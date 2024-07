Umad prepara a fondo su torneo en futbol varonil

Desde hace un par de semanas el equipo de futbol soccer de la Universidad Madero ha regresado a los entrenamientos en La Jungla. Durante dos horas diarias el equipo que dirige el técnico Alfredo Jiménez realiza labores de acondicionamiento físico y de cancha, esto con la mira puesta en la temporada 2024-2025 del torneo de la Zona Oriente de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas.

Este año será el tercero en donde los Tigres Blancos Umad serán dirigidos por el timonel Alfredo Jiménez, quien tiene la expectativa de que esta temporada sea la mejor en su estadía con el conjunto felino.

“Vamos creciendo todos; los jugadores cada vez hacen mejor las cosas y van logrando un desempeño más sólido en la cancha y en mi caso, como técnico del equipo, puedo decir que también me he desarrollado. No es fácil una competencia como Conadeip y en una eliminatoria en donde hay muy buenos equipos, pero esa clase de retos nos gustan y el equipo de UMAD estará listo para trabajar para lograr una temporada que supere las dos anteriores”.