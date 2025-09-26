Viernes, septiembre 26, 2025
Un centenar de policías se moviliza a San José Zetina para cumplir orden de desalojo; la diligencia no se cumplió

Habitantes se dijeron dispuestos a impedir la operación

Fracasa operativo de desalojo ordenado hace 23 meses en San José Zetina por resistencia de pobladores.
Patricia Méndez

Por cuarta ocasión, policías municipales, estatales y ministeriales no concretaron el desalojo de pobladores de la Exhacienda de San José Zetina que intentaron la mañana de este jueves, debido a que fueron enfrentados por los habitantes.

Fueron más de un centenar de agentes de seguridad pública, acompañados de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes alrededor de las 8 de la mañana se trasladaron en más de 50 patrullas a la comunidad, que se encuentra a unos 50 minutos de distancia del centro de la capital poblana.

La intención de los policías era dar cumplimiento a una resolución judicial emitida por juez de control Salvador Hernández Martínez para restituir a la inmobiliaria Vasur 400 hectáreas de la exhacienda, el cual fue emitido hace 23 meses.

Al realizar una visita a la zona, La Jornada de Oriente constató que, tras sostener un intercambio de palabras con los pobladores, los efectivos se retiraron al asegurar que la decisión obedecía a evitar un conflicto mayor, ya que los habitantes amenazaron con defender las tierras a golpes, si era necesario.

Fue aproximadamente a las 10 de la mañana cuando los elementos de seguridad pública se retiraron del lugar en caravana, mientras que alrededor de unos 50 pobladores se mantuvieron en el sitio, según comentaron, para evitar el ingreso de los primeros, si es que intentaban hacerlo.

Hasta la tarde de este jueves no había ninguna postura por parte de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y Seguridad Ciudadana (SSC) o de la FGE sobre la diligencia que intentaron llevar a cabo.

De acuerdo con versiones periodísticas, habría existido un ultimátum por parte del juez que emitió la orden de desalojo para que esta se cumpliera, debido a que la FGE no le había dado cause pese a que fue emitida hace 23 meses.

La penúltima vez que las autoridades de seguridad pública intentaron dar cumplimiento a la orden, fue el pasado 14 de mayo, pero, como ocurrió en esta ocasión, la diligencia tampoco se concretó.

El conflicto data desde 2023 cuando la inmobiliaria acusó a un grupo de personas de haberse apropiado ilegalmente de 400 hectáreas, por lo que se inició un juicio que se mantiene a la fecha, sin embargo, el juez a cargo ordenó la restitución del lugar a la firma mientras el proceso penal concluye.

A lo largo de 2025, la audiencia para avanzar en la resolución del caso se ha pospuesto en más de tres ocasiones, debido a que los imputados, que son ocho personas que residen en San José Zetina, población perteneciente a Azumiatla, han cambiado de defensor, además de que han presentado quejas contra los jueces o han argumentado enfermedad.

Este jueves, los pobladores aseguraron que de mantendrán alertar para defender las hectáreas de las que, aseguraron, intentan ser despojados por los propietarios de la inmobiliaria Vasur.

