en la tabla de posiciones que las sacudidas finales de la fase regular a nadie pillaron desprevenido. Y uno de los episodios más apasionantes se vivió precisamente en el Cuauhtémoc el sábado por la noche. Como en la primera vuelta del torneo –es decir, en el Clausura anterior–, el Cruz Azul-Pumas se programó en Puebla. Y, por coincidencia, el resultado fue el mismo, 3-2, aunque esta vez en favor de los del Pedregal, calificados en el último suspiro.

Por desgracia, mucho tuvo que ver en ello el arbitraje (Fernando Hernández, por enésima vez). La alevosa entrada de Carrasquilla sobre Kevin Mier (fractura de tibia) sólo le mereció al deplorable juez tarjeta amarilla. Los ánimos se soliviantaron y no es remoto que la roja que dejó con diez al Cruz Azul haya tenido ese turbio origen (Faravelli, 65´). Los cementeros, que en ese momento ganaban sobreponiéndose, con espectacular doblete del Toro Fernández, a temprano golazo de Ruvalcava (4´), y que habían sido superiores en juego y oportunidades, quedaron a merced del postrer arreón Puma, coronado con los tantos de Angulo (80´, penalti) y Medina (85´).

Poco antes, el Toluca había dado cuenta en su Bombonera de un bravo América (2-0). A los pupilos de Jardine les ha quedado como argumento el espíritu de lucha, mientras que los de Mohamed demostraron que, aún sin Vega, conservan los fundamentos de futbol asociado que les valieron el título que se aprestan a defender. El gol con el que Paulinho abrió la cuenta lo convertiría en campeón de goleo por tercera ocasión consecutiva, aumnqe esta vez acompañado por su paisano Joao Pedro (San Luis) y por Armando “Hormiga” González (Chivas), la gran revelación de la temporada. Con 12 anotaciones los tres.

Por cierto, el Guadalajara se afianzó en el sexto puesto vapuleando en el Akron al Monterrey, que se regaló a la defensiva empezando por su portero, el uruguayo Mele, y terminando por Sergio Ramos, cuyos mejores días pertenecen definitivamente al pasado. El otro equipo regio, Tigres, se coló al segundo puesto de la tabla favorecido por la expulsión del sanluisino Marchand (64´); de nada le sirvió a San Luis haber abierto el marcador, pero a Joao Pedro ese gol sí le valió para coronarse aunque fuese en compañía de Paulinho y La Hormiga, que también les anotó el suyo a los engreídos Rayados. El cuarto de las Chivas probablemente sea el último en la vida profesional del Chicharito Hernández, otro que tiene ya muy poco que hacer en el futbol de paga.

El Puebla ganó fuera. Entre varios cotejos sin influencia en la composición de los duelos liguilleros (Tijuana 2-0 Atlas, Mazatlán 1-1 Necaxa, Juárez 1-2 Querétaro, aunque éste sí… en caso de empate o triunfo del Pachuca anoche en Torreón), rescatemos la victoria poblana en Nou Camp del Bajío, amarga despedida para James Rodríguez, de cansina estancia en León, y éxito extemporáneo de la Franja, cuya modesta escuadra al menos acreditó pundonor y supo responder al impulso anímico y ofensivo de que alcanzó a dotarlo Hernán Cristante. Por lo demás, nos debatimos en un mar de dudas, se habla de que el equipo está en venta y nadie sabe nada sobre la permanencia o no del DT y los integrantes del plantel. El sábado volvió a manifestarse Emiliano Gómez con un auténtico golazo, justamente el de la victoria (41´); el otro lo había hecho Organista (14´) y Moreno (21´) el de los Panzas Verdes, otro equipo en bancarrota cuyo futuro está en veremos.

Posiciones. Anoche se jugaba el encuentro definitorio del programa de la liguilla, porque el Pachuca iba a entrar a la cancha en Torreón con 22 puntos, por 23 de Juárez y 24 de Xolos, por lo que un empate o victoria Tuza alteraría la tabla en la zona play in.

Arriba, en cambio, todo se aclaró desde el sábado. Líder Toluca líder con 38 puntos y enseguida Tigres (36), Cruz Azul (35), América (34), Monterrey (31) y Chivas (29). Luego la pugna entre Tijuana (24), Juárez (23) y Pachuca (22 y uno por jugar) y como décimo y último clasificado Pumas (21).

Quedaron fuera Querétaro (20), Santos, Necaxa y Atlas (17), San Luis (16), Mazatlán (14), León (13) y Puebla (12).

La Champions extendida. Hubo de todo, predominando partidos sin mucho que ver porque la amplísima superioridad de uno de los contendientes desdibujaba cualquier oportunidad de réplica en perjuicio de la verdadera emoción futbolera, que es la que nace del toma y daca entre iguales al tiempo que eleva los decibeles del estadio y acelera pulsaciones en cualquier confín del orbe.

El martes, de los ocho encuentros programados, solamente dos de alto calibre. En París, el campeón reinante PSG sufrió su primer varapalo del torneo a pies del Bayern (1-2), reforzado ahora con la picardía colombiana de Luis Díaz, autor del doblete que mandó a la lona al equipo de Luis Enrique; éste le puso cerco al área muniquesa sin conseguir revertir la equivocada entrega de Marquinhos que aprovechó Díaz para fusilar por segunda vez a Chevalier poco antes de ser expulsado, lo que duplica el mérito de un Bayern obligado a jugar con 10 durante toda la segunda mitad.

El otro boccato di cardenale de la fecha se anticipaba que sería el Liverpool-Real Madrid que repletó las tribunas de Anfield. Donde la superioridad del local obligó a Thibaut Courtois a prodigar salvadas inverosímiles hasta que el McAllister cabeceó imparablemente un servicio a balón parado lanzado desde la derecha por el húngaro Zsobozslai (61´). De hecho, al opaco Madrid su arquero lo libró de una goleada.

Al día siguiente, Manchester City, jugando en casa, le dio un baño al correoso Borussia Dortmund (4-1) con Phil Foden en estado de gracia –hizo doblete y jugó un partidazo–, y sin que el androide Haaland dejara de anotar su nombre en la pizarra. A la misma hora, el Barsa, de visita en Brujas, se tenía que conformar con un empate (3-3) porque no se puede ser tan permisivo en la zona baja, donde hasta el arquero Szczesny, con toda su veteranía, anduvo en plan obsequioso. Los belgas también participaron de la fiesta del disparate con un autogol. Pero las emociones abundaron.

Del resto hay que destacar los tres goles –dos de penal– que Víctor Osimhen, el nigeriano que juega con máscara desde sus tiempos en el Nápoli, le cascó al Ajax en Amsterdam (0-3 Galatasaray). No es cosa nueva la debilidad competitiva de los clubes holandeses, aunque sus retoños continúan engrosando las nóminas de los equipos grandes de Europa; tampoco la persistente mediocridad de los otrora intratables italianos (Juventus 1-1 Sporting; Nápoli 0-0 Eintracht Frankfurt); menos mal que Inter y Atalanta ganaron aunque fuera por la mínima, si bien los de la diosa lo hicieron en la difícil aduana de Marsella. Y llama la atención que, de los hispanos, solamente el Atlético haya rescatado los tres puntos, en el Wanda y sobre los suizos de la Union Saint-Gilloise (3-1), porque el Athletic bilbaíno no consiguió librar el escollo inglés del Newcastle (2-0) mientras el Villarreal llegaba al colmo de perder en Chipre (Pafos 1-0). Y ya vimos cómo les fue al Madrid y al Barcelona.

Salvo por el apaleado Borussia, buena semana para los alemanes. Como el Bayern, el Leverkusen también ganó fuera (Benfica 0-1), y el Eintracht empató en su visita al Diego Armando Maradona de Nápoles.

Todo lo anterior confirma que Europa sigue dándole franquía con mención honorífica a la Premier League, pues todos sus equipos ganaron a excepción del Chelsea en Azerbaiyán (Qarabag 2-2). El Arsenal se despachó sin apuros al Slavia Praga (0-3) y el Tottenham, en Londres, al Copenhaguen (4-0). De las convincentes victorias del Liverpool y el City, ni hablar.

Norris gana en Brasil y se afianza como líder. Plagado de incidentes, roces y contratiempos desde el arranque, el GP de Sao Paulo fue el de las confirmaciones.

Lando Norris ganó dos veces en el fin de semana –la carrera sprint y el GP–, confirmando que atraviesa por un momento tan bueno por lo menos como el de su inalcanzable McLaren. Max Verstappen confirmó que es un fuera de serie de ésos que nacen muy de vez en cuando: terminó tercero luego de haber partido último, desde el pit, ni siquiera de la parrilla; fue, sin discusión, el piloto del día y a su acostumbrada lección de manejo se consagró superdotado incluso para fijar la estrategia ideal en esas condiciones.

También se confirmó la caída vertical de Oscar Piastri, sumido en un pozo de confusión y dudas increíble en el novato más brillante de la década. El sábado, en la sprint, se despistó como un principiante cualquiera; y ayer, por intentar un rebase imposible, proyectó a Antonelli contra Leclerc, que quedó fuera de la carrera mientras los comisionados castigaban al australiano con 10 segundos de penalización. Al final quedó 5º, detrás de Russell (Mercedes) y muy por debajo de las prestaciones que ofrece su McLaren. Y cada vez más alejado de la punta, que ostenta su coequipero Norris. Hay que decir que Antonelli se sobrepuso a la colisión y siguió adelante hasta terminar sublíder, resistiendo con talento y valentía el acoso final de Mad Max. Del sexto al décimo fueron llegando Bearman (Haas), Lawson (RB), Hadjar (RB), HUlkenberg (Sauber) y Gasly (Alpíne).

La tabla del campeonato la domina Norris (390 puntos, Piastri (366), Verstappen (341), en tanto la de constructores coronó ya a McLaren (756) y pelean el subcampeonato Mercedes (398), Red Bull (366) y Ferrari (362).