Un ayuntamiento nos vigila

“Cada ley es una infracción a la libertad”

Jeremy Bentham

- Anuncio -

Pareciera que ya habíamos visto todo, los ciudadanos que habitamos el municipio de Puebla, con tantas travesías que nos han sucedido. Pero aun tenemos poder de sorpresa. Después de haber vivido y atravesado con sucesos como terremotos, inundaciones, desastres naturales, problemas de abasto de productos, autoridades de toda índole desde presidentes municipales y funcionarios emblemáticos para la ciudad, como aquellos regulares, muy malos, pésimos y aun peor que los pésimos. Además de las crisis económicas, pandemias, particularmente la que aun estamos atravesando, etc. y por otro lado, grandes satisfacciones, el saber que la ciudad es patrimonio de la humanidad, la importancia que tiene la ciudad de Puebla con tantas universidades, facultades, escuelas universitarias, centros de estudio, sin embargo, siempre hay sorpresas con las que nos podemos toparnos.

Y el caso es lo que está sucediendo actualmente en el municipio de Puebla, pues basta con ver las largas filas en la calle, concretamente en la entrada de la oficina de pago de infracciones de transito del ayuntamiento de Puebla, la gente en el pleno rayo del sol esperando su turno para pagar las infracciones de transito que, desde hace un mes aproximadamente a la fecha se han multiplicado lo cual es un hecho notorio, basta acudir a esa oficina para cerciorarse de eso, y de las quejas de los conductores de vehículos que por argumentos pírricos y absurdos de los agentes de tránsito han sido infraccionados.

Ahora resulta que los conductores de vehículos en la ciudad de Puebla son los enemigos de las patrullas de tránsito que se atreven a detener vehículos como en los tiempos de los ochenta del siglo XX, infracciones por cualquier razón y normalmente: “sin razón”, pareciera que, lo importante es la infracción. Patrulleros que estaban durante mucho tiempo en administraciones publicas municipales anteriores dormidos o comiendo, desayunando, cenando en las esquinas de los cruceros viendo el trafico desordenado, embotellamientos y que desde luego no ayudaban a resolver el problema de transito, pues ahora resulta que, esos problemas siguen, pero lo que ha sucedido es que todo da a entender y la apariencia con todo lo relatado es que las patrullas de transito del municipio están desatadas imponiendo infracciones a diestra y siniestra, como no había sucedido en los últimos años en Puebla, una ciudad en donde si bien, había problemas de transito, encontramos cierta cortesía entre los propios ciudadanos, pues de lo contrario con lo grande que es habría muchísimos más accidentes viales que los habituales.

Hoy los agentes viales están trabajando a todo lo que dan y sin cubre-boca. Pero, no para ordenar el tráfico, eso es lo de menos, sino para infraccionar a los conductores. En lugar de por lo menos, sincronizar los semáforos de toda la ciudad que no ha de ser mucho el esfuerzo, salvo claro, ponerse a trabajar, lejos de ello, ya ni que decir de los embotellamientos por toda la ciudad por las imprudencias heredades de la administración publica municipal anterior, se ha sustituido esa labor de agilizar el tráfico, para poner en alerta máxima a los patrulleros de transito para infraccionar, pues no son capaces de ponerse en un crucero en donde no sirva un semáforo para ordenar el tráfico, menos para organizar los cruceros complicados de circulación, pero si están puestos para detener a los conductores por cualquier pretexto levantando sus infracciones en boletas que más que boletas de infracción en este mundo del consumo, tienen la apariencia de una tira de maquina registradora de cualquier supermercado o tienda departamental, pues además de ilegible, y pésimamente redactada que en el campo jurídico se puede sostener que no cumplen con el mínimo principio de legalidad de los actos de autoridad. Lo que si es un hecho es que se han propagado con singular tristeza para la población esas infracciones viales. Tristeza sobre todo por la población que voto para un cambio en la administración pública municipal, la serie de infracciones que se imponen, pareciera que simplemente son por tener el carácter de ciudadano, es decir la infracción pareciera que no es otra cosa más que el delito de: “posesión de vehículo automotor”, con eso es suficiente para infraccionar a diestra y siniestra, ya después hablaremos de los motocicletas que conducen con toda la destreza para esquivar las patrullas y los peatones. Pero, como esas motocicletas no se pueden alcanzar, resulta que no se infraccionan, con esto se confirma lo que dice la leyenda: “la ley esta para el mas débil” y aquí el más débil es el conductor de un vehículo.

Lo cierto es que no es buena señal lo que esta sucediendo con las patrullas y agentes de transito en Puebla, lejos de poner orden y contener el problema del tráfico, lo cierto es que se han dedicado de cuerpo y alma para llenar boletas de infracción electrónicas a toda la población de la ciudad y los incautos que también circulan por esta ciudad. Desde luego que es claro el sustento jurídico para ello, las multas no son contribuciones, se trata de aprovechamientos por lo cual el aprovechamiento es otro tipo de ingreso del Estado, pero no es una contribución, por lo cual no debe de cumplir con los requisitos de proporcionalidad, equidad y sobre todo destino al gasto público, pues se trata de un aprovechamiento, la ley es muy clara, no se trata de una contribución. Por lo cual, el destino de esos recursos no necesariamente, desde la partida constitucional, deben de estar destinados al gasto publico. Por lo que pareciera que el incremento de patrullas de tránsito en el municipio infraccionando al por mayor, no es otra cosa, que la misma arbitrariedad que hemos rechazado los ciudadanos durante años, pero aquí lo que sucede es que: “un ayuntamiento nos vigila” (Web: parmenasradio.org)