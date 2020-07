La inquietud primaria del hombre fue medir el tiempo, porque percibe su regular y natural paso, expresado como: frio, lluvia, aire, calor, siembra, cosecha, frutos, flores, un implacable ir y venir, repetido y constante, con un ritmo a tal grado que es predecible y se ve coordinado con el sol, la luna y los astros. Así los hombres cursaron y midieron el tiempo, lo diferenciaron en 4 estaciones, frío-invierno, flores-primavera, calor-verano, viento-otoño, ciclos que cumplidos conformaban años, para volver a repetirse sistemáticamente. Todas las civilizaciones lo percibieron y dieron al año su propia interpretación, no fácil de entender. Hoy sabemos que un año es el tiempo que tarda la tierra en dar una vuelta completa a su órbita al rededor del sol cuya concepción histórica a veces de risa, fue parte de un arduo y difícil proceso. El año lunar tomó su nombre de los ciclos evolutivos de la luna alrededor de la tierra, fáciles de percibir por todos, representan el reflejo de la luz solar en el satélite que ven nuestros ojos durante la noche, en una traslación constante de movimiento para apreciar su reflejo al nacer, en plenitud, al perderse y ocultarse, en lapsos día-noche fácilmente perceptibles. El pueblo Babilónico uso los ciclos lunares primero que nadie para medir el tiempo, los difundió a egipcios, chinos, griegos y romanos. El giro de la luna sobre la tierra ocurre en 28 días, en un año ocurren 12.36 ciclos lunares sin concordancia necesaria entre ciclo lunar y año solar verdadero, el tiempo entre 2 pasos consecutivos del sol por el perigeo orbita, que ocurre en 365.259026 días es decir tiene 365 días, 6 horas, 12´ y 59.85’’, por ello es tarea imposible ajustar los días, año lunar y año solar, los astrólogos árabes reconocieron que el año lunar es menor que el solar en 8 horas y pico, que el astro se constituía en 30 años 11 días con su pico también, lo corrigieron agregando un día alterno. Fueron también los egipcios los primeros en manejar el año calendario de 12 meses de 30 días y 5 más suplementarios que llamaron epagómenos, iniciando su año en el orto heliaco de Sotis o Estrella Sirio, el primer año inicio en 4241 a. C; fecha que Breasted declaró como la más antigua de la historia y que tenía un error de desplazamiento de más o menos 1 día cada 4 años, desplazando un día epagómeno, lo nombraron año vago. En Roma el año calendario tenía 304 días en 10 meses, para la época de Julio Cesar, 45 a. C. o el 708 de la fundación, estaba desplazado 3 meses de las estaciones del año, se encargó Sosígenes el astrologo de su corrección, e intercaló los 3 meses perdidos haciendo un año de 445 días al que llamo “año de la confusión”, dio al calendario anual 12 meses con 365 días, agrego 1 día cada 4 años en febrero, en el Albi sexto de calendas que hoy llamamos bisiesto, esté fue el año Juliano, se adelantaba 1 día cada 130 años. Para 1528 el papa Gregorio XIII ordenó a Lilio, Clavius y Chacón sus astrólogos, corregir el error Juliano que había adelantado 10 días el calendario. Suprimieron esos 10 día entre el 4 y el 15 de octubre de ese año, los fines de siglo no debían ser bisiestos, si no cada 4 siglos; aceptaron un error de 0.0003 días más cada 10,000 años, 1 día cada 3,000 años. Como sorpresa sabemos hoy que el calendario Maya guarda exacta concordancia con los fenómenos astrológicos y es el único exacto. –Antonio Cruz López. Concordando con tu sabia explicación, atributo que siempre te caracterizó, y remembrando tus conocimientos en varios ámbitos, en ésta ocasión específicamente sobre el tiempo, quiero acotar que el día de hoy 23 de Julio del 2020 han transcurrido ya 1095 días, 18 h. 38´, 59.55´´ sin tu valiosa presencia para los que te amamos, ya que fuiste una persona ejemplar en muchos sentidos de la vida ordinaria y extraordinaria (profesional y académica) además, llenaste mi corazón de amor y alegría. No tengo duda que en donde te encuentres (el cielo, bajo mi percepción católica) seguirás siendo la misma persona que en esta vida terrenal fuiste; siempre he tenido temor de perder a mis seres queridos, en especial a tí abuelo, pues trascendiste en mí como un pilar para ser una mejor persona. Debo decir que jamás estuve preparada para ese evento y nunca vi venir que algo así podía suceder en un lapso de tiempo a mi perspectiva tan corto, perder a ese hombre tan fuerte e inteligente es una de las peores situaciones que he vivido a mi corta edad. Lo peor de la situación es que no pude estar contigo en tu último suspiro, pero soy consciente de que la casualidad no existe y por eso lo atribuyo de facto a la causalidad. El tiempo que conviví a tú lado fue extraordinariamente hermoso, lleno de amor, experiencias sin igual, encuentros inolvidables y siempre enseñanza con la calidez que te caracterizó en el trato hacia mí. Sin embargo hoy tengo la dicha de dedicarte unas líneas que sé que leerás donde quiera que te encuentres. Y aprovecho para darte gracias por dejar una huella tan especial en el corazón de tantas personas, sobretodo en el mío. Tu siempre nieta Piki Pau. ( Daniela Cruz Barriga) QUE EN PAZ DESCANSES TITO